Lutto nella televisione, trovato morto in casa uno dei protagonisti dell’amato show delle aste. Darrell Sheets si sarebbe suicidato





Darrell Sheets, noto per il suo ruolo nella serie televisiva “Storage Wars”, è stato trovato morto in Arizona all’età di 67 anni. Le autorità sospettano un suicidio, poiché gli agenti che hanno scoperto il corpo hanno riferito di una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa. Il caso è ancora sotto indagine.





Gli agenti del dipartimento di polizia di Lake Havasu City, in Arizona, sono intervenuti dopo la segnalazione di un decesso. Al loro arrivo, hanno trovato un uomo con una ferita da arma da fuoco alla testa. Il medico legale della contea di Mohave ha successivamente identificato l’uomo come Darrell Sheets.

Sheets, soprannominato “The Gambler” (Il Giocatore d’azzardo), ha raggiunto la fama grazie a “Storage Wars”, dove è stato protagonista per 13 anni. Si è ritirato dal programma nel 2023 e ha aperto un negozio di antiquariato in Arizona.

“Storage Wars”, un programma di A&E tuttora in onda, segue veri acquirenti professionisti che fanno offerte per depositi abbandonati in tutti gli Stati Uniti, senza conoscerne il contenuto. In California, se l’affitto di questi depositi non viene pagato per tre mesi, il loro contenuto può essere messo all’asta.

A&E ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Darrell “The Gambler” Sheets, un amato membro della famiglia di “Storage Wars”. Le condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile.

René Nezhoda, un’altra star di “Storage Wars”, ha condiviso la sua reazione alla notizia della morte di Sheets in un video su Instagram. Ha rivelato che Sheets era stato vittima di cyberbullismo e ha chiesto che i responsabili ne rispondessero.

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