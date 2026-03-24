Meloni fa le pulizie di primavera: dopo Delmastro e Bartolozzi prende di mira anche Daniela Santanchè





A seguito della sconfitta al referendum sulla giustizia, il governo guidato da Giorgia Meloni è stato colpito da una serie di dimissioni a catena, che hanno generato un significativo impatto politico.





Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, ha rassegnato le proprie dimissioni, in seguito a giorni di intense polemiche e pressioni politiche. Questo passo indietro rappresenta una risposta alle critiche ricevute e alle richieste di maggiore trasparenza.

Insieme a Delmastro, anche la capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, ha deciso di lasciare il proprio incarico. La Bartolozzi è stata coinvolta nelle tensioni istituzionali emerse dopo il voto e si è trovata al centro di un acceso dibattito pubblico.

La posizione della Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, rimane invece incerta. Si ritiene che stia valutando attentamente la possibilità di dimettersi, in un contesto di crescenti pressioni e contatti per un eventuale passo indietro.

Le decisioni relative alle dimissioni sono state prese al termine di una lunga mattinata di riunioni a Palazzo Chigi. L’obiettivo principale di tali incontri era quello di fornire una risposta forte e immediata al risultato del voto popolare, che ha bocciato la riforma della giustizia.

Le dimissioni di Delmastro sono state formalizzate tramite una nota ufficiale, in cui il sottosegretario ha riconosciuto la propria responsabilità personale, pur rivendicando il proprio impegno nella lotta alla criminalità.

Nel suo messaggio, Delmastro ha precisato di non aver commesso illeciti, ma di aver commesso una “leggerezza”. Ha quindi deciso di assumersi le conseguenze di tale errore nell’interesse della Nazione e per rispetto nei confronti del governo.

Rimangono rilevanti le controversie legate alle dichiarazioni di Bartolozzi in merito alla magistratura, al coinvolgimento di Delmastro nel caso della “Bisteccheria d’Italia”, connesso a Mauro Caroccia e al clan di Michele Senese, e alle problematiche giudiziarie che interessano Santanchè in relazione alla società Visibilia.

Le opposizioni hanno espresso forti critiche. La responsabile Giustizia del Partito Democratico, Debora Serracchiani, ha definito le dimissioni tardive ma inevitabili, mentre il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha attribuito la responsabilità della caduta dei vertici coinvolti direttamente al voto degli italiani, ribadendo la richiesta di ulteriori dimissioni.



