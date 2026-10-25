Il vicino mi rubò il posto auto sapendo che mio marito moriva





Il silenzio che calò nel cortile fu interrotto soltanto dal ronzio distante del traffico lungo la via principale. Klaus rimase immobile con la mano a mezz’aria, a pochi centimetri dalla maniglia della porta a vetri. La sicurezza sfacciata che lo aveva accompagnato per ventuno giorni sembrava essersi dissolta nel grigiore dell’asfalto. «È una follia», mormorò Klaus, ma la voce gli uscì incrinata, priva del timbro metallico con cui mi aveva ordinato di trascinare mio marito sul ghiaccio.





«Il costruttore era la Steirische Bau. Ho comprato da loro quattro anni fa. Ho versato i bonifici direttamente al liquidatore fallimentare. Ho le ricevute registrate all’ufficio delle imposte». Fece un passo verso l’avvocato Wallner, quasi a voler strappare quei fogli dalla sua cartella di cuoio, ma la donna fece mezzo passo indietro, mantenendo una distanza rigorosa e professionale.

«La Steirische Bau è fallita nel duemiladiciannove senza aver mai completato il frazionamento delle quote ipotecarie», spiegò l’avvocato Wallner con voce ferma e misurata, senza concedere alcuna enfasi drammatica. «La società originaria apparteneva a tre soci paritari. Due sono fuggiti all’estero lasciando debiti chirografari enormi. Il terzo socio, quello che mise l’intero capitale fondiario e il terreno su cui sorge questo condominio, rilevò l’intero debito ipotecario della cassa di risparmio per evitare il pignoramento delle famiglie che avevano

già acquistato i primi quattro appartamenti. Quel socio è Jens Gruber». Klaus scosse la testa convulsamente, guardando me e poi la finestra dove mio marito continuava a fissare il vuoto con la coperta sulle ginocchia. «Jens non ha un soldo», ribatté Klaus, puntandomi contro un indice accusatore che adesso tremava vistosamente. «Guidate una vecchia Opel scassata.

Non avete nemmeno i soldi per un’infermiera privata, lo lavi tu sulle scale, lo vedono tutti che vivete con la pensione minima d’invalidità. Non prendermi in giro con queste storie da teatrino provinciale». Klaus tentò di ridere, ma la risata gli morì in gola quando l’avvocato Wallner estrasse l’ultimo documento dal fascicolo verde: un atto notarile di surroga datato ottobre duemilaventuno, registrato presso la cancelleria del tribunale commerciale di Graz.

«Jens Gruber ha rinunciato a riscuotere le sue quote per finanziare le sue cure sperimentali e per non gettare sulla strada gli inquilini storici», continuò l’avvocato con assoluta freddezza. «Ma l’attico che lei occupa al terzo piano, Herr Vogel, non è mai stato liberato dal vincolo di garanzia. Lei non ha pagato il saldo alla procedura fallimentare; lei ha versato il denaro su un conto fittizio riconducibile all’ex amministratore delegato radiato dall’albo, sapendo perfettamente che la transazione non

era regolare. Ha approfittato del fatto che Jens fosse ricoverato in terapia intensiva due anni fa per occupare l’unità, registrare una prelazione temporanea e fare ostruzionismo a qualunque verifica formale». Klaus indietreggiò finché la schiena non toccò il cofano gelato della sua station wagon. «Io ho una scrittura privata registrata», disse Klaus con il respiro corto.

«Grabner mi ha assicurato che la situazione era sanata. Ho investito novantamila euro nella ristrutturazione del terrazzo e nei pavimenti in resina. Non potete buttarmi fuori per una disputa su un parcheggio». Per la prima volta l’avvocato Wallner accennò un sorriso amaro, privo di qualsiasi calore. «Il parcheggio non è una disputa, Herr Vogel. È la prova materiale del suo dolo continuo.

Abbiamo depositato le registrazioni delle telecamere di sicurezza che lei stesso ha fatto installare sopra il garage comune. Per tre settimane lei ha deliberatamente impedito il transito a un soggetto disabile con codice di gravità certificato, usando violenza privata per costringerlo a cedere uno spazio che non solo gli appartiene di diritto, ma di cui detiene la proprietà esclusiva fin dal millenovecentonovantotto, come pertinenza indivisibile dell’appartamento a piano terra».

