Melaverde, puntata dell’8 novembre: dal misterioso Paese dei Silenzi ai paesaggi della Bassa Murgia





Scopriamo le anticipazioni e i luoghi visitati dai conduttori nel nuovo appuntamento domenicale con il programma di Canale 5.





Il consueto appuntamento domenicale con il programma televisivo Melaverde torna sugli schermi con una nuova puntata ricca di approfondimenti dedicati alle tradizioni, alle eccellenze gastronomiche e ai territori italiani. La trasmissione, come di consueto preceduta dal format Melaverde-Le Storie, va in onda a partire dalle ore 11:50 su Canale 5. Per questo nuovo viaggio attraverso la penisola, i conduttori guidano il pubblico in due differenti regioni italiane, esplorando contesti paesaggistici e culturali unici nel loro genere che caratterizzano profondamente la storia del nostro Paese.

Da una parte le alte quote alpine della Valle d’Aosta, dall’altra le campagne della Puglia meridionale, offrendo uno spaccato autentico di biodiversità, storie locali e lavorazioni artigianali tramandate nel tempo. La puntata si sviluppa attraverso due itinerari paralleli che mettono in luce la varietà del territorio Nazionale, evidenziando il legame profondo tra le comunità locali e l’ambiente in cui vivono e lavorano quotidianamente. Ogni singola tappa racconta fatiche antiche e nuove passioni che continuano a vivere grazie all’impegno costante delle persone che abitano questi luoghi.

La prima tappa del viaggio presenta Ellen Hidding in Valle d’Aosta, precisamente entro i confini di Chamois. Tale centro montano emerge nel panorama statale per una qualità peculiare: è difatti segnalato come il solo ente locale della terraferma italiana totalmente privo di auto. Situato oltre i 1800 metri di altezza, il borgo ha optato per bandire i mezzi meccanici convenzionali allo scopo di proteggere intatta la propria cornice e il rapporto immediato con l’ecosistema circostante, assicurando ai viaggiatori una pace e un silenzio introvabili altrove.

Durante la sua visita, la conduttrice incontra diverse persone del posto che contribuiscono a mantenere vivo il paese, tra cui Sophie e Sofia, oltre a un ristorante gestito interamente da donne che propone ricette tipiche della tradizione locale. Nel corso dell’itinerario alpino compaiono anche Davide, che approfondisce il tema delle tradizionali Batailles de Reines, e Lorenzo Sommariva, offrendo ulteriori spunti di riflessione sulla vita e sulle usanze di montagna. Il contesto alpino si svela così in tutta la sua autenticità, mostrando come gli abitanti locali custodiscano con cura le tradizioni secolari e le peculiarità paesaggistiche di un luogo così isolato e affascinante.

Il viaggio televisivo prosegue spostandosi radicalmente verso sud, dove Vincenzo Venuto conduce i telespettatori nella Bassa Murgia barese in Puglia. Qui l’attenzione si concentra sulle produzioni agroalimentari del territorio e sulle pratiche di allevamento sostenibile che rispettano il benessere degli animali. Il conduttore fa tappa in un’azienda biologica situata nel territorio di Putignano, una realtà produttiva dove gli animali crescono all’aperto seguendo i ritmi della natura. In particolare, l’azienda si dedica all’allevamento allo stato semibrado di suini e di vacche podoliche, una razza bovina particolarmente legata alle tradizioni del meridione d’Italia.

Attraverso le immagini girate in azienda, il pubblico ha modo di osservare da vicino le varie fasi di lavorazione che portano alla creazione di prodotti d’eccellenza, tra cui salumi biologici tradizionali, latticini tipici e il caratteristico caciocavallo in coccio. L’intreccio tra le storie di montagna e quelle della campagna pugliese compone il quadro complessivo di questo nuovo appuntamento televisivo, pensato per valorizzare le specificità territoriali e le piccole realtà locali che rappresentano il vero motore economico e culturale delle zone rurali italiane.

Oltre ai paesaggi, il programma racconta il lavoro quotidiano nei campi e negli allevamenti, seguendo i cicli della natura. I contenuti video della televisione restano accessibili sul web tramite Mediaset Infinity, offrendo agli utenti la possibilità di recuperare le tappe del percorso tra la Puglia e la Valle d’Aosta e di approfondire i temi gastronomici e culturali proposti nell’appuntamento domenicale.

Le riprese televisive mettono in risalto ogni singolo dettaglio delle lavorazioni artigianali tradizionali, mostrando ai telespettatori il valore inestimabile del lavoro manuale tramandato di generazione in generazione. Gli allevatori e i produttori locali raccontano davanti alle telecamere le difficoltà quotidiane ma anche le grandi soddisfazioni nel portare avanti attività agricole e casearie rispettose della biodiversità e delle antiche usanze territoriali.

Questo racconto corale si arricchisce continuamente di testimonianze dirette che descrivono il legame indissolubile tra uomo e natura, sia tra le cime innevate delle montagne valdostane sia lungo i sentieri assolati della Puglia. Ogni ospite e ogni lavoratore intervenuto nella puntata contribuisce a delineare un quadro completo e fedele della vita rurale contemporanea nel nostro Paese, evidenziando le potenzialità di sviluppo sostenibile legate alla tutela del patrimonio storico.

La programmazione di Canale 5 conferma dunque la propria attenzione verso i contenuti di approfondimento culturale e naturalistico, offrendo uno spazio televisivo di grande rilievo per la valorizzazione dei piccoli centri abitati e delle produzioni tipiche locali che spesso rimangono lontane dai circuiti commerciali di massa ma che costituiscono l’autentica spina dorsale dell’economia e delle tradizioni italiane.



