



“Parte uno: la torta, la promessa e la sedia pieghevole





«Nonna, lascia che ti sistemi la collana», disse Lucy.

Mia figlia era in piedi dietro mia madre, nella stanza della sposa all’Hillside Country Club, e cercava delicatamente di sciogliere una sottile catenina d’oro che si era attorcigliata sulla nuca di mamma. Lucy ha quindici anni e dita lunghe e pazienti, perfette per sciogliere i nodi.

Mamma le sorrise allo specchio.

«Grazie, tesoro», disse. «Voglio essere carina per Daniel.»

Era carina, eccome. Era bellissima.

Il suo vestito era color lavanda. L’aveva comprato da Dillard’s tre mesi prima e se l’era sistemato da sola, perché insisteva che le maniche fossero state tagliate per braccia più lunghe di quelle di una donna anziana.

I suoi capelli d’argento erano acconciati in morbidi riccioli. Alle orecchie portava gli orecchini di perle che mio padre le aveva regalato per il loro quarantesimo anniversario, un anno prima di morire.

Poi c’era la collana stessa, un minuscolo medaglione d’oro appeso a una catenina delicata. Dentro c’erano due fotografie. Da una parte mio padre. Dall’altra mio figlio Daniel a quattro anni, con il piccolo cappello da cuoco che lei gli aveva fatto con un sacchetto di carta.

Mia madre si chiama Ida Kowalski. Ha settantasei anni.

Si è occupata di entrambi i miei figli dopo il mio divorzio. Voglio che tu lo capisca. Voglio che lo capiscano tutti.

Quando Daniel aveva sette anni e Lucy appena otto mesi, mio marito se ne andò. Si trasferì a Phoenix con una donna del suo ufficio e versò gli alimenti per esattamente quattordici mesi. Poi non arrivò più nulla.

Lavoravo come infermiera al Mercy Hospital di Cincinnati, facendo turni notturni di dodici ore, tre o quattro a settimana. Era l’unico modo per riuscire a pagare il mutuo.

Quell’inverno, mia madre venne a vivere con noi.

Era appena andata in pensione dopo trentaquattro anni come capo pasticciera proprio in quel country club. L’Hillside Country Club sorge sulla collina di Indian Hill, dove i vecchi ricchi di Cincinnati giocano a golf, organizzano matrimoni e mangiano crème brûlée in terrazza.

Quella crème brûlée la preparava mamma. Preparava le torte nuziali, i biscotti di Natale, le torte di compleanno e le crostatine al limone che le signore mangiavano al circolo del bridge.

Andò in pensione a sessantadue anni, con la schiena dolorante, una pensione modesta e gli avambracci segnati da bruciature di forno accumulate in una vita. Due settimane dopo dormiva su un divano letto nel mio soggiorno e preparava i pranzi al sacco per i miei figli.

Quando facevo i turni notturni, cucinava la cena ai bambini e li aiutava con i compiti al tavolo della cucina. Ogni mattina li accompagnava a scuola con la sua vecchia Buick e ogni pomeriggio andava a riprenderli.

Insegnò a Daniel a fare la pasta brisée quando aveva nove anni. Insegnò a Lucy a leggere prima che iniziasse la scuola materna. Assistette dagli spalti a tutte le partite di basket del liceo di Daniel e a tutti i concerti del coro di Lucy.

Lo fece per undici anni, finché Lucy non fu abbastanza grande da restare a casa da sola e io non passai finalmente ai turni diurni.

Non chiese mai niente, neanche una volta.

La sera prima del matrimonio, Daniel la chiamò. Ero in cucina con mamma quando squillò il telefono, e lei mise la chiamata in vivavoce.

«Nonna», disse Daniel. «Domani vieni ancora? Te la senti?»

«Ma certo che vengo», disse mamma. «Perché non dovrei?»

«Volevo solo assicurarmi», disse Daniel. Aveva la voce un po’ impastata. «Voglio che tu ci sia. Più di chiunque altro.»

Mamma sorrise al telefono.

«Non me lo perderei per niente al mondo», disse.

Ora Daniel ha ventisette anni e lavora come sous-chef in un ristorante di Over-the-Rhine. Ha scelto di fare il cuoco per mia madre e dice che lei è la ragione di tutto quello che fa.

Tre anni prima aveva conosciuto Jenna Whitfield al mercato contadino di Hyde Park. Lei stava comprando dei pomodori. Lui le disse che stava scegliendo quelli sbagliati. Lei gli rispose di farsi gli affari suoi. Poi comprò quelli che lui le aveva consigliato.

Da allora stanno insieme.

Jenna è una terapista occupazionale pediatrica al Children’s Hospital: intelligente, spiritosa e affettuosa. Chiama mia madre «nonna Ida» e le manda biglietti di compleanno con messaggi scritti a mano. Mi è piaciuta dal primo momento in cui l’ho incontrata.

Sua madre, invece, era un’altra storia.

Patricia Whitfield ha cinquantotto anni. Vive in una grande casa di pietra a Indian Hill, con un garage per tre auto e un vialetto circolare. Suo marito, Grant, è un avvocato d’azienda e loro fanno parte dell’Hillside Country Club da venticinque anni.

Patricia presiede la Garden Society e siede nel consiglio di amministrazione del Cincinnati Art Museum. Gioca a tennis in doppio ogni martedì e giovedì alle nove del mattino. È sempre vestita alla perfezione e sempre impeccabilmente cortese.

E fin dal primo incontro con mia madre, qualcosa nel suo volto si irrigidì.

Successe alla festa di fidanzamento, due anni prima, a casa dei Whitfield. Entrai con mamma al braccio. Patricia era nell’atrio e dava il benvenuto agli ospiti. Mi strinse la mano e sorrise. Poi si voltò verso mamma e, per un istante, il suo sorriso si bloccò.

«Ci siamo già conosciute?» chiese Patricia.

Mamma la studiò a lungo.

«Non credo», disse piano.

