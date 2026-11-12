Matt Damon ai CFDA 2026 con la figlia Isabella, ora modella





L’attore ha partecipato alla serata di New York con la ventenne, entrata in IMG Models. Alcuni utenti online hanno scambiato Isabella per sua moglie.





Matt Damon ha partecipato ai CFDA Fashion Awards 2026 con la figlia Isabella, vent’anni, il 2 novembre al Museo Americano di Storia Naturale di New York. Per l’attore, che quella sera ha presentato un premio, non era soltanto un’uscita sul tappeto rosso in famiglia: Isabella ha da poco firmato con IMG Models e sta muovendo i primi passi nel settore della moda. Le immagini dell’evento hanno attirato commenti anche per un altro motivo: alcuni utenti hanno detto di non aver riconosciuto subito il legame tra i due e di aver pensato che la giovane fosse la moglie dell’attore.

Isabella ha indossato un abito lungo bianco all’uncinetto di Luar, dalla collezione primavera 2027. Il modello, semitrasparente, presentava motivi a rombo e frange sulle maniche e sull’orlo. Ha completato il look con una borsa nera, orecchini vistosi e i capelli raccolti, che lasciavano in evidenza lo scollo e i gioielli. Matt ha scelto un completo doppiopetto nero di Ralph Lauren Purple Label, in lana e cashmere, abbinato a un dolcevita dello stesso materiale e a scarpe in pelle di vitello. Niente camicia e cravatta, dunque, per l’attore.

La presenza di Damon aveva anche un ruolo nella cerimonia: ha consegnato a Ralph Lauren il riconoscimento di stilista statunitense dell’anno per la moda maschile. Sul tappeto rosso, padre e figlia hanno parlato con People dei consigli che si scambiano. Matt ha scherzato sul fatto che entrambi dovrebbero impegnarsi a rispondere con serietà alle domande; Isabella ha replicato che da molto tempo gli dà consigli. L’attore ha concordato e ha aggiunto di essere curioso di vedere che cosa farà lei nella sua vita. L’ha descritta come una giovane donna straordinaria, precisando di non darle consigli perché preoccupato per lei.

Isabella figura nell’elenco di IMG Models da agosto 2026. La scheda dell’agenzia di New York la classifica come modella e segnala che è alta cinque piedi e otto pollici. La comparsa ai CFDA segna un cambiamento rispetto alla consueta riservatezza dei Damon, che per molto tempo hanno tenuto i figli lontani dalla scena pubblica. Matt e Luciana hanno quattro figlie: Alexia, nata da una precedente relazione della madre, poi Isabella, Gia e Stella, avute con Matt. Isabella aveva già accompagnato i genitori e le sorelle a manifestazioni legate al cinema; la serata arriva però mentre comincia la sua esperienza nel settore della moda.

Il passaggio dall’università alla moda

Nel 2024 Isabella aveva terminato la scuola secondaria e si preparava a frequentare la New York University. In settembre di quell’anno Matt aveva raccontato a E! News che la partenza della figlia da casa rappresentava un cambiamento importante per lui, Luciana e le sorelle. Aveva già parlato del momento in luglio, definendolo surreale e osservando quanto rapidamente fosse arrivato, rispetto ai ricordi di quando la teneva in braccio. Due anni dopo, Isabella si è presentata accanto al padre a un importante appuntamento della moda newyorkese, con un contratto da modella già firmato.

La curiosità online si è concentrata anche sulla somiglianza tra Isabella e i genitori. Alcuni commentatori hanno notato il sorriso di Matt, mentre altri hanno scritto che la giovane assomiglia soprattutto alla madre. Altri ancora hanno lodato il suo aspetto e l’abito bianco. Sono opinioni espresse dagli utenti, non informazioni sull’identità o sulla carriera della modella. In diversi commenti, la sorpresa riguardava proprio il rapporto familiare: qualcuno ha detto di aver creduto che fosse la moglie dell’attore, prima di capire che si trattava di sua figlia.

Facebook originale

Nel 2021, a CBS Sunday Morning, Matt disse che Isabella, quindicenne, evitava Good Will Hunting, preferendo i suoi film stroncati; su La grande muraglia scherzò: The Great Wall non aveva nulla di grande. La definì divertentissima.

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La figlia e il padre avevano già scherzato pubblicamente sul modo in cui si danno suggerimenti. Ai CFDA la conversazione ha mostrato che il consiglio non viaggia in una sola direzione: Isabella ha rivendicato di aver aiutato Matt per molto tempo. Lui ha accolto la battuta e ha parlato con affetto della persona che è diventata. La serata ha quindi riunito la dimensione familiare e quella professionale: Isabella ha accompagnato il padre, ma si è presentata anche come giovane modella rappresentata da una grande agenzia. La fonte non attribuisce all’evento un annuncio ulteriore sul suo percorso lavorativo.

Una famiglia poco presente agli eventi

Matt e Luciana si conobbero a Miami nel 2003, durante le riprese di Stuck on You. Lei lavorava come cameriera a South Beach; in seguito raccontò a Vogue che l’attore si era avvicinato al bancone mentre le persone nel locale lo riconoscevano e gli chiedevano autografi. Damon, che aveva imparato a fare il barista per un film precedente, iniziò a preparare da bere. Luciana disse che la sua presenza attirò clienti e mance, ma rifiutò l’invito a uscire perché a casa l’aspettava Alexia, allora di quattro anni. La coppia si sposò nel dicembre 2005 in una cerimonia a sorpresa al municipio di Manhattan.

Isabella nacque a Miami l’11 giugno 2006. Gia arrivò nell’agosto 2008 e Stella il 20 ottobre 2010; Matt ha contribuito a crescere anche Alexia. L’attore ha parlato in passato di come la paternità abbia cambiato il suo modo di vivere le emozioni e di prendere decisioni, tenendo conto delle conseguenze per le figlie. Le apparizioni pubbliche della famiglia sono state relativamente rare. Nel 2015 USA Today descrisse la riservatezza dei Damon, che allora vivevano a Los Angeles e frequentavano poco i luoghi associati alle celebrità.

Il 31 luglio 2024 Matt si presentò con Luciana e le figlie al debutto newyorkese di The Instigators, al Jazz at Lincoln Center. Disse che di solito i familiari non lo accompagnavano a eventi di quel tipo, ma che quella sera erano presenti tutti. Il 13 gennaio 2026, invece, la famiglia si riunì a New York per la première di The Rip, film Netflix: in quell’occasione parteciparono anche Alexia e, successivamente, la festa dopo la proiezione. La comparsa di Isabella ai CFDA si inserisce quindi in una serie di presenze pubbliche condivise, ma questa volta coincide con il suo nuovo contratto di modella.



