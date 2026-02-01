Lutto per Snoop Dogg, è morta la nipotina di 10 mesi: l’annuncio commosso di Cori B.





Cori Broadus, conosciuta come Cori B., ha condiviso una notizia devastante con i suoi follower su Instagram: la morte della sua figlia neonata, Codi. In una toccante storia pubblicata sul suo profilo, Cori ha scritto: “Lunedì ho perso l’amore della mia vita. La mia Codi”, accompagnando il messaggio con una foto che la ritrae sorridente mentre tiene la bambina tra le braccia. Anche il compagno di Cori, Wayne Deuce, ha espresso il suo dolore pubblicando una foto con Codi e scrivendo: “Sono triste da quando mi hai lasciato, Codi Dreaux. Ma so che sei in pace. Papà ti amerà per sempre”.





La nascita di Codi era stata caratterizzata da difficoltà significative. La bambina era venuta al mondo prematuramente, a sei mesi di gestazione, dopo un parto cesareo d’urgenza a 25 settimane. Questa decisione era stata presa a causa di un rischio di sviluppo della sindrome HELLP, una complicanza grave che può verificarsi durante la gravidanza. Dopo la nascita, Codi aveva trascorso dieci mesi in terapia intensiva neonatale, un periodo difficile per Cori e Wayne, che hanno affrontato la situazione con gratitudine nonostante le avversità.

A inizio gennaio, la coppia aveva finalmente potuto portare Codi a casa, un momento di grande gioia per i genitori. Il giorno dell’Epifania, Cori aveva condiviso un aggiornamento sui social, esprimendo la sua gratitudine per il supporto ricevuto: “Grazie per ogni preghiera, ogni grammo di amore, Dio li ha sentiti tutti”. Tuttavia, la situazione della bambina è peggiorata drasticamente, e lunedì scorso, purtroppo, Codi è deceduta.

La gravidanza di Cori B. era stata precedentemente annunciata il 25 dicembre 2024, un momento che aveva suscitato entusiasmo e speranza. Cori aveva rivelato che i medici le avevano detto che non sarebbe stata in grado di avere figli, ma aveva affermato con determinazione: “Dio ha sempre l’ultima parola”. Tuttavia, le complicazioni durante la gravidanza avevano destato preoccupazione tra i medici, che erano stati “molto preoccupati” per la sua salute e quella della bambina.

Cori Broadus ha vissuto con il lupus, una malattia autoimmune, fin dall’età di sei anni. Nonostante le sfide legate alla sua condizione, era riuscita a rimanere incinta e aveva espresso il suo entusiasmo per l’arrivo di Codi, affermando: “Mi sono inculcata tutte le cose belle nella testa fin da piccola, e ora sta per nascere una mini me”. La sua determinazione e il suo spirito positivo avevano ispirato molti.

La notizia della morte di Codi ha colpito profondamente non solo la famiglia di Cori, ma anche i fan e il pubblico in generale, che hanno espresso il loro sostegno e le loro condoglianze attraverso i social media. La perdita di un bambino è un evento devastante, e la comunità ha dimostrato solidarietà nei confronti di Cori e Wayne in questo momento difficile.



