Mio figlio era intubato e il capo mi minacciò di licenziamento immediato





Sulla soglia della camera apparve Gilbert in persona. Aveva il respiro affannato, i capelli bagnati incollati alla fronte e gli occhi carichi di una furia a malapena contenuta. Teneva ancora le chiavi della sua auto sportiva strette nel pugno chiuso. Quando vide suo zio Joseph in piedi accanto al letto di mio figlio, si bloccò all’istante, impallidendo sotto la luce fluorescente del neon.





«Che cosa ci fai qui?», sibilò Gilbert, avanzando di un passo e ignorando del tutto il piccolo Louis attaccato ai respiratori. «Dovresti essere a Ginevra nella clinica di riabilitazione. Come hai fatto ad arrivare a Brest senza che la segreteria mi avvisasse?». La sua voce tradiva un’incrinatura sottile, il panico mascherato da arroganza che cominciava a sgretolare la sua maschera di dirigente d’acciaio.

Joseph non indietreggiò di un millimetro. Rimase piantato tra Gilbert e il letto del mio bambino, con la schiena dritta e le braccia lungo i fianchi. «Sono venuto a vedere fino a che punto eri capace di spingerti, ragazzo mio. Cacciare Thierry mentre suo figlio lotta per la vita in rianimazione. Minacciarlo di licenziamento in tronco per impedirgli di vedere cosa hai combinato nei compartimenti di prua del rimorchiatore».

Gilbert cercò di ricomporsi, raddrizzando le spalle e lanciandomi un’occhiata carica di disprezzo. «Thierry è un semplice operaio subordinato che ha disertato il suo turno durante un collaudo governativo cruciale. L’ho licenziato per insubordinazione grave, come prevede l’articolo dodici del nostro regolamento interno. E tu, zio, non hai alcun titolo legale per interferire nella gestione operativa dell’azienda.

La procura generale registrata a Parigi mi dà pieno potere esecutivo su ogni commessa». Fu in quel momento che Joseph allungò la mano verso il tavolino, afferrando i documenti legali che aveva estratto poco prima dalla busta. Li sventolò a pochi centimetri dal viso del nipote con una calma spietata. «La procura generale è decaduta venerdì scorso, Gilbert.

Ho depositato la revoca formale presso il tribunale commerciale di Brest insieme alla denuncia penale per frode nelle forniture pubbliche e attentato alla sicurezza marittima». Gilbert sbiancò completamente, le labbra che gli tremavano in modo convulso. «Stai delirando. Quei documenti non hanno alcun valore senza la mia firma di presa d’atto». Fece un gesto brusco con la mano per strappare le carte dalle dita dello zio, ma io mi alzai immediatamente dalla sedia, frapponendomi tra lui e l’anziano.

Sentii i muscoli delle braccia tesi come cavi d’ormeggio. «Non osi toccarlo», dissi a denti stretti, parlando a voce bassa per non scuotere Louis. «Togliti di mezzo, Thierry», ringhiò Gilbert a denti stretti. «Tu qui non sei nessuno. Sei un fallito senza un soldo che non è nemmeno in grado di pagare le cure private per suo figlio.

Sei licenziato, capisci? Sei fuori, ti farò radiare da qualsiasi cantiere della Bretagna, non troverai mai più un’ora di lavoro da qui a Saint-Malo». Joseph scosse la testa con infinita amarezza, posando la mano sulla mia spalla per calmarmi. «L’unico a essere fuori sei tu, Gilbert. La commissione prefettizia non troverà Thierry alla banchina stamattina.

Troverà la gendarmeria marittima e i periti navali dell’istituto di certificazione navale. Ho consegnato le prove dei bonifici sul tuo conto personale a Cipro due ore fa, prima di venire qui in ospedale». Il silenzio che seguì fu spezzato soltanto dal battito regolare del monitor cardiaco di Louis. Gilbert rimase immobile, con gli occhi spalancati che passavano dal volto severo dello zio alle carte notarili.

Capì in quell’istante che la sua trappola era crollata prima ancora di iniziare. Aveva tentato di sbarazzarsi di me non solo per impedire che controllassi le lamiere di prua, ma per addossarmi la colpa di eventuali difetti strutturali durante il collaudo della prefettura. «Non puoi farmi questo», mormorò Gilbert, la voce ridotta a un filo stridulo e senza fiato.