Più tardi, quella sera, in macchina, glielo chiesi.

«Mamma, la conoscevi?»

Mamma guardava fuori dal finestrino le grandi case che sfilavano nel buio.

«Molto tempo fa», disse. «Quando era piccolissima. Non credo che se lo ricordi.»

«Dove?»

Mamma non rispose subito.

«Al club», disse infine. «Ci lavorava sua madre.»

Non ci pensai più. Fino al matrimonio.

Due giorni prima della cerimonia, Daniel mi chiamò nel panico. Era giovedì pomeriggio e stavo facendo pausa pranzo nella mensa dell’ospedale. Parlava così in fretta che riuscivo a stento a seguirlo.

«Mamma», disse. «La pasticceria ha chiuso. La torta è andata.»

La pasticceria era Lumière, una famosa pâtisserie francese a Mariemont. L’aveva scelta Patricia. Aveva versato un acconto di quattromila dollari per una torta a cinque piani al cioccolato bianco e lamponi, con fiori di zucchero che scendevano a cascata lungo un lato.

Quella mattina si era rotta una conduttura dell’acqua sotto la strada. La pasticceria si era allagata e in cucina l’acqua era arrivata a sessanta centimetri. I forni erano fuori uso e l’ispettorato sanitario aveva chiuso il locale. Tutti gli ordini per il fine settimana erano stati annullati.

«Patricia sta perdendo la testa», disse Daniel. «Ha chiamato tutte le pasticcerie di Cincinnati. Nessuno può preparare una torta a cinque piani per centottanta persone in due giorni. Nessuno.»

«E una torta più piccola? Dei cupcake?»

«Dice che sembrerà una cosa da poveracci», disse Daniel. «Dice che al club se ne accorgeranno tutti. Jenna sta piangendo. Mamma, non so cosa fare.»

Rimasi in silenzio per un momento.

«Hai chiamato la nonna?» chiesi.

Daniel non rispose.

«Daniel», dissi. «Tua nonna ha preparato tutte le torte nuziali di quel country club per trentaquattro anni.»

«Lo so», disse. «Ma ha settantasei anni. Ha la schiena malandata. È una torta a cinque piani. Non posso chiederle di farla.»

«Non devi chiederglielo», dissi. «Raccontale soltanto cos’è successo.»

La chiamò quel pomeriggio. Lei era a casa sua, a Westwood, ad annaffiare le piante di pomodoro, e ascoltò tutta la storia senza dire una parola.

Quando lui ebbe finito, disse: «Che gusto voleva Jenna?»

«Cioccolato bianco e lamponi», rispose Daniel.

«Con i fiori di zucchero?»

«Lungo un lato», disse Daniel. «Come una cascata.»

La mamma rimase in silenzio per un momento.

«Portami duecento dollari di burro», disse. «E sei dozzine di uova. E trovami tua sorella. Avrò bisogno di aiuto.»

Per due giorni di fila preparò torte nella sua piccola cucina, nella sua piccola casa, con un solo forno e un’impastatrice a colonna che aveva comprato nel 1987.

Preparò dodici strati di pan di Spagna al cioccolato bianco. Fece la farcitura ai lamponi da zero, usando i frutti che Daniel era andato a raccogliere in una fattoria a Lebanon. Preparò quattro dosi di crema al burro con meringa svizzera e le montò una per una finché non furono lisce come la seta.

Lucy rimase con lei per tutto il tempo. Dormì sul divano della mamma il giovedì e il venerdì notte. Ruppe le uova, setacciò la farina e lavò le ciotole. Alle due del mattino restò accanto alla mamma a guardarla preparare le rose di zucchero.

È questo che ricordo soprattutto, perché Lucy me lo raccontò dopo.

«Ha fatto ogni singolo fiore a mano, mamma», disse Lucy. «Duecentoquaranta. Rose, peonie e minuscoli nontiscordardimé.»

Mi mostrò le foto sul telefono. Mia madre al tavolo della cucina, alle tre del mattino, con gli occhiali da lettura che le scivolavano sul naso, mentre stendeva la pasta di zucchero così sottile che la luce la attraversava e modellava ogni petalo con un piccolo attrezzo di metallo.

«Le tremavano le mani», disse Lucy. «Per l’artrite. Ma non si è fermata. Continuava a dire: Ancora uno. Ancora uno.»

Venerdì sera, alle undici, Daniel raggiunse in auto la casa della mamma con un furgone refrigerato preso in prestito dal suo ristorante. Entrò in cucina e vide la torta.

Cinque piani, bianca come la neve e liscia come la porcellana. Lungo un lato scendeva una cascata di fiori di zucchero: rose e peonie color cipria, bianche e rosa pallido, con minuscoli nontiscordardimé azzurri inseriti qua e là. Ogni petalo era perfetto.

Era più bella della foto che Patricia aveva mostrato loro da Lumière. Era più bella di qualsiasi cosa Daniel avesse mai visto.

Rimase sulla soglia e pianse.

La mamma sedeva al tavolo della cucina in vestaglia, con la farina tra i capelli e i piedi appoggiati su una sedia.

«Allora?» disse. «Può andare?»

Prima che Daniel caricasse la torta sul furgone, la mamma gli fece promettere una cosa. La fece promettere anche a Lucy.

«Non dirlo a Patricia», disse. «Non dire a nessuno da dove viene.»

Daniel la fissò.

«Nonna», disse. «Perché no? L’hai fatta tu. Tutti dovrebbero saperlo.»

La mamma scosse la testa.

«Non la vorrà», disse piano. «Non se sa che viene da me.»

«È assurdo», disse Daniel.

«No», disse la mamma. «Fidati di me, tesoro.»

Guardò la torta.

«Dille soltanto che hai trovato un pasticcere», disse. «Un conoscente di un conoscente. Qualcuno che ti doveva un favore. Lasciala pensare quello che vuole.»

«Ma perché?» chiese Lucy.

La mamma rimase a lungo senza rispondere.

