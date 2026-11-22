



— Quaranta dollari — disse Dale. — Per un pomeriggio.





Lo disse con la mano appoggiata sullo spaccalegna. Come fa un uomo quando posa la mano su qualcosa che gli appartiene.

Non gli apparteneva.

Era uno spaccalegna rosso da ventisette tonnellate, con motore Honda. Mio marito l’aveva comprato da Fleet Farm sei anni prima, per millequattrocento dollari. Aveva pagato l’ultima rata con i soldi ricavati dalla vendita di legna da ardere ai villeggianti del lago. Sul fianco del serbatoio idraulico c’era la calligrafia di Jim, tracciata con un pennarello a vernice bianca. Riuscivo a vederla da dove me ne stavo, sulla soglia del capanno di Dale.

— Quaranta dollari — dissi.

— Il noleggio a Rhinelander chiede novanta al giorno — disse Dale. — E dovresti farti tutta la strada fin lassù per prenderlo. Quaranta è un prezzo di famiglia.

Sorrideva appena.

Non era proprio un sorriso cattivo. Era il sorriso di un uomo che si era esercitato a dire una cosa sul tragitto, nel suo camion, e che adesso era sollevato perché gli era uscita così bene.

Era un sabato di metà ottobre. Grigio. Circa sette gradi. Il genere di giornata, quassù nei boschi del nord del Wisconsin, in cui senti già nell’aria l’odore della neve che arriverà tra due settimane.

Mio figlio era seduto nel pickup nel cortile di Dale, con il riscaldamento acceso.

Cole aveva sedici anni. Aveva le spalle di suo padre. E quell’autunno non aveva un briciolo della pazienza di suo padre. Gli avevo detto di restare nel camion proprio per questo.

Mi chiamo Becky Thorson. Ho quarantaquattro anni. Guido un camion per le consegne di propano per la cooperativa.

E devo raccontarvi come mai, tanto per cominciare, quello spaccalegna era finito nel capanno di mio cognato.

Jim è morto ad aprile.

Aveva quarantotto anni. Erano le cinque meno dieci del mattino. Era seduto al tavolo della cucina ad allacciarsi gli stivali, pronto ad andare a mettersi alla guida di un camion per il trasporto dei tronchi che non avrebbe potuto portare da nessuna parte, perché erano ancora in vigore i divieti primaverili di transito sulle strade.

Appoggiò la mano piatta sul tavolo.

Disse: — Beck.

Fu tutto quello che disse.

Il medico mi spiegò in seguito che era stato il cuore. Disse che non avrei potuto fare niente, in quei quattro minuti prima dell’arrivo dell’ambulanza.

Ho deciso di credergli.

La settimana del funerale, Dale passò da casa con il suo camion.

Dale è il fratello maggiore di Jim. Di tre anni. Vive da solo, a mezzo miglio da casa nostra, lungo Otter Creek Road. Fa il meccanico nel capannone con struttura a pali dietro casa sua.

— Porto lo spaccalegna da me — disse, fermo nel mio cortile. — Per tenerlo al sicuro. Tu sei via tutto il giorno con quel camion del propano, e il ragazzo è a scuola. Qualcuno potrebbe attaccarlo al gancio e portarselo via in due minuti.

Lo ringraziai.

Quella settimana avrei ringraziato chiunque.

Poi arrivò l’estate e non pensai affatto alla legna da ardere.

Guido un camion cisterna per la cooperativa. Tremila galloni. Per tutta l’estate feci ogni singora ora di straordinario che furono disposti a darmi.

Perché i conti di una vedova sono semplici.

Adesso c’è un solo stipendio. Tutti i conti si riducono a questo.

Ai primi di ottobre cominciai a pensare alla legna.

La gente trova buffo che la donna che le consegna il propano riscaldi casa propria con la legna.

Non è poi così buffo.

So quanto costa il propano meglio di chiunque altro sul mio giro. Abbiamo una caldaia. Ma abbiamo anche una stufa a legna nel soggiorno, che Jim installò l’anno in cui nacque Cole. E d’inverno è quella stufa a tenerci in vita.

Jim aveva lasciato circa sei corde facciali di legna spaccata e accatastata sotto la tettoia, dall’anno prima.

Quassù, quando diciamo «una corda», di solito intendiamo questo. Una corda facciale. Una catasta alta quattro piedi e lunga otto, profonda quanto un solo ceppo. Più o meno il carico di un pickup riempito per bene fino all’orlo.

Sei cataste così ci avrebbero portati fino a Natale.

Quello che avevo in abbondanza erano i tronchi tagliati a pezzi.

Due inverni prima, Jim aveva abbattuto nove querce rosse lungo il confine settentrionale della nostra proprietà. La malattia dell’inchiostro stava avanzando e lui voleva abbatterle prima che morissero in piedi.