L’avvocato si fermò un istante, lasciando che il peso delle sue parole penetrasse nell’aria gelata. «E c’è un secondo elemento che il tribunale ha già esaminato ieri pomeriggio alle sedici». Klaus non parlò più. Teneva le mani lungo i fianchi, le nocche bianche per la tensione. «L’amministratore Grabner non le ha concesso l’uso informale per ignoranza», aggiunse la Wallner.

«Grabner è suo cognato. Ha occultato le notifiche di pagamento inviate dal curatore per conto di Jens negli ultimi quattordici mesi. Ieri mattina la polizia tributaria ha perquisito lo studio di Grabner in Jakominiplatz. Hanno trovato i mandati originali, le lettere di diffida e le prove dei versamenti mensili che lei effettuava sul conto personale di suo cognato per tenere bloccata la procedura di sgombero».

La porta d’ingresso del palazzo si aprì lentamente. Jens era riuscito ad azionare il motore elettrico della carrozzina che tenevamo vicino alla soglia interna per i piccoli spostamenti domestici. Era coperto dal pesante cappotto di loden verde scuro, lo stesso cappotto che indossava quando ancora lavorava nei cantieri edili prima che la malattia gli togliesse la forza nelle gambe e il colore dalle guance.

Il suo viso era segnato da rughe profonde, ma il suo sguardo era limpido, fermo, incredibilmente lucido. Klaus lo guardò come se vedesse un fantasma emergere dall’ombra del corridoio. «Jens… ascolta», balbettò l’uomo, provando a cambiare registro, abbandonando il tono autoritario per assumere una maschera di servile condiscendenza. «C’è stato un malinteso tra i nostri tecnici.

Grabner mi aveva detto che il posto auto era libero per accordi verbali. Non sapevo che la tua situazione fosse così grave, altrimenti mi sarei organizzato diversamente. Possiamo trovare un accordo adesso. Io sposto subito l’auto, ti pago un indennizzo per il disagio delle ultime settimane, posso coprire le spese del trasporto privato in clinica con ambulanza per i prossimi tre mesi».

Jens rimase fermo sul limite del portone. Guardò Klaus senza odio, ma con una stanchezza infinita, quella di chi ha visto troppo mondo e troppa miseria per farsi incantare dalle suppliche dell’ultimo minuto. «Tre settimane fa ti ho chiesto cinque minuti di tempo per far salire Lauren in macchina», disse Jens con voce bassa, quasi sussurrata, ma incredibilmente distinta nel silenzio del cortile.

«Ti ho mostrato la ricetta del policlinico con il timbro urgente del reparto oncologico. Mi hai detto che non ti importava se stavo morendo, perché io ero solo un vecchio che occupava spazio utile a chi produce ricchezza». Klaus deglutì a fatica, guardando l’asfalto bagnato. «Ero nervoso, avevo appena ricevuto una brutta notizia di lavoro…

non intendevo dire quello». «Intendevi esattamente quello», rispose Jens senza alzare il tono di una virgola. «Hai pensato che fossimo due vecchi spaventati, senza figli, senza voce, troppo deboli per difendersi. Hai pensato che bastasse un’auto da settantamila euro e la complicità di tuo cognato per riscrivere la realtà di questo palazzo». Jens sollevò la mano destra, debole ma ferma, e indicò la station wagon grigia.

«Non voglio i tuoi soldi per l’ambulanza, Vogel. E non voglio le tue scuse. Hai due ore per togliere la tua macchina da quello stallo. Alle undici arriverà l’ufficiale giudiziario con i fabbri per cambiare la serratura dell’attico al terzo piano». Klaus sbarrò gli occhi, colto da un terrore autentico. «Non puoi farlo senza preavviso!

Ci sono tutti i miei mobili, i computer dell’ufficio, i documenti riservati dei miei clienti! La mia compagna torna stasera da Vienna!» «L’ordinanza di rilascio immediato per occupazione senza titolo è stata firmata ieri sera dal giudice distrettuale», intervenne l’avvocato Wallner, porgendogli una copia dell’atto con il timbro a secco del tribunale. «Il preavviso le è stato notificato formalmente tre volte nell’arco di sei mesi al suo domicilio fiscale.