«Perché la torta è per te, Danny», disse infine. «Non per me. Non per lei. È il tuo matrimonio. Voglio che sia perfetto. E non sarà perfetto se Patricia passerà tutta la serata a tormentarsi per sapere da dove viene la torta.»

Daniel non voleva promettere. Lucy non voleva promettere. Ma nessuno dei due aveva mai detto di no alla nonna, neanche una volta, in tutta la vita.

Così promisero.

Quella sera Daniel chiamò Patricia e le disse che aveva trovato un pasticcere, un ex pasticciere che conosceva tramite il ristorante e che si sarebbe occupato della torta come favore. Patricia era così sollevata che non fece domande.

Il matrimonio si celebrò sabato alle quattro del pomeriggio, sulla terrazza dell’Hillside Country Club, affacciata sul campo da golf e sulla valle del Little Miami River. C’erano file di sedie bianche, un arco decorato con rose bianche e un quartetto d’archi.

Era tutto bellissimo. Su questo, a Patricia devo darne atto.

La mamma sedette nella seconda fila, dalla parte dello sposo, accanto a me e a Lucy, e pianse per tutta la cerimonia.

Quando Daniel vide Jenna percorrere la navata nel suo abito di pizzo, il volto gli si contrasse. Si asciugò gli occhi con il dorso della mano. La mamma allungò la mano e mi strinse le dita.

«Sembra tuo padre», sussurrò. «Quando mi vide con l’abito da sposa.»

Si scambiarono le promesse. Si baciarono. Tutti si alzarono in piedi e applaudirono.

Mentre risalivano la navata, Daniel si fermò davanti alla nostra fila. Si chinò e baciò la nonna sulla guancia.

«Grazie, nonna», le sussurrò. «Di tutto.»

La mamma non riuscì a parlare. Gli accarezzò soltanto il viso.

Dopo la cerimonia entrammo nella sala del ricevimento, un grande ambiente con il soffitto alto, lampadari di cristallo e alte finestre affacciate sul campo da golf. Patricia l’aveva allestita in bianco e oro, con rose bianche su ogni tavolo, sottopiatti dorati sotto ogni piatto e segnaposto con i nomi di tutti, scritti a mano in calligrafia.

Il tavolo degli sposi era in fondo alla sala, sotto le finestre. Alla sua sinistra c’erano i tavoli delle famiglie: due rotondi per la famiglia della sposa e due per quella dello sposo.

E in un angolo, proprio accanto alle porte a battente della cucina, c’era un tavolino. Quadrato, non rotondo. Senza tovaglia. Senza fiori. Due sedie pieghevoli e un piatto di carta con mezzo panino.

Era il tavolo del personale, dove gli addetti al catering si sedevano a mangiare durante le pause.

Patricia era all’ingresso e indicava agli invitati i loro posti. Era impeccabile nel suo abito color champagne e con le perle, i capelli biondi raccolti. Sorrideva a chiunque entrasse, controllava la cartellina e indicava la direzione.

Quando arrivammo da lei, mi sorrise.

«Denise», disse. «Tu sei al tavolo tre, con tua figlia. Proprio accanto al tavolo degli sposi.»

«Grazie», dissi.

Poi guardò la mamma.

«E il suo nome?» chiese.

La fissai. Aveva incontrato mia madre alla festa di fidanzamento. L’aveva incontrata anche alla cena della prova, la sera prima.

«Ida», disse piano la mamma. «Ida Kowalski.»

Patricia abbassò lo sguardo sulla cartellina. Per un momento non disse nulla.

Poi ci accompagnò oltre i tavoli della famiglia. Oltre il Table Three, con i miei segnaposto e quelli di Lucy. Oltre il Table Four, dove la sedia vuota del padre di Daniel aveva un cartoncino con scritto Robert Kowalski — Spiacente di non poter partecipare.

Ci accompagnò fino in fondo, all’angolo, al tavolino quadrato accanto alla cucina.

Lì sedevano due addetti al catering: una giovane donna con i capelli raccolti in uno chignon, intenta a mangiare un panino, e un uomo più anziano con una giacca bianca, che beveva una tazza di caffè. Alzarono entrambi lo sguardo, sorpresi.

Patricia estrasse la sedia pieghevole.

«Può sedersi qui», disse.

La fissai.

«Come?» dissi.

«Può sedersi qui», ripeté Patricia, con molta calma. «Credo che starà più comoda.»

«È la nonna dello sposo», dissi. «Deve stare con noi. Al tavolo della famiglia.»

Patricia mi rivolse un sorrisetto tirato.

«Abbiamo apportato qualche modifica», disse. «Non c’era posto. I posti a sedere sono molto stretti.»

«Al Table Four c’è una sedia vuota», dissi. «Il mio ex marito non viene. Eppure avete messo il suo nome.»

Il sorriso di Patricia non si mosse.

«Per favore, non fare una scenata, Denise», disse. «Non oggi. Non al matrimonio di tuo figlio.»

Sentii il viso avvampare. Aprii la bocca.

La mamma mi toccò un braccio.

«Va tutto bene, tesoro», disse piano. «Starò bene.»

«Mamma, non va affatto bene…»

«Denise», disse con fermezza, con la voce che usava quando ero adolescente e stavo per dire qualcosa di cui mi sarei pentita. «È il giorno di Daniel. Sto bene.»

Si sedette sulla sedia pieghevole accanto ai due addetti al catering. Si lisciò sulle ginocchia il vestito color lavanda e intrecciò le mani in grembo. Cercò di sorridere.

Ma io me ne accorsi. Le vidi tremare il mento, e vidi le dita salire al medaglione che portava al collo e stringerlo.

Era ferita.

La giovane addetta al catering guardò la mamma, poi Patricia, poi me.

«Signora», disse piano alla mamma. «Gradisce un po’ d’acqua?»

«Mi farebbe molto piacere, cara», disse la mamma. «Grazie.»