L’autunno prima di morire, aveva tagliato tutte quelle querce in pezzi da sedici pollici. Poi li aveva allineati tutti lungo la recinzione, su dei pallet.

Erano a terra da due anni. Le estremità erano screpolate e grigie. Erano secche e pronte come possono esserlo le querce.

Ce n’era una fila lunga, lunghissima.

E ogni singolo pezzo era troppo grosso per entrare nella mia stufa.

La quercia rossa si può spaccare con una mazza. L’ho fatto.

Ma non posso spaccare a mazzate quindici corde di quercia. Non nei pochi fine settimana che mi restavano prima che il terreno diventasse bianco.

Così venerdì sera chiamai Dale e gli dissi che sarei passata la mattina dopo a prendere lo spaccalegna.

— Vieni pure — disse. — Ne parliamo.

A quel punto sapevo già di cosa avremmo parlato.

— Quaranta dollari — ripetei, ferma nel suo capanno.

— Per il pomeriggio. Riportamelo prima che faccia buio.

In un momento del genere, una persona avrebbe potuto dire tante cose.

È di Jim.

Quello che era di Jim è mio.

L’hai portato via dal mio cortile la settimana in cui l’ho seppellito, e io ti ho ringraziato.

Avevo tutte quelle frasi in fila, dietro i denti.

Ma guardai la mano di Dale appoggiata alla trave dello spaccalegna. E guardai la sua faccia.

E capii una cosa.

Se avessi detto quelle cose, lui avrebbe risposto. E poi mi sarei ritrovata vedova, in un capanno, a discutere di una macchina in un pomeriggio d’ottobre, mentre la luce del giorno svaniva. Con mio figlio che guardava tutto dal parabrezza.

E sarei comunque rimasta senza legna.

Capii anche un’altra cosa.

Se il fratello di mio marito voleva farmi pagare l’affitto per lo spaccalegna del mio defunto marito, volevo che fosse messo per iscritto. Di suo pugno. Con la sua firma sotto.

— Va bene — dissi. — Grazie, Dale.

Tirai fuori il portafoglio dalla tasca posteriore. Presi due banconote da venti dollari. Gliele consegnai.

Le prese.

Le piegò una volta e se le mise nel taschino della camicia. E mi guardò con un’espressione più sorpresa di quanta gliene avessi vista da quando eravamo tutti giovani.

«Vorrei una ricevuta», dissi.

«Una ricevuta.»

«Adesso tengo traccia delle cose. Devo farlo.»

Rise.

Andò al banco da lavoro e strappò un foglio dal blocchetto del negozio di ricambi su cui annota gli interventi di riparazione. Trovò una penna che funzionava al terzo tentativo. E scrisse la ricevuta in piedi.

Stava ancora sogghignando quando me la porse.

La lessi lì, nel capanno.

Ricevuti da Becky Thorson 40 dollari, affitto dello spaccalegna, un pomeriggio. Dale Thorson.

E la data.

«Va bene così?» disse.

«È perfetta», dissi.

La piegai e la misi nel taschino sul petto della camicia di flanella. Poi abbottonai il taschino.

Mi aiutò ad agganciarlo. Questo glielo riconosco.

Abbassò il timone sul gancio del rimorchio. Agganciò le catene di sicurezza. Mi disse di non superare le quarantacinque miglia orarie, perché quelle ruotine si surriscaldano.

Poi rimase in piedi nel suo cortile, con i miei quaranta dollari nel taschino, a guardarmi portare a casa lo spaccalegna di suo fratello, per mezzo miglio.

Cole non disse una parola finché non fummo sulla strada.

«L’hai pagato?»

«Sì.»

«Per lo spaccalegna di papà.»

«Sì.»

«Mamma.»

La voce gli si spezzò.

«È nostro. È di papà. E tu l’hai lasciato—»

«Non gli ho lasciato fare niente», dissi. «Ho affittato uno spaccalegna per il pomeriggio e ho una ricevuta. Ora ci restano circa sei ore di luce, e vorrei sapere quanta quercia riescono a spaccare due persone in sei ore. Prendi i guanti.»

Poco dopo mezzogiorno portammo lo spaccalegna in retromarcia fino alla fila di tronchi tagliati.

Mi legai i capelli in una treccia, per toglierli di mezzo. Indossai i guanti da lavoro. Controllai l’olio idraulico e quello del motore, perché Jim lo faceva sempre e perché non sapevo come fosse stata tenuta la macchina per tutta l’estate.

Erano entrambi al livello giusto. Ed erano puliti.

Dale è tante cose. Ma non trascura le macchine.

Fu allora che Cole vide il serbatoio.

Si era accovacciato per cercare la valvola di chiusura del carburante. E rimase accovacciato.

Mi avvicinai per vedere cosa lo trattenesse.

Jim scriveva sulle cose.

