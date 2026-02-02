Mentre si dirigeva a sciare, lo zaino resta impigliato nell’ascensore: morto a 22 anni





Brooke Day, una ragazza australiana di 22 anni, ha perso la vita in un tragico incidente mentre si trovava in vacanza in Giappone. La giovane stava per andare a fare snowboard presso il Tsugaike Mountain Resort di Otari, nella prefettura di Nagano, quando il suo zaino è rimasto impigliato nel carrello della seggiovia. L’incidente è avvenuto domenica 1° febbraio, e la polizia ha identificato la vittima poco dopo.





Secondo le ricostruzioni, Brooke è rimasta bloccata a mezz’aria, sospesa per il suo zaino, e mentre la seggiovia continuava a muoversi, è stata trascinata. Il personale dell’impianto ha prontamente attivato il pulsante di emergenza per fermare la corsa, ma, sfortunatamente, era già troppo tardi per salvare la giovane.

Una nota ufficiale rilasciata dalla proprietà dell’impianto ha confermato l’accaduto: “Dopo essere scesa dall’ascensore, la cliente è stata trascinata con lo zaino”. Nonostante fosse ancora viva al momento dell’incidente, le sue condizioni erano gravi. Dopo le prime cure, è stata trasportata in ambulanza, ma secondo la stampa locale, Brooke è morta a causa di un arresto cardiaco ed è stata dichiarata deceduta all’arrivo in ospedale, dove non è stato possibile fare nulla per salvarla.

L’azienda che gestisce il comprensorio sciistico ha dichiarato di essere in collaborazione con le autorità per le indagini e ha espresso il proprio impegno a migliorare la sicurezza degli impianti in seguito a questo tragico evento.

Brooke Day era originaria della Sunshine Coast in Australia e lavorava come receptionist in una clinica giapponese ad Hakuba, una località situata a pochi chilometri dal resort sciistico in cui è avvenuta la tragedia. La giovane era anche una promettente giocatrice di rugby, avendo militato per un lungo periodo nelle fila della Nambour Rugby.

La squadra di rugby ha voluto dedicare un tributo toccante alla giovane atleta, esprimendo il proprio dolore per la sua scomparsa. “Siamo addolorati per la perdita di Brooke Day, un membro iconico della nostra squadra femminile senior nelle ultime due stagioni. Scomparsa troppo presto, non era solo una giovane giocatrice di rugby di talento, ma anche una cara compagna di squadra, amica e figlia”, hanno dichiarato. Hanno aggiunto che, in campo, Brooke ha sempre giocato con coraggio e determinazione, migliorando partita dopo partita. Fuori dal campo, il suo sorriso e la sua gentilezza hanno illuminato il club, e non si è mai tirata indietro dai festeggiamenti con le compagne.

La morte di Brooke Day ha lasciato un vuoto profondo nella comunità sportiva e tra i suoi amici, che ora si uniscono nel ricordo di una giovane donna vivace e appassionata. La notizia della sua tragica scomparsa ha suscitato una forte reazione sui social media, dove amici e familiari hanno condiviso messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi.