Patricia si voltò e si allontanò, tornando verso l’ingresso con la cartellina in mano e un sorriso rivolto all’ospite successivo.

Lucy era rimasta dietro di me per tutto il tempo. Non aveva detto una parola. Era diventata molto silenziosa; lo sguardo passava da sua nonna, seduta sulla sedia pieghevole accanto alle porte della cucina, ai tavoli della famiglia dall’altra parte della sala, con le rose bianche, i sottopiatti dorati e i cartoncini calligrafati.

Al Table Three, dove il suo nome era scritto in inchiostro dorato.

«La nonna non è una dipendente», disse Lucy.

Lo disse abbastanza forte perché Patricia la sentisse. Patricia si fermò, si voltò e rivolse a Lucy un sorriso tirato.

«Questa è una conversazione da adulti, tesoro», disse.

Poi si voltò e si allontanò di nuovo.

Tremavo. Non sapevo cosa fare. Volevo urlare contro Patricia. Volevo tirare mia madre giù da quella sedia pieghevole e accompagnarla al tavolo della famiglia. Volevo trovare Daniel.

Mi avviai verso il tavolo degli sposi.

Lucy mi afferrò la manica.

«Mamma», disse. «Resta con la nonna.»

La guardai. Teneva in mano il telefono. Aveva un’espressione molto calma e seria, la stessa che ha prima di una verifica davvero difficile.

«Lucy», dissi. «Che cosa vuoi fare?»

Guardò sua nonna, seduta sulla sedia pieghevole, con il medaglione in mano, mentre cercava di sorridere all’addetta al catering che le aveva portato l’acqua.

«Non volevo farlo oggi», disse Lucy piano. «La nonna mi ha fatto promettere.»

Poi tornò a guardarmi.

«Ma se lo merita», disse.

Prima che potessi fermarla, si allontanò. Attraversò la sala, oltre i tavoli della famiglia e la pista da ballo, dritta al tavolo degli sposi, dove Daniel e Jenna sedevano sotto le alte finestre, ridendo con il testimone.

Mi sedetti accanto a mia madre e le presi la mano. Era fredda.

«Denise», disse la mamma. «Dove sta andando Lucy?»

«Non lo so, mamma», dissi.

Dall’altra parte della sala, Lucy raggiunse il tavolo degli sposi. Si chinò verso suo fratello e Jenna e disse qualcosa. Non riuscii a sentirla, coperta dal quartetto d’archi.

Alzò il telefono e mostrò loro lo schermo.

Il viso di Daniel impallidì. Si alzò.

Jenna guardò il telefono. Poi guardò dall’altra parte della sala, verso l’angolo accanto alla cucina, mia madre nel suo vestito color lavanda, seduta su una sedia pieghevole accanto a due addetti al catering che mangiavano panini.

Jenna spinse indietro la sedia. Strisciò rumorosamente sul pavimento.

Si alzò, con l’abito da sposa di pizzo e il velo ancora a posto, e guardò sua madre dall’altra parte della sala.

«Non puoi farlo!» urlò la sposa.

Parte due: La ragazza al tavolino

Nella sala calò il silenzio.

Il quartetto d’archi si interruppe a metà nota. Ogni conversazione si spense. Centottanta invitati si voltarono a guardare la sposa in piedi al tavolo degli sposi.

Patricia era a metà sala, con la cartellina in mano. Si immobilizzò.

«Mamma», disse Jenna. Le tremava la voce. «Che cosa hai fatto?»

Il viso di Patricia perse colore. Si guardò intorno, verso gli invitati, le signore della Garden Society al Table Seven, le amiche del tennis al Table Nine.

«Jenna», disse piano. «Tesoro, siediti. Ne parleremo più tardi.»

«No», disse Jenna.

Uscì da dietro il tavolo degli sposi, con lo strascico che le sfiorava il pavimento. Le damigelle si affrettarono a raccoglierlo, ma lei non le aspettò.

Attraversò la sala dritta, oltre i tavoli della famiglia e la pista da ballo, con Daniel subito dietro. Passarono accanto a Patricia senza nemmeno guardarla e proseguirono fino in fondo, all’angolo, al tavolino quadrato accanto alla cucina.

Jenna si fermò davanti a mia madre. Guardò il vestito color lavanda, la sedia pieghevole, il piatto di carta con il panino a metà mangiato dell’addetta al catering e il medaglione che mia madre teneva ancora in mano.

«Nonna Ida», disse Jenna. La voce le si spezzò. «Mi dispiace tanto. Non lo sapevo.»

La mamma alzò lo sguardo.

«Va tutto bene, cara», disse. «È il tuo matrimonio. Non agitarti.»

«Non va bene», disse Jenna. «Non va affatto bene.»

Daniel si inginocchiò accanto alla sedia della nonna. Stava piangendo.

«Nonna», disse. «Ce l’ha detto Lucy.»

La mamma lo guardò. Poi guardò dall’altra parte della sala, verso Lucy, che stava accanto al tavolo d’onore con il telefono in mano.

«Lucy», disse piano la mamma. «L’avevi promesso.»

Lucy si avvicinò lentamente e si fermò accanto a suo fratello.

«Lo so, nonna», disse. «Mi dispiace.»

Guardò la sedia pieghevole. Gli addetti al catering. Patricia, immobile al centro della sala con la sua cartellina.

«Ma ti ha messa al tavolo del personale», disse Lucy. «Dopo tutto quello che hai fatto.»

Non capivo.

«Che cosa hai mostrato a tutti?» chiesi a Lucy. «Che cos’hai sul telefono?»

Lucy me lo porse.

Era una foto di mia madre al tavolo della cucina, alle tre del mattino, due notti prima. Gli occhiali da lettura sulla punta del naso. La farina tra i capelli argentati. Con le dita artritiche reggeva una minuscola rosa di zucchero e modellava ogni petalo con un piccolo attrezzo di metallo.

Davanti a lei, ancora a metà, c’era una torta nuziale bianca a cinque piani.

