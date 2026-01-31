“Mi avete diagnosticato voi”: Elisa replica al medico che nega i danni da vaccino

Dott. Matteo Bassetti

io sono una delle migliaia di persone danneggiate.



Le mie diagnosi non arrivano da blog o complotti, ma dal Policlinico San Martino di Genova:

PCVS post vaccinale, POTS con disautonomie del sistema nervoso ortosimpatico, NPF, ipersensibilità ai farmaci, probabile danno mitocondriale con grave intolleranza allo sforzo.



Diagnosi fatte nel suo ospedale.

La più dettagliata, proprio nel suo reparto.



Abito a poche centinaia di metri da quel luogo.

Lì, nel novembre 2021, dopo un consulto in area vaccinale protetta, mi sono state consigliate due dosi che hanno devastato la mia vita.



Due anni di febbre H24 a letto.

Quattro accessi in pronto soccorso.

Un ricovero.

E oggi una sedia a rotelle.



Eppure lei non si preoccupa di curarsi di me.

Si preoccupa di screditare, deridere e insultare chi parla di noi, trattandoci come folli, ignoranti, pericolosi.



Ma noi abbiamo dovuto studiare.

Studiare documentazione scientifica.

Studi clinici.

Terapie alternative.

Microdosaggi fuori dai protocolli standard.



Insieme a medici che, a differenza di altri, cercano almeno di restituirci una vita dignitosa.



Perché lei non ci aiuta?

Perché non si confronta con i suoi colleghi?

Perché non ascolta le persone danneggiate?

Perché rifiuta il dialogo, invece di onorare il giuramento che ha fatto diventando medico?

Io sono una danneggiata.

Mi avete messo le ruote.

Ma non mi toglierete mai le ali.

Sono referente per la Liguria di Associazione Persone In Cammino.

Siamo in tanti a farne parte.

Scriveteci per informazioni.



