Mia madre ha approfittato della mia bontà… ma l’ho costretta ad affrontarne le conseguenze





I rapporti familiari possono essere pieni di amore e sostegno, ma anche complessi e dolorosi. A volte proprio le persone che amiamo di più sono quelle che riescono a ferirci nei modi più inaspettati. Quando entrano in gioco denaro, fiducia e lealtà, tutto diventa ancora più complicato.





Di recente abbiamo ricevuto la lettera di una lettrice che ha condiviso la sua esperienza con una situazione difficile che coinvolge sua madre.

La storia di Linda

Mia madre, 54 anni, si è ammalata ed è stata costretta a lasciare il lavoro.

Mi sono trasferita da lei per prendermene cura. Ho messo in pausa la mia vita, il lavoro, tutto, pur di esserle accanto. Per sei mesi ho cucinato, pulito, l’ho accompagnata alle visite mediche, l’ho sostenuta nei momenti più difficili.

Quando finalmente si è rimessa, mi aspettavo almeno un po’ di riconoscenza. Invece mi ha detto:

«Hai vissuto qui e mangiato gratis per sei mesi. Adesso è giusto che tu contribuisca.»

Sono rimasta senza parole.

Ma la sorpresa peggiore è arrivata poco dopo, quando mia sorella mi ha confidato che nostra madre aveva modificato il testamento, lasciando a lei il 100% della casa. E le aveva persino chiesto di tenerlo segreto.

Il motivo?

Mia sorella le dava 500 dollari al mese come “aiuto”. In cambio, nostra madre le aveva promesso la casa.

Mia sorella mi ha detto che non si sentiva a posto con la coscienza e che pensava avessi il diritto di saperlo.

Mi sono sentita distrutta.

Avevo lasciato tutto per stare accanto a mia madre nel momento del bisogno. E alla fine lei aveva scelto il denaro invece dell’amore e della lealtà. Mi sono sentita tradita come non mai.

Ma non avevo intenzione di lasciar correre.

Due giorni dopo, le ho detto che avevo parlato con un avvocato. Il suo volto si è irrigidito.

Mia sorella, nel frattempo, aveva accettato di vendere la casa e dividere il ricavato con me.

Ho detto a mia madre che aveva un mese di tempo per trovare un altro posto dove vivere.

È rimasta in silenzio per qualche secondo. Poi è scoppiata a piangere, dicendo che eravamo noi ad averla tradita e che non voleva più vedermi.

Ora non riesco a smettere di chiedermi:

sono stata troppo dura con mia madre?



