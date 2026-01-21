Mediaset denuncia Fabrizio Corona dopo gli attacchi a Signorini: chiesto il divieto d’uso dei social





Mediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona presso la Procura di Milano, accusandolo di diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di programmi televisivi di rilievo. Oltre alla querela, Mediaset ha richiesto una misura di prevenzione per limitare l’uso dei social media e di altre piattaforme telematiche da parte di Corona, inclusa l’interdizione dal cellulare, al fine di impedirgli di diffondere ulteriori contenuti simili a quelli pubblicati recentemente nel suo format Falsissimo. Questa denuncia arriva a seguito della messa in onda di due episodi in cui Corona ha attaccato, tra gli altri, Alfonso Signorini.





La controversia si è intensificata dopo la pubblicazione delle due puntate in cui Fabrizio Corona ha denunciato un presunto “sistema Signorini”, descrivendo un meccanismo per entrare nella casa del Grande Fratello. Inoltre, è emerso che Antonio Medugno, ex concorrente del reality, ha accusato il noto conduttore di violenza sessuale ed estorsione. A seguito di queste accuse, Fanpage.it ha rivelato che anche Alessandro Piscopo è entrato nel registro degli indagati.

Piscopo è stato menzionato nel racconto di Medugno, il quale ha parlato di presunti tentativi di pressione per concretizzare un rapporto con Signorini. Tuttavia, Piscopo ha respinto fermamente queste accuse, pubblicando uno screenshot di una conversazione con il suo ex talent, in cui lo invitava a interrompere qualsiasi interazione se non si fosse sentito a suo agio.

In un post sui social del 20 gennaio, Fabrizio Corona ha dichiarato: “L’illustre ed egregio direttore Signorini vuole impedirci di pubblicare la puntata, ma noi trattative non ne facciamo”. Ha mostrato un estratto della notifica ricevuta, spiegando che Signorini si era rivolto al Tribunale di Milano richiedendo un provvedimento d’urgenza per fermare l’uscita della puntata di Falsissimo, prevista per lunedì 26 gennaio su YouTube.

La situazione attuale ha generato un acceso dibattito tra i fan e i detrattori di Fabrizio Corona, che continua a essere una figura controversa nel panorama mediatico italiano. Le sue affermazioni e le accuse rivolte a figure di spicco della televisione hanno sollevato interrogativi sulla libertà di espressione e sui limiti che possono essere imposti in nome della protezione della reputazione altrui.

La reazione di Mediaset e di Signorini non è stata inaspettata, considerando la gravità delle affermazioni fatte da Corona. La richiesta di una misura di prevenzione per limitare la sua attività sui social è un passo significativo, che riflette la crescente preoccupazione per l’impatto che le dichiarazioni di Corona possono avere sulla reputazione e sulla carriera di coloro che sono stati coinvolti nelle sue accuse.

La questione si complica ulteriormente con l’ingresso di Alessandro Piscopo nel registro degli indagati, il quale ha visto la sua reputazione messa in discussione a causa delle accuse di Medugno. La sua difesa, basata sulla pubblicazione di prove che contraddicono le affermazioni fatte contro di lui, potrebbe rivelarsi cruciale nel chiarire la sua posizione e nel difendere la sua integrità.



