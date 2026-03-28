“Mamma dorme da un po’”: a Torino un uomo trova la moglie morta, accanto i figli di 5 e 7 anni





Torino, 27enne trovata morta in casa in via Masserano





Una donna di origine nigeriana, 27 anni, è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Torino, in via Masserano. In casa con lei c’erano i due figli, di 5 e 7 anni, che sono rimasti nell’appartamento fino all’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine. L’allarme è scattato dopo la segnalazione del marito della 27enne, rientrato a casa preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la moglie.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo avrebbe tentato ripetutamente di raggiungere telefonicamente la donna senza ottenere risposta. Nel timore che potesse essere accaduto qualcosa, avrebbe quindi cercato di parlare con i bambini. Riuscendo a contattarli, si sarebbe fatto spiegare cosa stesse succedendo in casa. I piccoli, sempre stando alle prime informazioni, avrebbero riferito che la madre era a letto e non si muoveva. In particolare, avrebbero detto al padre che “la mamma dormiva da tempo ma era fredda”.

A quel punto l’uomo sarebbe rientrato immediatamente nell’abitazione. Una volta dentro, avrebbe raggiunto la camera da letto e avrebbe trovato la moglie priva di vita. La scena sarebbe stata poi confermata all’arrivo dei sanitari, chiamati per tentare un intervento d’emergenza.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Azienda Zero, che hanno effettuato gli accertamenti del caso ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Contestualmente è arrivata anche la polizia, per gli adempimenti di competenza e per avviare le verifiche necessarie a ricostruire quanto accaduto e a definire le circostanze del decesso.

Dai primi riscontri non sarebbero emersi elementi riconducibili a un gesto violento o a cause esterne evidenti. L’ipotesi iniziale, al momento, è quella di una morte naturale. Tuttavia, come avviene in situazioni analoghe, saranno gli accertamenti medico-legali a fornire indicazioni più precise sulle cause del decesso e sui tempi in cui si sarebbe verificato. Proprio la definizione della tempistica, infatti, è considerata un passaggio importante per chiarire quando la donna sia stata colta dal malore o dall’evento che ne ha determinato la morte, e per comprendere il contesto in cui i bambini si sono trovati in casa nelle ore successive.

Gli operatori intervenuti hanno inoltre attivato le procedure di supporto per i minori. In via Masserano sono arrivati anche gli psicologi, chiamati a fornire assistenza ai due bambini, considerata la situazione in cui si sono trovati e l’impatto dell’accaduto. La presenza di professionisti dedicati rientra nelle prassi di tutela previste in casi in cui minori siano coinvolti, anche solo come testimoni di un evento traumatico o perché rimasti accanto a un familiare in condizioni critiche.

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