Michael J. Fox, 65 anni, mette in mostra la figlia più piccola, che si vede raramente in pubblico, nel giorno del suo 25° compleanno — Guarda come appare ora

Per generazioni di spettatori, Michael J. Fox sarà sempre quell’adolescente spiritoso e viaggiatore nel tempo in “Ritorno al futuro”. Con la sua energia contagiosa, il sorriso inconfondibile e il fascino giovanile, è diventato uno dei volti più riconoscibili di Hollywood negli anni ’80.

Ma mentre il pubblico lo guardava costruire una carriera straordinaria, Fox stava anche intraprendendo un viaggio molto più personale. Quasi quattro decenni dopo aver sposato l’attrice Tracy Pollan, il 65enne ha condiviso una serie di ricordi di famiglia che rivelano quanto la vita sia cambiata, soprattutto per il più giovane dei suoi quattro figli.



Una storia d’amore a Hollywood che ha dovuto affrontare una sfida inaspettata

Fox e Pollan si sono incontrati mentre lavoravano alla popolare serie “Legami familiari“, dove interpretava la fidanzata del suo personaggio. La loro storia d’amore sullo schermo alla fine divenne una storia d’amore nella vita reale e la coppia si sposò nel luglio 1988, proprio mentre la carriera della Fox raggiungeva vette straordinarie.

Il loro primo figlio, Sam Michael Fox, è nato nel maggio 1989, dando alla giovane coppia nuovi motivi di festa. Tuttavia, solo due anni dopo, il suo mondo si capovolse quando a Fox fu diagnosticata la malattia morbo di Parkinson a soli 29 anni– un’età in cui la maggior parte delle persone non riesce nemmeno a immaginare di dover affrontare una malattia neurologica progressiva.

Michael J. Fox, accompagnato dal figlio Sam e dalla madre Phyllis, ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame nel dicembre 2002. | Fonte: Getty Images.

Alla diagnosi, nel 1991, Volpe continuò a godere di un enorme successo professionale, con milioni di fan che non sapevano cosa stesse succedendo nella sua vita privata. Inizialmente tenne segreta la diagnosi, ma finì per raccontarla nel 1998 e divenne uno dei più noti sostenitori di persone che vivono con il Parkinson

La diagnosi è arrivata anche in un momento cruciale nella storia della sua famiglia in crescita. Sam da solo Avevo due anni, mentre le tre figlie della coppia non erano ancora nate, il che significava che le ragazze sarebbero cresciute conoscendo un padre molto diverso dal giovane attore apparentemente inarrestabile che il pubblico ricordava.

La coppia ha accolto le loro figlie gemelle, Aquinnah e Schuyler, nel febbraio 1995, e la loro figlia più piccola, Esmé Annabelle, arrivato il 3 novembre 2001. A quel punto, Fox aveva già creato la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, un’organizzazione che sarebbe diventata una parte importante sia del suo lavoro pubblico che della vita della sua famiglia

Particolarmente commovente è stato il contrasto tra l’immagine di Fox a Hollywood e la sua vita quotidiana di padre. Mentre i fan ricordavano l’energia inesauribile di Marty McFly, i figli dell’attore sono cresciuti con un padre la cui vita ruotava attorno a sfide mediche, routine familiari e determinazione a continuare a essere lì per i suoi cari.

La realtà che i tuoi figli hanno sempre conosciuto

Nel novembre 2025, Pollan ha parlato apertamente sull’effetto che la diagnosi di Parkinson di suo marito ha avuto sulla sua famiglia. Intervenendo al gala annuale di raccolta fondi della fondazione a New York, ha spiegato che la malattia ha fatto parte della vita dei suoi figli praticamente fin dall’inizio.

“A Michael è stata diagnosticata la malattia prima della nascita delle bambine e quando Sam era molto, molto piccolo, quindi è davvero l’unica cosa che sanno”, disse. Le sue parole ci hanno ricordato di forma commovente che i figli di Fox non abbiano vissuto la diagnosi del padre come un cambiamento improvviso più avanti nella vita, ma piuttosto come qualcosa intrecciato nei loro primi ricordi.

Pollan è stato anche attento a non insinuare che la familiarità avrebbe reso l’esperienza più semplice. Sebbene Fox sia diventata famosa per aver affrontato la sua diagnosi con straordinario ottimismo, ha riconosciuto che convivere con una malattia progressiva colpisce molte più persone rispetto alla persona che riceve il trattamento.

