“Ma chi si crede di essere?” Meloni guida una Mini vintage e la solita parte all’assalto, Morani in testa

Tra asse politico e amicizia personale: il video con il leader di Vox e presidente dei Patrioti celebra l’intesa tra Roma e Spagna con l’immagine simbolica della premier alla guida verso nuovi percorsi.Trasferta a Madrid per la premier Giorgia Meloni per festeggiare il nuovo anno. Il leader di Vox e presidente dei Patrioti, Santiago Abascal, partito alleato in Ue di FdI, ha pubblicato sui social un breve video assieme alla presidente del Consiglio italiana alla guida di una Mini minor d’epoca.

«È stato motivo di orgoglio iniziare il nuovo anno accogliendo nella nostra casa una grande amica, e un pilota ancora più grande, che sta cambiando l’Italia e il mondo», scrive sui social Abascal, postando le immagini del giro in auto.

E poi quelle della visita della premier italiana a casa sua.

Negli scatti la Meloni siede a tavola, tenendo in braccio il figlio piccolo di Abascal, Hernan. Poi una foto in compagnia della mamma del piccolo, la blogger Lidia Bedman e compagna del leader di Vox, tutti abbracciati e sorridenti.

Giorgia Meloni in trasferta spagnola a casa del leader di “Vox” Abascal

Così mentre le opposizioni nostrane si perdono in distinguo bizantini e polemiche da cortile, Giorgia Meloni sceglie la strada della concretezza e dell’amicizia politica schietta. Il video pubblicato sui social dal leader di Vox e presidente dei Patrioti, Santiago Abascal, è molto più di un semplice siparietto festivo: è il manifesto di un’asse solido che sta ridisegnando gli equilibri del continente.

Una “chica valiente”: la premier al voltante del cambiamento

Vedere la nostra premier alla guida di una Mini Minor d’epoca tra le strade di Madrid, definita da Abascal una “chica valiente” (una ragazza coraggiosa) e un pilota eccezionale non solo al volante, ma nella guida della Nazione, restituisce l’immagine di una leadership umana, dinamica e profondamente rispettata all’estero. Non c’è la fredda distanza del protocollo burocratico, ma il calore di una visione condivisa che unisce Roma e Madrid nel segno della difesa delle identità e dei valori comuni.

Altro che “patrioti” isolati…

Non solo. Le immagini che ritraggono Giorgia Meloni a tavola con la famiglia di Abascal, mentre tiene in braccio il piccolo Hernán o sorride insieme a Lidia Bedman, sono lo schiaffo più forte a chi vorrebbe dipingere i leader conservatori come “oscuri” o isolati. Al contrario, emerge un modello di politica dell’affetto e della prossimità, dove i legami personali diventano il cemento per un’alleanza politica che, come sottolineato dallo stesso Abascal, «sta cambiando l’Italia e il mondo».

Perché una “chica valiente” non smette di correre. E mentre la sinistra in Italia come in Europa insegue fantasmi, Giorgia Meloni accelera. Consolidando quel fronte che rappresenta oggi la vera alternativa alla stasi di Bruxelles.