«Sono il sangue della tua famiglia. Ho fatto tutto per salvare i margini di profitto del cantiere, eravamo coperti da garanzie bancarie insufficienti. Se mi denunci pubblicamente, l’azienda fallirà nel giro di un mese e perderai ogni cosa anche tu». «Preferisco veder fallire cento cantieri piuttosto che veder colare a picco un equipaggio innocente per colpa della tua ingordigia», rispose Joseph senza alzare la voce.

«E preferisco affidare le mie navi a uomini che conoscono il valore della vita umana. Vattene, Gilbert. Vattene prima che arrivino i gendarmi che ho fatto chiamare all’ingresso dell’ospedale Morvan per notificarti il divieto di avvicinamento ai cantieri». Gilbert strinse i pugni fino a conficcarsi le unghie nei palmi, indietreggiò di due passi verso il corridoio, guardandomi con un misto di odio cieco e sconfitta totale.

Poi si voltò di scatto e sparì lungo il pavimento linoleum, con i passi pesanti che risuonavano sempre più lontani fino a dissolversi oltre le porte tagliafuoco della corsia. Mi lasciai cadere di nuovo sulla sedia accanto al letto, con il respiro corto e la fronte imperlata di sudore freddo. L’anziano Joseph si avvicinò lentamente, sistemò la coperta termica sulle spalle minute di Louis e tirò fuori una seconda cartella, molto più sottile della prima, appoggiandola delicatamente sul

materasso. «Questa è per te, Thierry», disse Joseph con una dolcezza inattesa nei suoi occhi grigi. «È la nomina a direttore tecnico responsabile di tutti i bacini di carenaggio del cantiere navale Vasseur. Con decorrenza immediata. E c’è una clausola speciale che ho fatto inserire personalmente dal notaio ieri pomeriggio a mezzogiorno». Aprii la cartellina con le mani ancora scosse dal tremito dell’adrenalina.

Il testo stabiliva chiaramente la copertura integrale di tutte le spese mediche, riabilitative e specialistiche per Louis attraverso il fondo di previdenza aziendale della famiglia Vasseur, oltre a un congedo retribuito illimitato per consentirmi di assistere mio figlio fino alla sua completa e definitiva guarigione. Sentii le lacrime salire agli occhi, calde e inarrestabili, scendendo lungo le guance ruvide senza che potessi fare nulla per fermarle.

«Signor Vasseur… io non so come ringraziarla. Non posso accettare così tanto senza dare nulla in cambio». Joseph mi guardò con uno sguardo fermo, pieno di quella dignità antica che apparteneva alla gente di mare. «Non mi devi ringraziare, Thierry. Mi hai dato la prova che tuo padre ti ha insegnato l’unica cosa che conta davvero: non abbandonare mai chi si ama per paura di perdere il pane.

Ora pensa soltanto a tuo figlio. Il cantiere aspetterà tutto il tempo necessario». L’anziano si voltò con calma, abbottonò il suo vecchio impermeabile bagnato e si allontanò lungo la corsia della rianimazione, lasciandomi solo nella penombra della camera. Pochi minuti dopo, il monitor cardiaco cambiò frequenza con un trillo più morbido. La dottoressa di guardia entrò nella stanza insieme all’infermiera per controllare i parametri dei gas ematici.

«Signor Thierry», disse la dottoressa dopo aver letto i tracciati con una torcia medica. «I polmoni stanno reagendo meglio del previsto agli antibiotici. La pressione arteriosa si è normalizzata. Tra qualche ora potremo iniziare a ridurre il supporto del respiratore artificiale. Louis sta tornando da lei». Mi chinai sul viso di mio figlio, appoggiai la mia fronte contro la sua guancia calda e sentii le sue piccole dita muoversi debolmente all’interno del mio palmo.

Avevo rischiato di perdere ogni cosa in una sola notte, ma in quel preciso istante capii che nessuna minaccia al mondo avrebbe mai più potuto spezzare il legame che ci teneva aggrappati alla vita.

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