“È molto difficile per la famiglia, per chi si prende cura di loro e, ovviamente, per il paziente, quindi penso sia importante riconoscerlo e ammettere che non è esattamente facile. Non è facile”, ammesso. Pollan ha aggiunto che i suoi figli le sono diventati molto solidali e che spesso si è rivolta a loro, soprattutto perché le sfide della malattia di Fox continuavano ad evolversi.

Per l’attore, tuttavia, crescere quattro figli non ha mai significato insegnare loro a vivere esattamente come lui. In un’intervista del 2013 con Buone pulizie domestiche, Quello Poi buongiorno America ripresaFox ha spiegato che voleva che i suoi figli apprezzassero la vita, rispettassero gli altri e rimanessero curiosi di sapere cosa avrebbero potuto realizzare.

Le sue esperienze gli avevano insegnato lezioni preziose, ma non voleva che i suoi figli e le sue figlie si sentissero obbligati a ripeterle. Sperava invece che scoprissero i propri interessi, corressero rischi da soli e creassero una vita propria, piuttosto che essere definiti dalla loro carriera o malattia.

Questa filosofia finì per riflettersi nei diversi percorsi seguiti dai suoi figli. Sam, il più grande, ci è entrato mondo dello spettacolo, mentre Aquinnah, Schuyler ed Esmé svilupparono il loro propri interessi accademici e professionali– in gran parte lontani dalla costante attenzione che circondava il padre.

Man mano che i bambini diventavano adulti, anche Fox e Pollan dovettero adattarsi a una casa più tranquilla. In uno intervista da ottobre 2022 con Entertainment Tonight- La coppia ha parlato di com’era la vita con il “nido vuoto” dopo che la figlia più piccola se n’era andata di casa, anche se Fox ha scherzato dicendo che la casa raramente rimaneva vuota a lungo.

Pollan ha spiegato che, con quattro figli adulti, di solito c’era sempre qualcuno che tornava a casa per far visita. Quella che poteva sembrare una transizione difficile si era invece trasformata in un’altra fase della vita familiare, in cui incontri, celebrazioni ed esperienze condivise continuavano a unire tutti.

La loro vicinanza è stata nuovamente evidente nel gennaio 2025, quando l’intera famiglia ha incontrato Fox a Washington DC per ricevere la Medaglia Presidenziale della Libertà. Questo premio ha riconosciuto il suo contributo che va oltre l’interpretazione, compresi i suoi decenni di lavoro di sensibilizzazione e finanziamento della ricerca sul morbo di Parkinson.

La figlia che ha ereditato più del famoso cognome del padre

Tra tutti i suoi figli, Fox una volta individuò il più giovane perché aveva una personalità particolarmente simile alla sua. Nel suo intervista dal 2013 con Buone pulizie domestiche, quando Esmé era ancora bambino, l’attore condivise un dettaglio che sarebbe stato particolarmente interessante anni dopo.

“La mia bambina, Esmé, è quella che mi somiglia di più”, rivelato. Ha descritto una ragazza curiosa e creativa che amava leggere, girare piccoli film al computer, vestirsi elegantemente e scrivere libri sui luoghi visitati dalla sua famiglia, il che suggerisce che aveva già ereditato parte del suo entusiasmo nel raccontare storie.

Man mano che Esmé cresceva, quegli interessi creativi divennero le sue ambizioni accademiche e professionali. Come mostra il tuo profilo LinkedIn, si è laureato alla Duke University nel 2025 dopo aver proseguito gli studi culturali e letterari globali, prima di lanciarsi nel mondo del giornalismo e della televisione.

Le sue esperienze includono tirocini lì Tampa Bay Times e in Notizie Bloomberg, mentre la sua carriera professionale ora include una posizione come assistente di produzione presso il programma Oggi dalla NBC. È una carriera legata ai media e alla narrazione, anche se molto diversa dai ruoli di recitazione che hanno reso famoso suo padre.

Esmé è stata coinvolta anche in una causa che ha fatto parte della storia della sua famiglia fin da prima della sua nascita. Nel novembre 2025 ha partecipato al Maratona di New York a sostegno della Fondazione Michael J. Fox, combinando un obiettivo sportivo personale con una missione strettamente legata alla vita di suo padre.

