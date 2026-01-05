



In riferimento alle recenti discussioni riguardanti la presunta violazione del diritto internazionale da parte dell’ex Presidente Trump nei confronti del Presidente Maduro, si propone la visione di un video risalente a qualche settimana fa. In tale video, il giornalista Marco Travaglio fornisce un’analisi dettagliata degli eventi recenti alla sua compagna, la giornalista Gruber.





La célèbre journaliste gauchiste italienne Lilli Gruber demande pourquoi, depuis Trump, les États-Unis ont cessé de respecter le droit et les lois internationales. La réponse de Marco Travaglio (directeur du journal Il Fatto Quotidiano) est stupéfiante : il la terrasse sans… pic.twitter.com/F6AIjjpwRi — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) January 4, 2026

Quando, in disaccordo con le Nazioni Unite, abbiamo condotto operazioni di bombardamento su Belgrado per un periodo di 78 giorni?

Quando abbiamo riconosciuto l’indipendenza del Kosovo, nonostante una risoluzione delle Nazioni Unite stabilisse che dovesse rimanere parte della Serbia?

Quando abbiamo invaso due nazioni sovrane che non avevano alcuna connessione con gli attacchi alle Torri Gemelle, provocando 1,3 milioni di vittime in Iraq e Afghanistan sulla base di prove fabbricate?

Quando abbiamo effettuato operazioni di bombardamento sulla Libia in violazione del parere delle Nazioni Unite?

A quale questione vi riferite?

Abbiamo stabilito precedenti che hanno legittimato le azioni di Putin, che ha compiuto azioni simili su scala notevolmente ridotta rispetto alle nostre in altre regioni. Gli Stati Uniti, d’altro canto, hanno storicamente considerato il Sud America come la loro sfera di influenza esclusiva, analogamente a quanto stanno facendo con l’Ucraina e la Georgia, avendo violato 16 volte gli accordi con la Russia per non espandere la NATO verso i confini russi.

E allora? A quale questione vi riferite?