Lucy passò alla foto successiva. La torta finita sul piano della cucina di mia madre: cinque piani, bianca come la neve, con una cascata di fiori di zucchero che scendeva lungo un lato.

Poi la successiva. La mamma e Lucy, entrambe con la farina sul viso, sorridevano alla fotocamera con la torta alle spalle.

Poi un video, di dieci secondi. Mia madre sollevava una peonia di zucchero, ridendo. «Duecentotrentanove. Ne manca una.»

Alzai lo sguardo verso Daniel.

«La torta l’ha fatta la nonna?» dissi.

Lui annuì. Non riusciva a parlare.

«Due giorni», disse Lucy. «Non ha dormito. Le tremavano le mani per tutto il tempo. Ha fatto ogni fiore a mano.»

Guardò Patricia.

«E ci ha fatto promettere di non dirlo a nessuno», disse Lucy. «Perché diceva che la signora Whitfield non avrebbe voluto una torta fatta da lei.»

Tutta la sala l’aveva sentita. Ogni invitato, ogni addetto al catering, ogni signora della Garden Society al Tavolo Sette.

Tutti si voltarono a guardare la torta.

Era su un tavolo rotondo vicino alle finestre, sotto un faretto: cinque piani, con una cascata di rose, peonie e nontiscordardimé di zucchero. Quel pomeriggio Patricia l’aveva sistemata lì di persona. Aveva persino fatto stampare un cartellino in calligrafia dorata e l’aveva messo su un cavalletto accanto alla torta.

Torta nuziale di Lumière Patisserie, Mariemont.

Patricia non si era mossa. Stava al centro della sala del ricevimento, nel suo abito color champagne, stringendo la cartellina al petto come uno scudo. Il suo viso era passato dal pallido a un rosso a chiazze.

Centottanta persone la fissavano.

«Mamma», disse Jenna. «Perché?»

Patricia non rispose.

«È la nonna di Daniel», disse Jenna. «L’ha cresciuto lei. Ha fatto la nostra torta. E tu l’hai messa al tavolo del personale. Accanto alla cucina. Su una sedia pieghevole.»

La voce le si spezzò.

«Perché?»

Patricia guardò mia madre. Mia madre ricambiò il suo sguardo.

Per un lungo momento nessuna delle due parlò.

Poi la mamma disse, pianissimo, tanto piano che solo noi al tavolino riuscimmo a sentirla:

«Ciao, Patty.»

Patricia ebbe un sussulto, come se l’avessero schiaffeggiata.

Nessuno chiamava Patty Patricia Whitfield. Non avevo mai sentito nessuno usare quel nome: né suo marito, né le sue amiche, né sua figlia.

«No», sussurrò Patricia.

Jenna spostò lo sguardo da sua madre alla mia.

«Patty?» disse. «Nonna Ida, conosci mia madre?»

La mamma annuì lentamente.

«La conoscevo quando aveva sette anni», disse.

«Sua madre si chiamava Lorraine», disse la mamma. «Lorraine Dunn. Puliva le camere qui al club, nell’ala degli ospiti, al piano di sopra. Per vent’anni.»

Jenna fissava sua madre.

«Lorraine non aveva nessuno che potesse badare alla sua bambina dopo la scuola», disse la mamma. «Così la portava qui. Al club. Tutti i giorni. E la faceva sedere in un angolo della mia cucina, a un tavolino vicino alla porta sul retro, mentre lei puliva le camere al piano di sopra.»

La mamma guardò Patricia.

«Ti sedevi a un tavolo proprio come questo», disse con dolcezza. «In un angolo. Vicino alla porta della cucina. Ogni pomeriggio. Dalla seconda alla settima classe.»

Il labbro di Patricia tremava.

«Facevi lì i compiti», disse la mamma. «Ortografia. Divisioni in colonna. Relazioni sui libri. E io ti davo dei biscotti. Biscotti al limone con lo zucchero a velo. Ti piacevano di più quelli rotti, perché dicevi che erano più buoni.»

Patricia si portò una mano alla bocca.

«Mi chiamavi signorina Ida», disse la mamma. «Mi dicevi che avresti sposato un uomo ricco e che un giorno saresti diventata socia di questo club.»

Sorrise tristemente.

«Ci sei riuscita», disse. «Ci sei riuscita davvero.»

Nella sala regnava il silenzio più assoluto.

Patricia stava piangendo: lacrime vere le rigavano il trucco impeccabile.

«Non pensavo che te ne saresti ricordata», sussurrò.

«Mi ricordo di ogni bambino che sia mai stato seduto nella mia cucina», disse la mamma.

Grant Whitfield, il marito di Patricia, aveva attraversato la sala. Era alle spalle della moglie, sconvolto quanto tutti gli altri.

«Patricia», disse piano. «Tua madre lavorava qui?»

Patricia non lo guardò.

«Tua madre mi aveva detto che era un’insegnante», disse Grant. «A Dayton.»

Patricia chiuse gli occhi.

«Puliva le camere», disse. «Al piano di sopra, nell’ala degli ospiti. Per vent’anni. Strofinava i bagni delle stesse donne che siedono al Tavolo Sette.»

Aprì gli occhi e guardò le signore della Garden Society. Loro la fissavano a bocca aperta.

«Alcune di voi», disse Patricia, «l’hanno fatta piangere.»

«È morta quando avevo diciannove anni», disse Patricia. «Cancro ai polmoni. A detta del medico, a causa dei prodotti chimici per le pulizie. Ero al primo anno alla Miami University, con una borsa di studio. Tornai a casa per il funerale, poi ripresi gli studi e non lo dissi mai a nessuno. A nessuno, mai.»

Guardò Grant.

«Ti dissi che era un’insegnante», disse. «Dissi a tutti che era un’insegnante. Per trentacinque anni ho fatto in modo che nessuno, in questo club, sapesse che ero la figlia della donna delle pulizie che faceva i compiti accanto alla porta della cucina.»

