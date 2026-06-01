Mia madre ha scelto il suo nuovo marito invece di me – le ho detto di andare affanculo





I primi anni senza di lei sono stati i più difficili. Non perché mi mancasse – quello che aveva fatto era imperdonabile. Ma perché non capivo. Come si fa a scegliere un uomo che conosci da sei mesi invece di tua figlia? Come si fa a guardare tua figlia di diciassette anni negli occhi e dirle “vai via”? Come si fa a dormire la notte dopo una cosa del genere?





Per mesi ho sperato che chiamasse. Che si facesse viva. Che dicesse “ho sbagliato”. Invece niente. Nessuna chiamata. Nessun messaggio. Nessun biglietto. Niente.

Al mio diciottesimo compleanno, mio padre mi ha regalato un telefono nuovo. “Nel caso volessi chiamarla” ha detto. Non l’ho chiamata. Non quel giorno. Non mai.

A diciannove anni ho incontrato un ragazzo. Si chiamava Daniel. Era gentile, paziente, e non capiva perché non volevo parlargli di mia madre. “Tutti hanno una madre” diceva. “No” rispondevo. “Io no.”

A vent’anni ho scoperto che mia madre si era risposata con Richard. Me l’ha detto una zia che ancora mi parlava, nonostante le pressioni di mia madre di “stare dalla sua parte”. “Auguri” ho detto. Ho riattaccato. Non ho pianto.

A ventidue anni mi sono laureata. Mio padre era in prima fila. Piangeva come un bambino. Mia madre non c’era. Non l’avevo invitata. Nessuno le aveva detto niente. Forse non lo sapeva nemmeno.

A ventitré anni ho comprato una casa. Piccola, due camere, un giardino dove volevo mettere un’altalena per i figli che non avevo ancora. La prima notte nella nuova casa, mi sono seduta sul pavimento vuoto e ho pensato a lei. A come avrebbe potuto essere. A come avrebbe dovuto essere. Non ho pianto. Ma ci sono andata vicino.

A ventiquattro anni ho saputo che Richard era morto. Infarto. Mentre guidava. Mia madre era con lui in macchina. È sopravvissuta. L’auto si è schiantata contro un albero, lei ha riportato diverse fratture, ma è viva.

La notizia me l’ha data mia zia, quella che mi parlava ancora. “Forse è il momento di chiamarla” ha detto. “È sola, adesso.”

Ho pensato alla risposta per un lungo momento. “Lo era anche io a diciassette anni” ho detto. “E lei non c’era.”

Non ho chiamato.

Qualche mese dopo, una lettera. Scritta a mano. La riconobbi subito. La sua calligrafia. Me la mandò per posta, non sapeva il mio indirizzo, ma lo trovò, chissà come. La aprii con le mani che tremavano.

“Tesoro mio” iniziava. “So che non ho diritto a chiederti nulla. So che ho sbagliato. So che non ci sono parole per chiederti scusa. Ma sono sola, adesso. Richard non c’è più. Ho capito tante cose. Troppe, forse. La prima è che non avrei mai dovuto scegliere. L’amore non si sceglie. I figli nemmeno. Ma io ho scelto. E ho sbagliato. Ti prego, chiamami. O vieni a trovarmi. O rispondi a questa lettera. Qualsiasi cosa. Ho bisogno di vederti. Ho bisogno di chiederti perdono di persona.”

Lessi la lettera tre volte. Poi la misi in un cassetto. Non risposi.

Passarono mesi. Un’altra lettera. Più corta. “Megan, ti prego. Non mi resta molto tempo. I dottori dicono che ho un tumore. Forse è quello che mi merito. Ma vorrei vederti prima di… vorrei poterti spiegare.”

Non sapevo se fosse vero. Poteva essere una bugia per farmi tornare. Ma anche se fosse stato vero, cosa cambiava? Il cancro non cancella il passato. La morte non assolve i vivi.

Non risposi nemmeno questa volta.

Poche settimane fa, ho saputo che è morta. Mia zia mi ha chiamato. Piangeva. “Se n’è andata ieri sera. Non soffre più.” Ho ringraziato. Ho riattaccato. Mi sono seduta sul divano. Ho guardato il muro per un’ora. Poi ho pianto. Non per lei. Per quello che avrebbe potuto essere. Per la madre che avrei voluto avere. Per la figlia che lei ha perso.

Al funerale non ci sono andata. Mio padre mi ha detto: “Forse dovresti. Per chiudere un capitolo.” Ho scosso la testa. “Non c’è niente da chiudere. L’ho chiuso otto anni fa, sulla porta di casa.”

Qualcuno mi ha detto che al funerale c’erano poche persone. Richard era morto. I suoi figli non si sono presentati. I parenti erano imbarazzati. Nessuno sapeva cosa dire. Una vita costruita su una scelta sbagliata. Una fine in solitudine.

Non provo soddisfazione. Non provo vendetta. Non provo nemmeno tristezza. Provo solo il vuoto di qualcosa che non c’è mai stato. O forse c’era, e lei lo ha ucciso.

Oggi vivo la mia vita. Lavoro. Ho amici. Ho un ragazzo che mi ama. A volte penso a lei. Meno spesso, col passare degli anni. Qualche volta sogno che torna, che bussa alla porta, che mi chiede scusa in ginocchio. Mi sveglio e per un secondo non ricordo che è morta. Poi ricordo. E non è un dolore. È solo un fatto.

Mi chiedono se mi pento di non averla perdonata. Di non essere andata al funerale. Di non aver risposto alle lettere.

No. Non mi pento.

Perché il perdono non si deve. Si dà. E io non avevo più niente da dare a quella donna. L’avevo già data tutta, quando avevo diciassette anni e piangevo in macchina con dieci euro in tasca. Lei non l’ha voluto. Ha scelto un uomo che non la meritava. Ha scelto di essere la madre che non avrei mai voluto avere.

Io ho scelto di sopravvivere.

E ci sono riuscita.

Fine della storia.

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