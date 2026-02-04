Mediaset avverte le discoteche su Fabrizio Corona: “Controllate i messaggi aggressivi o sarete responsabili”





Fanpage.it ha ottenuto un documento esclusivo che evidenzia una nuova strategia di Mediaset per gestire la situazione riguardante Fabrizio Corona e la sua narrativa. Dopo la chiusura di tutti i profili social di Corona, il noto gruppo televisivo ha inviato una lettera dallo Studio Legale Gulotta Varischi Pino a tutti i locali che ospiteranno eventi con il creatore di “Falsissimo” nei prossimi giorni.





Il documento, visionato da Fanpage.it, è indirizzato a Linea Eventi S.r.L., la società che gestisce il Momento Club di Ghezzano (Pisa), dove è previsto un evento con Corona per San Valentino, sabato 14 febbraio, con le prevendite già avviate. Nella lettera si intima di vietare qualsiasi critica all’azienda, ai suoi manager e ai suoi programmi durante gli eventi organizzati nei locali. Sebbene nel documento non si faccia mai menzione diretta di Fabrizio Corona, l’intento è chiaro: impedire che utilizzi le discoteche come piattaforme alternative per diffondere le sue dichiarazioni controverse.

L’avviso, datato 4 febbraio, è stato inviato subito dopo la rimozione dei profili social di Corona su Instagram, YouTube e TikTok. L’ex re dei paparazzi ha già dimostrato di saper aggirare il blackout digitale, utilizzando le discoteche come megafoni per le sue dichiarazioni. Ed è proprio questo che Mediaset intende fermare.

Il documento, firmato dall’avvocato Salvatore Pino, inizia con una premessa generica ma con un obiettivo ben definito: “Nelle ultime settimane, in molti locali notturni vengono pubblicamente proferiti, specie da parte di ospiti appositamente invitati ad animare le serate, messaggi gravemente lesivi per le aziende che rappresento, i loro manager e soci, nonché molti dei programmi e dei volti più rappresentativi delle citate Società.”

La lettera si inserisce in un contesto preciso. Pochi giorni fa, durante un evento in discoteca, Corona aveva annunciato: “Quei porci di Mediaset mi hanno cancellato la puntata. Io lunedì la rimetto, e ci metto delle cose più gravi, ca**o.” Questo video, condiviso nelle sue storie di Instagram prima della chiusura dell’account, mostrava Corona circondato da fan mentre prometteva 30 minuti inediti della puntata di “Falsissimo” che era stata censurata. Questi video sono diventati estremamente virali sui social.

I legali di Mediaset hanno commentato tali video, affermando: “Si tratta di messaggi aggressivi, corredati da inviti al boicottaggio e pubbliche istigazioni al dileggio, se non addirittura all’odio. Non sfuggirà che si tratta di esternazioni estremamente lesive per le Società da me assistite, appartenenti a un Gruppo quotato.”

Nel documento, Mediaset non si limita a tutelare l’azienda da attacchi diffamatori, ma richiede anche ai gestori dei locali di diventare censori preventivi. “Vi invito dunque a presidiare adeguatamente – in previsione e in occasione delle serate/eventi presso la Vostra Struttura – i contenuti contumeliosi oggetto di diffusione da parte degli ospiti, diretti nei confronti delle Società, dei loro manager, dei soci e dei volti più rappresentativi, proprio al fine di evitare di concorrere nelle predette condotte quali organizzatori e promotori dei citati eventi”, recita la lettera.



