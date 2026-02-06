Mette le telecamere in casa e scopre l’orrore: il marito violenta la cagnolina e poi la abbandona





Un grave caso di maltrattamenti sugli animali è emerso a Roma, dove un uomo di 54 anni di origini romene è finito a processo per aver violentato la cagnolina della sua ex compagna. I fatti sono avvenuti a dicembre 2022 in un’abitazione situata nel quadrante Est della capitale. La denuncia è stata presentata dalla donna, che aveva il sospetto che l’ex compagno potesse fare del male al suo animale domestico in sua assenza. Per verificare i suoi timori, ha deciso di installare una telecamera nel loro appartamento.





Secondo quanto riportato, la relazione tra la coppia era in crisi e il compagno mostrava comportamenti violenti. La donna, preoccupata per la sicurezza della sua cagnolina, ha lasciato il telefono con la videocamera accesa in camera da letto durante una delle sue uscite. “Avevo un dubbio. Quindi ho lasciato il telefono con la videocamera accesa in camera e ho ripreso tutto”, ha spiegato la donna agli investigatori. Quando è tornata a casa e ha visionato il video, è rimasta sconvolta: le immagini mostravano l’ex compagno mentre abusava sessualmente della cagnolina, un atto che è durato circa dodici minuti.

Il capo d’imputazione, come riportato da La Repubblica, specifica che l’uomo “sottoponeva il suo cane, di razza meticcia femmina e di taglia media, a sevizie costringendolo a subire atti sessuali”. Dopo aver visionato il filmato, la donna ha chiesto spiegazioni al compagno, che ha negato ogni accusa. Di fronte alla gravità della situazione, ha deciso di recarsi presso la caserma dei Carabinieri, portando con sé il video come prova e presentando ufficialmente denuncia.

L’indagine ha portato all’apertura di un procedimento penale nei confronti dell’uomo, il quale dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti sugli animali. Inoltre, è già sotto indagine per maltrattamenti in famiglia, evidenziando un quadro complesso di violenza domestica e abuso. La Procura della Repubblica ha acquisito l’informativa e ha avviato le indagini necessarie.



