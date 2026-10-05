Malgioglio chi è: età, figli, partner, dove vive e carriera





Un viaggio nella vita e nella carriera del celebre cantautore e personaggio televisivo italiano





malgioglio chi è: ecco le informazioni disponibili sulla sua biografia, la vita privata e il percorso professionale.

malgioglio chi è: biografia e vita privata

Cristiano Malgioglio è una figura emblematica della musica e della televisione italiana, contraddistinto da uno stile eccentrico e una carriera poliedrica che attraversa diversi decenni. Dall’attività di autore e paroliere per i più grandi interpreti della musica italiana all’inconfondibile presenza televisiva, Malgioglio si è imposto come un protagonista unico e riconoscibile dello spettacolo nazionale.

Identità e Nascita

Nato come Giuseppe Cristiano Malgioglio a Ramacca, in provincia di Catania, le principali fonti indicano la sua data di nascita il 23 aprile 1945, anche se alcune attestano invece il 25 aprile 1945: la data precisa rimane dunque non ufficialmente confermata. Trascorre gli anni dell’infanzia e della giovinezza in Sicilia, prima di trasferirsi negli anni ’60 a Genova, città che segna l’inizio del suo percorso nel mondo della musica e dello spettacolo.

Età e Altezza

Alla soglia degli 81 anni, Cristiano Malgioglio continua a mantenere una presenza vivace e dinamica all’interno del panorama mediatico italiano. Riguardo alla sua altezza, si registrano discrepanze tra le fonti: alcune riportano 1,65 metri mentre altre riferiscono 1,75 metri, dato che resta pertanto non univocamente accertato.

Famiglia, Figli e Relazioni

Figura spesso riservata rispetto alla propria sfera privata, Malgioglio è noto anche per dichiarazioni che riflettono la volontà di tenere i dettagli della vita personale lontani dai riflettori. Pur non avendo figli biologici, ha scelto di aprire le porte della sua vita a tre ragazzi cubani, adottandoli: Omara, William e Ricardo. Questo gesto testimonia il suo senso di responsabilità e affetto nei confronti delle nuove generazioni. Dal punto di vista amoroso, si è spesso raccontato come uomo dalla sensibilità profonda e dalla capacità di vivere relazioni intense ma riservate. Nel suo passato sentimentale spicca una lunga relazione, della durata di oltre dieci anni, con un uomo di 35 anni originario di Dublino: la storia si è conclusa nel 2020, come lo stesso Malgioglio ha reso pubblico. Successivamente, ha avuto una breve relazione con un nutrizionista turco di 38 anni, terminata poi nel 2021. Attualmente non sono presenti, secondo fonti pubbliche, notizie relative a nuove relazioni sentimentali in corso o dichiarate personalmente dallo stesso Malgioglio.

Residenza

L’artista ha scelto Milano come città di residenza. Il capoluogo lombardo rappresenta, per lui e per molti altri esponenti del mondo dello spettacolo italiano, un fulcro fondamentale per le opportunità lavorative, la mondanità e la vita culturale. La presenza fissa a Milano è anche legata alla sua intensa attività professionale televisiva e musicale.

Carriera

La carriera di Cristiano Malgioglio si dispiega a partire dagli anni ’70, periodo di esordio come paroliere e compositore, quando inizia a scrivere brani destinati a diventare parte del repertorio di leggende della canzone italiana. Tra i principali interpreti che hanno scelto sue composizioni si annoverano figure di spicco come Mina, Adriano Celentano, Iva Zanicchi e Raffaella Carrà. In particolare, i brani “L’importante è finire” e “Ancora, ancora, ancora”, composti per Mina, sono entrati a pieno titolo nella storia della musica italiana, conferendo all’autore notorietà e stima nel settore discografico.

Negli anni Duemila, Malgioglio amplia sempre più la propria visibilità anche presso il grande pubblico televisivo partecipando a trasmissioni di successo. Tra le più rappresentative vi sono “Grande Fratello VIP”, dove la sua forte personalità e le doti comunicative emergono in modo dirompente, e “Tale e Quale Show”, format in cui si distingue per ironia e versatilità. Accanto all’impegno nella scrittura e nell’intrattenimento, nel 2025 arriva la consacrazione anche nel ruolo di co-conduttore, con la partecipazione alla seconda serata del Festival di Sanremo. In quell’edizione, Malgioglio divide la scena con altri volti di rilievo come Bianca Balti, Nino Frassica e Carlo Conti, confermandosi ancora una volta protagonista dell’arena musicale e televisiva nazionale.

Curiosità

Un episodio significativo della vita recente di Malgioglio emerge nel 2023, quando l’artista rivela, in modo diretto e senza reticenze, di aver scoperto un tumore maligno alla gamba. Il percorso di diagnosi e cura inizia quasi casualmente: durante l’applicazione di una crema, nota la presenza di un neo sospetto, osservazione che lo induce a sottoporsi tempestivamente a controlli medici. Grazie all’intervento celere, la malattia viene operata con successo. Malgioglio racconta che se non avesse progettato di farsi un tatuaggio in onore di Jennifer Lopez, probabilmente non avrebbe notato il neo e non sarebbe scattata la diagnosi: per questo motivo attribuisce in modo ironico e affettuoso “il miracolo” alla celebre popstar americana. L’episodio, oltre a restituire l’immagine di una persona attenta e autoironica, sottolinea anche il suo costante desiderio di rinnovarsi e omaggiare le sue passioni.

Domande Frequenti

Qual è l’età di Cristiano Malgioglio?

Malgioglio è nato a fine aprile 1945 secondo le fonti più attendibili, e ha oggi 81 anni.

Malgioglio è nato a fine aprile 1945 secondo le fonti più attendibili, e ha oggi 81 anni. Chi sono i figli di Cristiano Malgioglio?

Ha adottato tre ragazzi cubani: Omara, William e Ricardo.

Ha adottato tre ragazzi cubani: Omara, William e Ricardo. Quali sono le canzoni più famose scritte da Malgioglio?

Tra i brani più celebri da lui composti vi sono “L’importante è finire” e “Ancora, ancora, ancora”, incisi da Mina.

Per comprendere malgioglio chi è, è utile ricostruire le tappe principali del suo percorso professionale e personale, distinguendo i fatti confermati dalle notizie non documentate.

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