Mia figlia è tornata a casa ferita… e ho fatto una sola telefonata

Luca fissava il documento davanti a lui come se non riuscisse a capire quello che stava leggendo.
La stanza era immobile.
Il presidente del consiglio incrociò le mani.
“Continua a leggere,” disse.
Luca voltò la pagina lentamente.
Poi alzò lo sguardo verso di me.
“Questo… questo non può essere vero.”
Sorrisi appena.
“Perché no?”
Il documento era chiaro.
Mostrava la struttura azionaria della compagnia.
E il nome dell’azionista di maggioranza.
Il mio.
Io possedevo il 62% delle azioni con diritto di voto.
Luca scosse la testa.
“Ma… ma tu sei solo—”
“Solo la madre della donna che hai appena buttato fuori di casa?” completai.
Il silenzio nella stanza era quasi doloroso.
“Quando hai iniziato qui,” continuai con calma, “eri un giovane manager con talento ma senza contatti.”
Luca non disse nulla.
“Chi pensi abbia convinto il consiglio a promuoverti tre anni fa?”
Gli occhi di Luca si muovevano nervosamente tra i membri del board.
Nessuno parlava.
Nessuno lo difendeva.
“Pensavo che amassi mia figlia,” dissi.
La mia voce non era arrabbiata.
Era peggio.
Era fredda.
“Per questo ti ho aiutato.”
Luca cercò di recuperare sicurezza.
“Margaret… possiamo parlare di questo in privato.”
Scossi la testa.
“No.”
Mi voltai verso il consiglio.
“Propongo la revoca immediata del suo incarico.”
Il presidente annuì.
“La proposta è stata presentata.”
Un altro membro del consiglio alzò la mano.
“Secondata.”
Luca sbiancò.
“Non potete farlo!”
Il presidente lo guardò senza emozione.
“Votazione.”
Le mani si alzarono una dopo l’altra.
Una.
Due.
Tre.
Tutte.
Il presidente batté il martelletto.
“La mozione è approvata.”
Luca sembrava improvvisamente molto più piccolo.
“Margaret… per favore…”
Presi un’altra cartella dal tavolo.
“C’è un’altra cosa.”
La aprii.
Dentro c’erano fotografie.
Il livido sul volto di Anna.
Il referto medico.
E la denuncia già firmata.
“Gli agenti sono nell’atrio.”
Il presidente guardò la porta.
Proprio in quel momento, due poliziotti entrarono nella stanza.
Luca sembrava sul punto di crollare.
“Questo distruggerà la mia carriera.”
Lo guardai negli occhi.
“Tu hai distrutto qualcosa di molto più importante.”
Gli agenti lo accompagnarono fuori.
La porta si chiuse.
E il nuovo CEO… non era più CEO.
Quando tornai a casa, Anna era seduta in cucina.
Aveva gli occhi rossi ma sembrava più calma.
“Sei andata da lui?” chiese piano.
Le posai una mano sulla spalla.
“Non dovrai più vederlo.”
Anna mi guardò sorpresa.
“Cosa hai fatto?”
Le sorrisi.
“Ho solo ricordato a qualcuno… chi ha costruito davvero quel trono.”
Fuori, la tempesta era finita.
E per la prima volta da quella notte, la casa era tornata silenziosa.
Un silenzio che non faceva più paura.
Perché questa volta… eravamo al sicuro.
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