Nel marzo dell’anno successivo si unì alla sorella Schuyler per dirigere il Mezza maratona di New York della United Airlines dal 2026, e i loro genitori sono apparsi con loro dopo la gara. Per una famiglia che sostiene la ricerca sul Parkinson da decenni, vedere una nuova generazione unirsi a questi sforzi ha ricordato loro ancora una volta come la missione di Fox sia diventata parte della loro storia condivisa.

Anche le apparizioni pubbliche della famiglia hanno assunto un significato diverso con il progredire dei sintomi di Fox. Sebbene sia rimasto attivo nella difesa della causa e abbia fatto occasionali apparizioni come attore, le sfide fisiche associate al Parkinson sono sempre più evidenti, anche durante le recenti cerimonie in cui ha dovuto usare una sedia a rotelle.

Un momento particolarmente emozionante ha avuto luogo nel Premi Emmy 2026, dove Fox ha ricevuto il premio umanitario Bob Hope. Sua moglie e i suoi quattro figli erano lì per sostenerlo e, durante il suo discorso di ringraziamento, li ha ringraziati per la loro pazienza, i loro sacrifici e il loro amore, riconoscendo le persone che avevano vissuto questo viaggio al suo fianco.

Michael J. Fox riceve il Bob Hope Humanitarian Award agli Emmy Awards 2026, in una cerimonia di riconoscimento del suo contributo filantropico. | Fonte: Getty Images.

Quei momenti hanno aiutato i fan a capire perché le celebrazioni familiari sono così importanti per l’attore. I suoi figli gli sono stati accanto durante i trionfi della carriera, i problemi di salute e gli innumerevoli cambiamenti nella vita quotidiana, e le foto scattate durante questi incontri raccontano una storia che va ben oltre Hollywood.

Ma mentre il più giovane della famiglia si avvicinava a un altro traguardo, Fox smise di concentrarsi su premi e successi per concentrarsi su qualcosa di molto più personale. Aveva 25 anni di ricordi da rivivere e le foto che ha scelto avrebbero offerto ai fan una visione insolitamente intima della ragazza che era cresciuta davanti ai suoi occhi.

Alcune insolite foto di compleanno rivelano quanto Esmé sia cresciuta

Il 3 novembre 2026, Michael J. Fox ha festeggiato il 25° compleanno di Esmé con un sincero omaggio su Instagram. Invece di condividere una sola foto, l’attore ha messo insieme una collezione che abbraccia diverse fasi della sua vita, dai ricordi d’infanzia ai successi che aveva già celebrato da giovane adulto.

Le immagini includevano istantanee di famiglia della sua infanzia, un momento della sua laurea e foto relative alla sua esperienza nella maratona. Insieme, hanno offerto uno sguardo insolito su qualcuno che è cresciuto con un cognome famoso, mentre stava lentamente forgiando la propria identità e carriera.

L’attore ha accompagnato la compilation con un messaggio affettuoso e divertente, in cui chiamava la figlia “Ezzie” e celebrava tutte le diverse versioni di lei che aveva visto crescere. Ha scritto: “Ezzie, siete state tante persone nell’ultimo quarto di secolo… e sono tutte favolose! Buon compleanno, ti amo così tanto! 🧡”

Michael J. Fox e Tracy Pollan si godono una magica giornata in famiglia al Walt Disney World, circondati dalle loro figlie, dai loro cari e da Topolino: un’immagine commovente dei felici ricordi d’infanzia che hanno creato insieme. | Fonte: Getty Images.

Mentre i fan guardavano le foto, molti sono rimasti colpiti da qualcosa che andava oltre i successi di Esmé. Le immagini sembrano rimettere in risalto i commenti di Fox di più di un decennio fa, quando descrisse la sua figlia più giovane come la ragazza che gli somigliava di più.

Ora, i follower hanno sottolineato una somiglianza che potevano vedere con i loro occhi, soprattutto in una caratteristica specifica. I commenti si riempirono presto di auguri di compleanno e osservazioni su quanto Esmé assomigliasse al suo famoso padre. Un utente l’ha detto semplicemente: scrivere: “Gli stessi occhi! 🥰”. Un altro commentatore ha fatto eco stessa idea con il messaggio: “Ha gli occhi di Mike”.

Un follower di Instagram ha sottolineato la somiglianza tra Esmé e suo padre, concentrandosi soprattutto sui suoi occhi. | Fonte: Instagram/@bdreux.

Anche un altro utente di Instagram ha notato la somiglianza tra gli occhi di Michael J. Fox e quelli della figlia più piccola. | Fonte: Instagram/@analogrules22.