Poi guardò mia madre.

«E poi sei entrata in casa mia», disse Patricia. «Alla festa di fidanzamento. E ti ho riconosciuta subito. La signorina Ida. Quella della cucina.»

La voce le si spezzò.

«E ho pensato: “Lo dirà a tutti”», disse Patricia. «Lo dirà a tutti al matrimonio. Lo sapranno tutti.»

«Così mi hai messa al tavolo del personale», disse piano la mamma.

«Così ti ho messa al tavolo del personale», disse Patricia.

Guardò la sedia pieghevole, il piatto di carta e i due addetti al catering, seduti immobili.

«Perché, se facevi parte del personale», disse Patricia, «nessuno ti avrebbe ascoltata. Nessuno ascolta la servitù.»

Nessuno si mosse.

Poi Patricia disse la cosa peggiore.

«L’ho imparato qui», disse. «In questo club. Guardando mia madre.»

Mamma si alzò.

Si sollevò lentamente, aggrappandosi al bordo del tavolino quadrato, mentre la schiena malandata e le ginocchia di settantaseienne protestavano. La giovane addetta al catering balzò in piedi per aiutarla. Mamma le diede un colpetto sulla mano. «Grazie, cara.»

Attraversò la sala e si fermò davanti a Patricia, minuta e con i capelli d’argento nel suo vestito color lavanda. Patricia era più alta di lei di una spanna.

Mamma alzò le mani.

Prese il viso di Patricia tra le mani, come faceva quando Daniel era piccolo e si sbucciava un ginocchio, come faceva quando Lucy piangeva per la sua prima delusione d’amore.

«Patty», disse.

Centottanta persone trattennero il respiro, e nessuno nella sala sapeva cosa avrebbe detto dopo.

Parte terza: non c’è nulla di cui vergognarsi

«Patty», disse Mamma. «Non l’avrei mai raccontato a nessuno.»

Patricia la fissò.

«Non era una storia mia da raccontare», disse Mamma. «Era tua.»

«E Patty», aggiunse Mamma con dolcezza. «Non c’è nulla di cui vergognarsi.»

Si guardò intorno, nella sala: i lampadari di cristallo, le rose bianche e i sottopiatti dorati, e centottanta persone vestite a festa.

«Tua madre ha pulito questo club per vent’anni», disse Mamma. «Io ho cucinato in quella cucina per trentaquattro. Le due persone sedute a quel tavolo in questo momento portano i vassoi e versano il vino per voi.»

Guardò gli addetti al catering: la giovane con i capelli raccolti in uno chignon e l’uomo più anziano con la giacca bianca.

«Non siamo la servitù», disse Mamma. «Siamo noi a far funzionare tutto questo.»

Patricia ormai singhiozzava.

«Tua madre era la donna più laboriosa che abbia mai conosciuto», disse Mamma. «Durante la pausa ti portava i biscotti al limone dalla mia cucina, avvolti in un tovagliolo, e ti guardava mentre li mangiavi. Era così orgogliosa di te.»

Strinse delicatamente il viso di Patricia.

«Una volta mi disse: “Patty diventerà qualcuno”», disse Mamma. «“Un giorno siederà in prima fila in questa sala.”»

«Sarebbe orgogliosa di te, Patty», disse Mamma. «Di tutto quello che sei riuscita a diventare.»

Lasciò andare il viso di Patricia.

«Ma non avrebbe mai», disse Mamma, «mai messo un’altra donna che lavora a un tavolo vicino alla porta della cucina per sentirsi più importante.»

Per molto tempo nessuno disse nulla.

Poi Jenna si avvicinò alla torta. Guardò il piccolo cartello dorato scritto in calligrafia sul cavalletto. «Torta nuziale di Lumière Patisserie, Mariemont.»

Lo prese e lo girò. Tese la mano al marito.

«Daniel», disse. «Hai una penna?»

Lui ce l’aveva. Fa il cuoco e tiene sempre una penna in tasca per scrivere le comande.

Jenna la prese, appoggiò il cartello al tavolo della torta e scrisse sul retro. Poi lo rimise sul cavalletto.

Torta nuziale di Ida Kowalski. Capo pasticciera, Hillside Country Club, 1966–2000. Nonna dello sposo. Fatta a mano in 48 ore con la nipote Lucy. 240 fiori di zucchero.

La sala era in silenzio. Poi qualcuno al tavolo Sette cominciò ad applaudire.

Era Margaret Hollis, presidente della Garden Society. Aveva ottantadue anni, indossava un tailleur azzurro pallido e una collana di perle. Si alzò lentamente dalla sedia, appoggiandosi al bastone.

«Mi ricordo di Miss Ida», disse a voce alta. «Nel 1978 preparò la torta nuziale di mia figlia. Limone e fiori di sambuco. Era la torta più buona che abbia mai mangiato.»

Continuò ad applaudire.

Poi si alzò qualcuno al tavolo Nove. Poi qualcuno al tavolo Quattro. E infine tutta la sala.

Centottanta persone si alzarono e applaudirono mia madre. Gli addetti al catering si alzarono. Si alzò il quartetto d’archi. Perfino il barista uscì da dietro il bancone e applaudì.

Mamma era in piedi al centro della sala dei ricevimenti, nel suo vestito color lavanda, con il medaglione in mano. Non sapeva cosa fare. Aveva passato tutta la vita lavorativa in cucina, dietro le porte a battente, dove nessuno la vedeva.

Non le avevano mai rivolto un applauso.

Daniel si avvicinò a sua nonna e le porse il braccio.

«Nonna», disse. «Vuoi sederti con noi?»

Mamma lo guardò.

«Al tavolo d’onore?» disse. «Oh, tesoro, no. È per gli sposi e i loro accompagnatori.»

«È per la famiglia», disse Daniel. «E tu sei la persona più importante della mia famiglia.»

Jenna si avvicinò e prese Mamma per l’altro braccio.

«Ti prego, nonna Ida», disse. «Ti voglio accanto a me.»

