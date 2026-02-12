Lutto per la famiglia Ferrero: è morta Maria Franca, moglie dello storico fondatore della Nutella





È venuta a mancare all’età di 87 anni Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, fondatore del noto gruppo dolciario che oggi è guidato dal figlio Giovanni. La sua morte è avvenuta nella sua abitazione a Alba, in Cuneo. Recentemente, il 19 dicembre scorso, Ferrero era stata nominata all’unanimità presidente onorario a vita della Ferrero International durante un’assemblea straordinaria.





Maria Franca Ferrero era nata il 21 gennaio 1939 a Savigliano, in Cuneo. Dopo aver completato il ginnasio e il liceo, si era trasferita a Milano per frequentare una scuola per interpreti. Nel 1961, fu assunta come traduttrice e interprete nell’azienda di Alba, che stava per diventare una multinazionale di successo. Durante il suo lavoro, conobbe Michele Ferrero, inventore della celebre «supercrema», che in seguito si sarebbe evoluta nella famosa Nutella. Il loro incontro fu descritto come un colpo di fulmine, e la coppia si sposò nel 1962.

Un anno dopo, nel 1963, nacque il loro primogenito Pietro. Nel 1964, la famiglia si allargò ulteriormente con la nascita di Giovanni, attuale presidente del gruppo Ferrero, che oggi conta 36 stabilimenti produttivi e una presenza in oltre 170 Paesi nel mondo. Gli ultimi anni della vita di Maria Franca Ferrero sono stati segnati da profondi lutti. Nel 2011, perse prematuramente il figlio Pietro, scomparso in Sudafrica a causa di un malore, e nel 2015 anche il marito Michele.

Nonostante la sua lontananza dai riflettori, Maria Franca Ferrero ha continuato a dedicarsi a numerose attività filantropiche, che le hanno valso riconoscimenti, tra cui il premio della National Italian American Foundation negli Stati Uniti. Nel 2024, era stata insignita del titolo di cavaliere di gran croce al merito della Repubblica Italiana, un onore che testimonia il suo impegno e la sua dedizione alla comunità.

La sua vita è stata caratterizzata da un forte legame con la famiglia e un impegno costante per il bene comune. Con il figlio Giovanni, lascia anche le nuore Paola e Luisa e cinque nipoti, che continueranno a portare avanti l’eredità familiare. La figura di Maria Franca Ferrero rimarrà nella memoria collettiva non solo per il suo legame con l’industria dolciaria, ma anche per il suo contributo sociale e culturale.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la famiglia Ferrero e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. La sua vita e il suo operato hanno avuto un impatto significativo, non solo nel settore dolciario, ma anche nella comunità in cui ha vissuto. La famiglia ha chiesto rispetto per la loro privacy in questo momento di dolore e riflessione, mentre si preparano a onorare la vita e l’eredità di una donna che ha saputo coniugare il successo professionale con un profondo senso di responsabilità sociale.



