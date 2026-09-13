Maria Antonietta muore mentre va al funerale della madre: un masso travolge l’auto





Maria Antonietta stava raggiungendo il luogo del funerale della madre quando un masso ha colpito l’auto sulla quale viaggiava, provocandone la morte.





Una tragedia avvenuta durante un viaggio già segnato dal dolore per un lutto familiare. Maria Antonietta stava andando al funerale della madre quando l’automobile sulla quale viaggiava è stata improvvisamente colpita da un grosso masso. L’impatto si è rivelato fatale per la donna, morta a causa delle conseguenze riportate nell’incidente.

Secondo le prime informazioni disponibili, Maria Antonietta si era messa in viaggio per partecipare alle esequie della madre, scomparsa poco prima. Durante il tragitto, però, si è verificato l’imprevedibile incidente che ha trasformato il viaggio verso la cerimonia funebre in una seconda tragedia per la stessa famiglia.

Un masso si è infatti staccato dalla parete che costeggia la strada ed è precipitato sulla carreggiata proprio mentre transitava la vettura. La roccia ha centrato l’automobile con estrema violenza, schiacciandone una parte e lasciando alla donna poche possibilità di sopravvivenza.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Le condizioni di Maria Antonietta sono apparse fin dall’inizio estremamente gravi. Nonostante i tentativi di prestarle assistenza, per la donna non è stato possibile evitare il tragico epilogo.

La dinamica dell’accaduto dovrà essere ricostruita attraverso gli accertamenti delle autorità competenti. Sarà necessario stabilire da quale punto si sia staccata la roccia e quali condizioni abbiano provocato il cedimento proprio nel momento in cui l’automobile stava percorrendo quel tratto di strada.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle condizioni della parete rocciosa. Le verifiche dovranno chiarire se fossero già stati individuati segnali di instabilità e se nell’area fossero presenti sistemi di protezione destinati a impedire la caduta di pietre e massi sulla carreggiata.

Gli accertamenti serviranno inoltre a stabilire se il distacco possa essere stato favorito dalle condizioni meteorologiche o da fenomeni naturali verificatisi nelle ore o nei giorni precedenti. In situazioni analoghe, infatti, piogge intense, variazioni delle temperature e infiltrazioni d’acqua possono contribuire all’instabilità delle pareti rocciose.

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