Mamma guardò Patricia, che era rimasta sola al centro della sala. Grant le teneva una mano sulla schiena. Aveva il viso gonfio per il pianto e la cartellina degli appunti giaceva a terra.

Mamma tese la mano a Patricia.

«Solo se Patty si siede con noi», disse.

«Dopo quello che ho fatto?» sussurrò lei.

«Proprio dopo quello che hai fatto», disse Mamma. «Soprattutto dopo quello che hai fatto.»

Sorrise.

«Tu e io abbiamo cominciato entrambe a un tavolino vicino alla porta della cucina», disse. «Mi sembra giusto finire al tavolo d’onore. Insieme.»

Portarono altre due sedie al tavolo d’onore: sedie dorate chiavari, proprio come quelle degli altri, trasportate lì dal personale del catering. La giovane con i capelli raccolti in uno chignon preparò personalmente un posto davanti a Mamma, con un sottopiatto dorato, una rosa bianca e bicchieri di cristallo.

Si chinò e sussurrò qualcosa all’orecchio di Mamma. Più tardi Mamma mi disse cosa le aveva detto.

«Anche mia nonna era cuoca. Grazie per aver preso le nostre difese.»

Mamma si sedette tra Daniel e Jenna. Patricia si sedette dall’altro lato di Jenna. Non disse molto. Continuò a tamponarsi gli occhi con il tovagliolo.

Lucy e io eravamo sedute al tavolo Tre, proprio accanto al tavolo d’onore. Per tutto il tempo Lucy mi tenne la mano sotto la tovaglia.

«Ce l’hai con me?» sussurrò. «Per aver infranto la promessa?»

Guardai mia figlia.

«Non sono mai stata così orgogliosa di te», dissi.

Quando arrivò il momento di tagliare la torta, il DJ chiamò Daniel e Jenna al tavolo della torta. Si avvicinarono insieme e Daniel prese il coltello d’argento.

Poi si fermò. Si voltò e guardò il tavolo d’onore.

«Nonna», disse. «Vieni qui.»

Mamma scosse la testa. «Oh, no, tesoro. È una cosa per voi due.»

«Nonna», disse Daniel. «L’hai fatta tu. Taglia tu la prima fetta.»

Così mia madre si avvicinò al tavolo della torta. Daniel le mise in mano il coltello d’argento, e lui e Jenna appoggiarono le mani sulle sue. Tagliarono insieme la prima fetta.

Pan di Spagna al cioccolato bianco. Ripieno di lamponi. Crema al burro con meringa svizzera.

Daniel ne assaggiò un boccone e chiuse gli occhi.

«Sa di cucina tua», disse. «Sa di sabato mattina.»

Il fotografo scattò una foto. È quella che oggi si trova sul camino di Daniel e Jenna, in una cornice d’argento: non quella di loro due all’altare, né quella del primo bacio.

In questa si vedono tre paia di mani su un unico coltello d’argento, una piccola donna dai capelli d’argento, in un vestito color lavanda, che ride al centro, Daniel da un lato e Jenna dall’altro. Alle loro spalle si innalzano cinque piani bianchi e una cascata di duecentoquaranta fiori di zucchero.

Più tardi, nel corso della serata, dopo la cena, i brindisi e il primo ballo, il DJ annunciò il ballo tra padre e figlia. Jenna ballò con Grant, ondeggiando al ritmo di una vecchia canzone di Frank Sinatra.

Poi venne il ballo tra madre e figlio. Daniel ballò con me e io piansi per tutto il tempo.

Poi il DJ annunciò qualcosa che non era in programma.

«Signore e signori», disse. «Lo sposo ha un’altra richiesta.»

La musica cambiò. Era «In the Mood», di Glenn Miller.

Mamma alzò la testa.

Era la canzone di mio padre. La loro canzone. Un tempo ballavano al ritmo di quella musica in cucina, il sabato sera. Mio padre la faceva girare sul pavimento di linoleum mentre la radio suonava e la cena bruciava sui fornelli.

Daniel raggiunse il tavolo d’onore e le porse la mano.

«Nonna», disse. «Vuoi ballare con me?»

Mia madre non ballava più da quando era morto mio padre, quattordici anni prima. Rimase a lungo a guardare la mano di Daniel.

Poi la prese.

Ballarono al centro della pista dell’Hillside Country Club: mio figlio in smoking e mia madre nel suo vestito color lavanda. All’inizio si mossero lentamente, per via della schiena malandata di lei, poi un po’ più in fretta.

Daniel la fece girare una volta, con cautela. Lei rise. Gettò la testa all’indietro e rise, come faceva un tempo nella nostra cucina, quando ero una bambina.

A metà della canzone, qualcun altro mise piede sulla pista.

Patricia.

Era rimasta ai margini della pista da ballo a guardare. Il trucco le si era sciolto e i capelli le stavano uscendo dall’acconciatura perfetta. Si avvicinò a Daniel e a mia madre.

«Posso unirvi?» chiese.

Daniel guardò sua nonna. Mamma annuì, e Daniel si fece da parte.

Patricia tese le mani a mia madre.

Non ballarono davvero. Patricia non sapeva ballare al ritmo di Glenn Miller più di quanto ne fosse capace mamma a settantasei anni, con la schiena malandata. Si tennero semplicemente per mano e dondolarono un poco al centro della pista.

Patricia piangeva di nuovo. Mamma le disse qualcosa che non riuscii a sentire.

Patricia rise tra le lacrime.

Più tardi chiesi a mamma che cosa le avesse detto.

«Le ho detto», rispose mamma, «che avevo ancora la mia ricetta dei biscotti al limone. E che poteva averla, se voleva. A una condizione.»

«Quale condizione?»

Mamma sorrise.

«Deve venire nella mia cucina», disse, «e prepararli con me. Al mio tavolino.»

Patricia venne.

