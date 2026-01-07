Milano, ragazzo accoltellato a 15 anni: la madre, «È stato un gesto di coraggio. Mi ha chiamata dicendo: mi hanno tagliato la faccia»





Una madre, di origine cingalese, racconta il dramma vissuto dopo che suo figlio di 15 anni è stato accoltellato di fronte al Bicocca Village, un centro commerciale alla periferia di Milano. La donna, tornata da poco dall’ospedale, ha descritto il momento in cui ha ricevuto la chiamata dal ragazzo. “Mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Mamma, mi hanno tagliato la faccia’,” ha ricordato, visibilmente scossa. Ha passato la notte accanto al letto del figlio, ma ha ammesso di aver dovuto girarsi dall’altra parte: “Non ce la facevo a vedere quella ferita. Mi impressiona ancora.”





Il giovane, attualmente ricoverato in prognosi riservata, ha riportato un taglio profondo di 7 centimetri sulla guancia e altre ferite alla pancia, che i medici definiscono superficiali. “Ha dolori ed è ancora un po’ sotto choc. Lo stanno medicando. Però, è stato molto coraggioso,” ha detto la madre, sottolineando il coraggio del figlio che è intervenuto per difendere un coetaneo durante un tentativo di rapina.

La madre ha raccontato come il ragazzo l’abbia avvisata mentre aspettava l’ambulanza. “Io ero quasi a casa, dopo il lavoro. Ho risposto dalla macchina. Mi ha detto: ‘Mamma, accoltellato, accoltellato’. Questo ho sentito. Non sentivo bene, pensavo raccontasse qualcosa che aveva visto. Poi mi ha spiegato: ‘Mi hanno tagliato la faccia’. Ho messo il navigatore e sono corsa là,” ha spiegato, evidenziando la preoccupazione e la paura provate in quel momento.

Umberto Marcucci, il padre del ragazzo, ha aggiunto che il figlio era uscito con alcuni amici, ma di solito rimane vicino a casa. Questa volta, però, si erano incontrati al centro commerciale di Milano per passare del tempo insieme dopo le festività. La madre ha descritto l’aggressione avvenuta mentre il figlio e un amico si trovavano un po’ distaccati dal gruppo. Un giovane con un coltello, probabilmente della stessa età, li ha seguiti e ha chiesto al suo amico di dargli il giubbotto costoso. Quando Marcucci è intervenuto per difendere l’amico, l’aggressore è scappato, ma non prima di colpirlo.

Il ragazzo, inizialmente ignaro di essere stato ferito, ha continuato a inseguire l’aggressore, ma solo dopo che i suoi amici gli hanno fatto notare che stava sanguinando si è reso conto della gravità della situazione. La madre ha espresso preoccupazione per il futuro del figlio e ha chiesto notizie sulle sue condizioni. “Ancora non mi hanno detto quando potrà uscire. Spero che prendano chi gli ha fatto tutto questo. È un pericolo,” ha affermato, preoccupata per la sicurezza della comunità.

La madre ha vissuto in Italia, a Milano, per 25 anni e ha espresso la sua incredulità riguardo alla violenza che ha colpito suo figlio. “Non posso pensare che la gente non possa vestirsi come vuole perché altrimenti rischia,” ha concluso, evidenziando la necessità di un cambiamento nella società. La comunità locale è scossa da questo episodio di violenza, e molti si chiedono come sia possibile che tali eventi accadano in una città come Milano.