Se suo cognato le ha nascosto gli atti per intascare le sue mance, è una questione che risolverete in sede penale. Alle undici in punto i funzionari della gendarmeria saranno qui per eseguire lo sfratto coattivo con l’ausilio della forza pubblica». Klaus strappò il foglio dalle mani dell’avvocato, lo scorse con occhi frenetici, cercando un cavillo, un errore formale, una data errata.

Poi le sue mani cominciarono a tremare visibilmente, facendo oscillare la carta lucida. Guardò me, poi guardò Jens, e infine si voltò verso la facciata del palazzo, dove diverse persiane si erano socchiuse: i vicini, quelli che per tre settimane avevano finto di non vedere la nostra fatica quotidiana, stavano osservando ogni singolo dettaglio della sua rovina.

Senza dire un’altra parola, Klaus tirò fuori le chiavi dalla tasca con un gesto convulso, quasi facendole cadere nel fango. Salì sulla sua station wagon, accese il motore con un rombo sordo e innestò la retromarcia con una violenza tale che le gomme slittarono sul ghiaccio, sollevando schizzi di melma nera contro il muro dell’autorimessa.

Manovrò a fatica nel passaggio stretto, rischiando di urtare il muretto di cinta, e uscì a tutta velocità verso la strada pubblica, lasciando finalmente libero lo stallo numero quattro. L’avvocato Wallner chiuse la sua cartella di cuoio con uno scatto secco della fibbia di metallo. Si avvicinò a Jens, si chinò leggermente e gli strinse la mano con un rispetto profondo, quasi reverenziale.

«Ho già avvertito la clinica universitaria, Herr Gruber. Il primario ha confermato che la seduta è stata riprogrammata per le undici e mezza. L’ambulanza privata convenzionata con la nostra fondazione arriverà tra venti minuti per accompagnarvi entrambi senza fretta». Jens annuì debolmente, gli occhi lucidi per la commozione che fino a quel momento aveva tenuto serrata dentro di sé.

«Grazie, Renate. Per tutto». «Non dovete ringraziarmi», rispose la donna con dolcezza, posando per un attimo la mano sulla spalla di mio marito. «Suo padre ha costruito questo quartiere con le sue mani, Jens. Nessun delinquente in giacca e cravatta potrà mai cancellare quello che la vostra famiglia ha fatto per questa città». Quando l’avvocato risalì sulla sua berlina e si allontanò lungo il viale alberato, rimasi sola nel cortile con Jens.

Il freddo continuava a pungere la pelle del viso, ma l’aria non sembrava più così pesante, così irrespirabile come nei giorni precedenti. Mi avvicinai alla carrozzina di mio marito e mi inginocchiai accanto a lui sul cemento ruvido, prendendo le sue mani gelide tra le mie per scaldarle. «Perché non me lo hai detto prima, Jens?», gli chiesi con un filo di voce, mentre le lacrime che avevo trattenuto per tre settimane cominciavano finalmente a scivolare calde sulle

guance. «Perché hai sopportato che quell’uomo ci umiliasse in quel modo ogni singola mattina? Ti ho visto soffrire sul marciapiede, ho avuto paura che il tuo cuore cedesse per lo sforzo e la rabbia». Jens mi accarezzò la guancia con il pollice ruvido, con la stessa infinita tenerezza con cui mi aveva guardato il giorno del nostro matrimonio, quarant’anni prima.

«Perché Renate doveva completare l’acquisizione delle quote bancarie senza insospettire Grabner», rispose a fatica, con il respiro che formava piccole nuvole bianche tra noi. «Se avessimo parlato prima, Klaus avrebbe spostato i soldi su conti esteri e non avremmo mai potuto dimostrare la frode sistematica ai danni del condominio. Volevo che credesse di aver vinto del tutto, Lauren.

Gli uomini come lui cadono solo quando sono assolutamente certi della propria impunità». Alle undici in punto, mentre l’ambulanza ci caricava con la massima cura attraverso la rampa idraulica posteriore, un furgone bianco della polizia federale si fermò all’ingresso del cortile insieme a due fabbri comunali con le cassette degli attrezzi. Vidi Klaus arrivare a piedi, scarmigliato, senza cappotto, mentre cercava disperatamente di parlare al telefono con qualcuno che continuava a riattaccargli la linea in faccia.

Non mi voltai a guardarlo una seconda volta. Strinsi la mano di Jens dentro la tasca della mia giacca, sentendo il battito regolare del suo polso, e guardai avanti, verso la strada pulita che portava all’ospedale.

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