Il lunedì dopo il matrimonio, una Mercedes argentata imboccò il vialetto della casetta di mattoni di mamma a Westwood. Patricia scese dall’auto in jeans e felpa, senza perle né trucco. Rimase a lungo sulla veranda prima di suonare il campanello.

Mamma aprì la porta con il grembiule addosso.

«Be’,» disse. «Entra, Patty. Il burro si sta ammorbidendo.»

Prepararono biscotti al limone al tavolo della cucina di mamma. Io non c’ero, ma mamma me lo raccontò.

Patricia non sapeva montare il burro con lo zucchero. Non sapeva grattugiare la scorza di un limone. Non aveva mai preparato niente da zero in vita sua e aveva assunto dei catering per ogni evento che avesse mai organizzato.

«Si è messa a piangere quando li ha sentiti cuocere», disse mamma. «Ha detto che il profumo le ricordava la cucina del club. Le ricordava quando aveva sette anni.»

Bevvero un caffè al tavolino mentre i biscotti si raffreddavano. Patricia raccontò a mamma di sua madre, cose che non aveva mai detto a nessuno. Delle mani screpolate di Lorraine Dunn. Del rumore dei colpi di tosse di sua madre durante la notte. Del giorno del funerale, quando si presentarono soltanto quattro persone.

«Mi vergognavo tanto di lei», disse Patricia. «Per trentacinque anni. E lei era la persona migliore che abbia mai conosciuto.»

«Sarebbe stata fiera di te lo stesso», disse mamma.

«Come fai a saperlo?»

Mamma le versò dell’altro caffè.

«Perché le madri che strofinano i pavimenti per i propri figli», disse, «sono sempre fiere di loro. Anche quando i figli si vergognano di loro.»

Ora preparano dolci insieme ogni lunedì. Biscotti al limone, plumcake, pasta frolla. Patricia sta imparando. È pessima con la pasta frolla, e mamma dice che ha le mani pesanti. Ma continua a tornare.

In primavera, Patricia fece una cosa. Si presentò al consiglio dell’Hillside Country Club e chiese una sola cosa.

Ora al club c’è un corridoio, sulla strada per la cucina, quello che il personale usa per andare dalla sala da pranzo alle porte a battente. Alla parete è stata affissa una nuova targa di ottone.

In onore di chi fa funzionare questo club. Cuochi, addetti alle pulizie, camerieri, giardinieri. In particolare: LORRAINE DUNN, addetta alle pulizie, 1965–1985. IDA KOWALSKI, capo pasticcera, 1966–2000.

Qui nessuno è «la servitù». Qui siamo tutti una famiglia.

E nell’angolo della cucina, vicino alla porta sul retro, ora c’è un tavolino quadrato, con due sedie, una tovaglia e un vaso con una rosa bianca. È per i figli del personale, per dopo la scuola, per quando non c’è nessuno a casa che possa badare a loro.

C’è sempre un piatto di biscotti al limone.

Lucy ora ha sedici anni. Ogni sabato lavora al tavolo della cucina di mamma, che le insegna tutto: pasta frolla, pâte à choux, fiori di zucchero. Vuole frequentare una scuola di cucina, il Culinary Institute a Hyde Park, New York. Vuole diventare pasticcera, come sua nonna.

Il mese scorso ha preparato la sua prima torta nuziale. Era per una delle addette al catering di quel giorno, la giovane donna con lo chignon. Si chiama Marisol. Ha sposato un giardiniere del club, con una cerimonia in giardino a Price Hill.

Lucy le ha preparato una torta a tre piani, al limone e lampone, con quaranta rose di zucchero disposte su un lato. Mamma ha supervisionato. Patricia ha dato una mano.

Al matrimonio di Marisol non c’erano posti assegnati. Ognuno si sedette dove voleva. Mamma era seduta a un tavolo da picnic in giardino, con Patricia da un lato e Lucy dall’altro.

Quando arrivò il momento di tagliare la torta, Marisol si avvicinò al loro tavolo.

«Signorina Ida», disse. «Vuole tagliare la prima fetta?»

«Non io», rispose. «L’ha fatta Lucy.»

Mise il coltello da torta in mano a mia figlia. Lucy tagliò la prima fetta. Marisol ne assaggiò un boccone e chiuse gli occhi.

«Sa di cucina del club», disse.

Lucy sorrise.

«Sa di cucina della nonna», disse. «È la stessa cosa.»

A volte mi chiedono del matrimonio di mio figlio. Hanno sentito la storia: la sposa che urla, la torta, il country club. Non si può fare una cosa del genere! Vogliono sapere cosa disse Lucy al tavolo d’onore, cosa sussurrò a Daniel e Jenna prima che Jenna si alzasse.

Una volta lo chiesi a Lucy. Era al tavolo della cucina di mamma, intenta a stendere la pasta di zucchero per i fiori, con mamma accanto, gli occhiali da lettura sulla punta del naso.

«Lucy», dissi. «Al matrimonio. Che cosa hai detto a Daniel e Jenna? Poco prima che Jenna urlasse?»

Lucy posò il mattarello e guardò sua nonna.

«Ho detto: “La vostra torta l’ha fatta la nonna”», disse Lucy. «“E tua madre l’ha fatta sedere al tavolo vicino alla porta della cucina.”»

Riprese in mano il mattarello.

«Mi è bastata una frase», disse. «Al resto ci sono arrivati da soli.»

Mamma sorrise. Non sollevò lo sguardo dalle sue rose di zucchero.

«Ecco com’è con le cucine», disse. «Tutti pensano che il tavolo vicino alla porta sia il posto peggiore della casa.»

Con il suo piccolo attrezzo di metallo modellò un altro petalo.

«Eppure è da lì che arrivano tutte le cose buone», disse.

Avvertenza: questa storia è un’opera di fantasia ispirata a temi tratti dalla vita reale. Nomi, personaggi, luoghi ed eventi sono stati romanzati e ogni somiglianza con persone reali è puramente casuale. Le immagini hanno solo scopo illustrativo.