Entrambe le reazioni si sono concentrate sullo stesso dettaglio, dando ai lettori l’opportunità di confrontare le nuove foto con le immagini familiari della Fox risalenti ai primi periodi della sua carriera. Per i fan di lunga data che ricordano il suo volto espressivo in Legami familiari, e Ritorno al futuro, il paragone ha aggiunto un altro tocco nostalgico alla festa di compleanno.

Altri seguaci erano ancora più diretti riguardo alla somiglianza familiare. Un utente di Instagram ha commentato: Buon compleanno!! Assomiglia molto a suo padre 🎀🥳“, combinando un augurio di compleanno con un commento sull’aspetto di Esmé. Le reazioni furono particolarmente toccanti se si considera che Fox un tempo aveva riconosciuto delle somiglianze nelle loro personalità piuttosto che nel loro aspetto fisico. Anni prima che i fan iniziassero a confrontare le sue foto, l’attore aveva già descritto Esmé come qualcuno che condivideva la sua curiosità, immaginazione ed entusiasmo per le attività creative.

Un follower festeggia il compleanno di Esmé e commenta quanto assomiglia a suo padre nelle foto che ha condiviso. | Fonte: Instagram/@anna89ang.

Un altro seguace Sinistra un messaggio di compleanno più lungo: “Ti somiglia molto, Michael! Buon, buon, buon compleanno, signorina! Che sia pieno di amore e gioia con la tua famiglia e i tuoi amici.

Il commento ha riunito due temi ricorrenti nelle risposte alla pubblicazione di Fox: l’ammirazione per la somiglianza e l’affetto per la propria famiglia. Invece di concentrarsi esclusivamente sulla salute o sulla carriera dell’attore, i fan stavano rispondendo a un traguardo familiare quotidiano che era diventato particolarmente emozionante a causa della storia che c’era dietro.

Un follower di Instagram invia a Esmé un affettuoso augurio di compleanno e sottolinea la sua somiglianza con Michael J. Fox. | Fonte: Instagram/@bluebox_photography.

Non tutti hanno notato le somiglianze tra padre e figlia. Alcuni follower hanno semplicemente apprezzato le foto e ne hanno colto l’occasione inviare i tuoi migliori auguri, come: “È bellissimo. Buon compleanno.

Un altro utente è rimasto colpito da quanto Esmé apparisse riconoscibile in tutta la collezione e ha commentato: “Wow, è lo stesso in tutte le foto! Congratulazioni!”. Nel loro insieme, le risposte riflettevano il calore che circondava una pubblicazione che combinava la nostalgia infantile con la celebrazione dell’età adulta.

Un utente di Instagram si congratula con Esmé e le augura un felice 25° compleanno. | Fonte: Instagram/@myviridiandreamz.

Un altro follower commenta le foto che immortalano le diverse fasi della vita di Esmé e sottolinea quanto lei continui a essere riconoscibile in tutta la collezione. | Fonte: Instagram/@chrtnsn.

Un quarto di secolo di ricordi e l’amore di un padre

Ciò che rende il post di compleanno di Fox particolarmente toccante è la storia che c’è dietro. Quando Esmé nacque nel novembre 2001, suo padre conviveva con il Parkinson già da un decennio, aveva reso pubblica la sua diagnosi e aveva iniziato a trasformare le sue esperienze personali in un’iniziativa globale per promuovere la ricerca.

Ora, 25 anni dopo, la ragazza cresciuta con quella missione si è laureata, ha iniziato a costruirsi una carriera in televisione e ha partecipato a eventi a sostegno della fondazione che porta il nome di suo padre. Le loro tappe fondamentali raccontano una storia non solo sul passare del tempo, ma anche sui diversi modi in cui una famiglia può portare le proprie esperienze condivise nel futuro.

Per Pollan, il coinvolgimento dei suoi figli è stato fonte di forza, sebbene abbia anche riconosciuto le difficoltà che hanno dovuto affrontare. I suoi commenti del 2025 hanno offerto un importante contrappunto all’ottimismo pubblico dell’attore, riconoscendo che l’unità familiare è stata mantenuta grazie a sfide reali e non alla loro assenza.

Le parole di Fox su Esmé offrono un collegamento perfetto tra quei primi anni e il presente. Quando nel 2013 affermò che la sua bambina era quella che più gli somigliava, si riferiva a una giovane personalità ancora in via di sviluppo, ignara delle carriere, delle avventure e dei successi che lo attendevano.