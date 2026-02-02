Shock per The Voice: ex concorrente muore a 26 anni, aggredita da serpenti nel sonno





Ifunanya Nwangene, una giovane cantante di 26 anni nota per la sua partecipazione a The Voice Nigeria nel 2021, è deceduta sabato scorso ad Abuja in circostanze tragiche. La sua morte ha lasciato amici e fan sotto shock, poiché la giovane è stata morsa da un serpente mentre dormiva nel suo appartamento.





Secondo le informazioni fornite dalla BBC, Ifunanya si sarebbe svegliata di soprassalto nel cuore della notte a causa di un intenso dolore provocato da un morso. Solo in seguito è emerso che all’interno della sua abitazione si erano introdotti dei serpenti. Gli amici hanno confermato che sono stati trovati due esemplari all’interno della casa. Hillary Obinna, un collega e amico della vittima, ha raccontato i momenti concitati che hanno seguito il morso, descrivendo la corsa verso una clinica vicina, che però si è rivelata inutile poiché la struttura non disponeva di siero antiofidico. Da lì, Ifunanya è stata trasferita d’urgenza in un ospedale più grande, dove è iniziata una disperata lotta contro il tempo.

La morte di Ifunanya ha suscitato polemiche riguardo alla gestione dell’emergenza. Sam Ezugwu, direttore del coro in cui cantava la giovane, ha riferito alla BBC di aver cercato disperatamente l’antidoto: “Mentre cercavano di stabilizzarla, non riusciva a parlare ma faceva gesti con le mani. Faticava a respirare”. Tuttavia, al suo ritorno con il medicinale, per la ventiseienne non c’era già più nulla da fare. L’ospedale coinvolto, il Federal Medical Centre di Jabi, ha respinto le accuse di negligenza attraverso un comunicato ufficiale, affermando di aver fornito tutte le cure necessarie, inclusa la rianimazione e la somministrazione del siero polivalente, ma che le complicazioni del veleno erano ormai troppo gravi.

Ifunanya Nwangene era conosciuta non solo come cantante, capace di esprimersi in generi che spaziavano dal jazz all’opera e al soul, ma anche come architetto. La sua versatilità e il suo talento l’avevano portata a essere considerata una “stella nascente” nel panorama musicale nigeriano. Sotto il suo ultimo post su Instagram, centinaia di commenti di cordoglio sono stati espressi da amici, familiari e fan da tutto il mondo, testimoniando l’impatto che ha avuto sulla vita di molte persone.

La sua prematura scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi la conosceva. Molti hanno descritto Ifunanya come una persona piena di vita, con un talento straordinario e una personalità calda. I suoi amici e colleghi hanno condiviso ricordi affettuosi, sottolineando quanto fosse amata e rispettata nella comunità musicale.



