Luxuria sulla scomparsa di Maria Rita Parsi: “L’ho vista tre giorni fa, lamentava un dolore alla gamba”





La scomparsa di Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice da sempre impegnata nella tutela dei diritti dell’infanzia, è arrivata in modo del tutto inatteso. Aveva 78 anni. La notizia della sua morte ha colpito profondamente il mondo culturale e televisivo italiano, oltre a quanti, nel corso degli anni, avevano condiviso con lei battaglie civili, progetti educativi e percorsi professionali.





Nelle ore successive alla diffusione della notizia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e le testimonianze di chi l’aveva incontrata di recente. Tra questi, ha colpito in particolare il racconto di Vladimir Luxuria, che ha spiegato di aver visto Maria Rita Parsi appena tre giorni prima della sua morte. L’ex parlamentare e attivista ha affidato il suo ricordo a un’intervista rilasciata nel corso della trasmissione televisiva La volta buona, sottolineando quanto l’accaduto l’abbia lasciata senza parole.

“Sono sbalordita. L’avevo vista tre giorni fa e lei mi aveva soltanto detto che aveva un dolore alla gamba. Io le avevo detto di farsi vedere. E lei mi ha risposto un po’ sbrigativamente: ‘Sai, il lavoro, le cose, comunque sì mi faccio vedere’. E oggi ho saputo di questa morte improvvisa”, ha raccontato Vladimir Luxuria, visibilmente scossa. Un ricordo che restituisce l’immagine di una donna ancora attiva, concentrata sui suoi impegni e sui tanti progetti che continuava a portare avanti.

Nel suo intervento, Vladimir Luxuria ha voluto anche ricordare il valore umano e professionale di Maria Rita Parsi, inserendo la sua perdita in un contesto più ampio e doloroso. Ha sottolineato come la psicologa sia venuta a mancare in un momento storico particolarmente complesso, in cui i diritti dei più piccoli vengono spesso calpestati. Secondo Luxuria, oggi più che mai si avverte l’assenza di una figura capace di difendere i bambini “con grande intelligenza e con tantissima cultura e preparazione”. Ha poi aggiunto: “Siamo tutti sconvolti. Neanche sapevo che avesse 78 anni”, a conferma di quanto la sua energia e la sua presenza pubblica non lasciassero percepire il peso dell’età.

Commozione anche nello studio televisivo, dove Caterina Balivo ha ricordato Maria Rita Parsi con parole cariche di affetto e stima. La conduttrice, trattenendo a fatica le lacrime, ha tracciato un ritratto intenso della psicologa, soffermandosi soprattutto sulla sua dedizione totale ai bambini e agli adolescenti. Ha ricordato come Maria Rita Parsi fosse spesso ospite di programmi televisivi, sempre senza compenso, perché convinta che il suo intervento rappresentasse un vero e proprio servizio alla collettività.

“Se n’è andata a 78 anni, se c’era una persona che amava i bambini e lottava per loro è lei. È stata ospite in tantissimi programmi sempre a titolo gratuito perché diceva: ‘Il mio è un servizio pubblico’. Sognava di fare sempre di più per i bambini. Era la sua missione, è una persona unica e in televisione aveva sempre la parola giusta”, ha dichiarato Caterina Balivo, restituendo l’immagine di una professionista coerente e profondamente motivata.

Nel corso della sua lunga carriera, Maria Rita Parsi aveva costruito un percorso fondato sull’ascolto e sulla protezione dei più fragili. Psicologa e psicoterapeuta, era diventata negli anni un punto di riferimento nel dibattito pubblico sui temi dell’infanzia, della famiglia e dell’educazione. La sua presenza nei media non era mai fine a se stessa, ma sempre orientata a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità.



