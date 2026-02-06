“Epstein ha ordinato la sepoltura di due ragazze strangolate nel suo ranch”: la mail nei file diffusi negli USA





Tra i circa tre milioni di documenti recentemente pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, un’e-mail ha attirato particolare attenzione per le sue pesanti accuse contro Jeffrey Epstein, il finanziere deceduto in carcere il 10 agosto 2019. La corrispondenza, inviata nel novembre 2019, dopo la morte di Epstein, sostiene che l’uomo avrebbe ordinato la sepoltura di due “ragazze straniere” vicino al suo ranch, dopo averle strangolate durante “rapporti sessuali violenti e fetish”.





L’e-mail, inviata da un individuo identificato come Eddy Aragon a un destinatario anonimo, contiene anche link a video che mostrerebbero Epstein mentre è coinvolto in atti sessuali con ragazze minorenni. Questo materiale è stato reso pubblico venerdì scorso insieme ad altri documenti, accrescendo le già pesanti ombre che circondano la figura di Epstein.

Nel messaggio, intitolato “Riservato: Jeffrey Epstein”, il mittente afferma di essere un ex membro dello staff di Zorro Ranch, una delle proprietà di Epstein situata nel New Mexico. Il testo rivela dettagli inquietanti riguardo a due ragazze sepolte per ordine di Epstein e di una figura nota come “Madam G”, presumibilmente Ghislaine Maxwell, associata a Epstein e accusata di complicità nei suoi crimini. La mail recita: “Edward. Questa è una cosa delicata, quindi sarà la prima e l’ultima email, a tua discrezione. Puoi scegliere se accettare o scartare tutto, ma questa proviene da una persona che è stata lì e ha visto tutto”.

Il mittente continua: “Sapevi che da qualche parte tra le colline fuori dallo Zorro, due ragazze straniere sono state sepolte su ordine di Jeffrey e di Madam G? Entrambe sono morte per strangolamento durante rapporti sessuali fetish e violenti. Ecco i filmati video di Jeffrey Epstein”. Queste affermazioni, se confermate, potrebbero avere gravi implicazioni legali e morali per coloro che erano coinvolti con Epstein e per l’intero sistema che ha permesso tali abusi.

Prima di essere inviata al destinatario sconosciuto, l’e-mail era stata inoltrata all’FBI, suggerendo che le autorità fossero già a conoscenza di alcune delle informazioni contenute nel messaggio. Zorro Ranch era stato acquistato da Epstein nel 1993 e utilizzato come un ritiro isolato per lui e i suoi ospiti, diventando un luogo di sospetti abusi. La proprietà è stata messa in vendita nel 2021 per 27,5 milioni di dollari, ma è stata venduta a un prezzo significativamente inferiore nel 2023.

Questa nuova rivelazione si inserisce in un contesto più ampio di indagini e accuse nei confronti di Epstein e dei suoi associati. La sua rete di contatti e le sue attività illecite hanno sollevato interrogativi su come sia riuscito a operare per così tanto tempo senza essere fermato. Le autorità stanno continuando a esaminare i documenti e le prove raccolte per cercare di fare luce su tutte le sue attività.

L’uscita di questi documenti ha riacceso il dibattito pubblico sulla giustizia per le vittime di Epstein e sull’importanza di garantire che simili crimini non restino impuniti. Le testimonianze di coloro che hanno vissuto esperienze traumatiche legate a Epstein e alla sua cerchia di contatti sono fondamentali per comprendere l’entità dei crimini commessi e per fornire giustizia a chi è stato danneggiato.