Scriveva all’interno degli sportelli della credenza in cucina. Sulla caldaia. Sulla scatola dei fusibili in cantina.

E sul fianco di quel serbatoio idraulico, con un pennarello bianco, aveva annotato la data ogni volta che cambiava l’olio. Una colonna intera di date, risalenti a sei anni prima. Con la sua grafia squadrata e precisa.

E sotto quella colonna, staccata dal resto, aveva scritto un’altra riga.

Cole. Prima corda. 11 anni.

Cole vi posò sopra il guanto.

Appoggiò semplicemente la mano lì. Piatta. Proprio come suo padre aveva appoggiato la mano sul tavolo della cucina quella mattina d’aprile.

Non dissi niente.

Ci sono momenti in cui una madre dovrebbe parlare. E momenti in cui dovrebbe andare a tirare la corda d’avviamento.

Andai a tirare la corda d’avviamento.

La Honda si accese al secondo strappo. Come sempre.

Quando Cole si rialzò, aveva gli occhi rossi. La mascella gli si muoveva.

Rotolò il primo pezzo di tronco fino alla trave.

«Tu aziona la leva», disse. «Io passo i pezzi.»

«Ci daremo il cambio», dissi. «Ogni ora.»

Ecco come funziona, se non l’avete mai fatto.

Si mette un pezzo di tronco sulla trave, appoggiato alla piastra di spinta. Si tira la leva. Il pistone spinge lentamente il tronco contro il cuneo, con una pressione di ventisette tonnellate.

La quercia geme.

Poi cede con uno schiocco che ti senti fin nei denti.

La quercia rossa si spacca netta e dritta. Quando si apre, ha un odore aspro. Come l’aceto. Quella sera te lo senti nei capelli.

Uno di noi passava i pezzi e azionava la leva. L’altro tirava via i pezzi spaccati e li accatastava.

Non si parla molto, per via del motore.

Si va avanti e basta.

All’una e mezza avevamo spaccato e accatastato la prima corda facciale nel cassone del camion. Bella alta e ben stretta.

Alle due e mezza avevamo accatastato la seconda a terra, lì accanto. E le spalle cominciavano a farsi sentire.

Verso le tre entrai nella tettoia per prendere la tanica dell’acqua.

E vidi la parete.

L’avevo vista centinaia di volte. Solo che non la guardavo davvero da aprile.

Sui montanti nudi all’interno della tettoia, proprio accanto al punto in cui la mazza da spacco pende dal suo chiodo, Jim teneva una lista. Scritta a matita da carpentiere.

L’aveva cominciata il primo autunno in cui avevamo abitato in quella casa. E ogni ottobre ripassava le scritte per renderle più scure. Così adesso spiccavano nere sul legno grigio.

Signora Hartmann, una corda.

Donna Peterson, una corda.

Marlene Olson, una corda.

Tre vedove di Otter Creek Road.

La signora Hartmann abita proprio all’estremità della strada, oltre il torrente. Ha ottantasei anni. Per trentaquattro anni ha insegnato in quarta elementare nella scuola del paese.

Il marito di Donna Peterson era finito sotto il ghiaccio con la motoslitta quando i loro figli erano piccoli.

Marlene Olson aveva perso il marito, Art, per un cancro. Ha l’anca così malandata che non riesce a portare più di tre ciocchi di legna alla volta.

Ogni ottobre, per tutto il tempo in cui io e Jim siamo stati sposati, lui spaccava prima la loro legna. E poi la nostra.

Gliela portava. La accatastava sui loro portici. E non accettava neanche un centesimo.

Accettava una torta. Se era già pronta.

Quella era tutta la sua regola.

Rimasi lì nella tettoia, con la tanica dell’acqua in mano. E feci i conti con le ore di luce.

Avevamo lo spaccalegna fino a buio. Il buio sarebbe arrivato verso le sei e dieci.

Di quel passo, per allora avremmo finito quattro corde. Se non si fosse rotto niente e nessuno dei due avesse mollato.

Quattro corde non erano neanche lontanamente sufficienti per l’inverno.

E pensai: sabato prossimo pagherò di nuovo quaranta dollari, se necessario.

Ma lungo quella strada vivevano tre vecchie signore che da quando erano cadute le foglie guardavano fuori dalle finestre. E nessuna di loro mi aveva chiamata.

Perché come si fa a telefonare a una vedova appena rimasta sola e chiederle dov’è la legna gratis?

Tornai fuori con la tanica.

«Tre di queste le portiamo giù per la strada», dissi a Cole. A voce alta, per farmi sentire sopra il motore.

Lui guardò il camion. Il mucchio. Me.

Era venuto con me a fare quelle consegne fin da quando era abbastanza grande da portare fascine. Sapeva benissimo quali tre.

«La lista di papà», disse.

«La lista di papà.»

Annuì.

Rotolò il ceppo successivo fino al cavalletto.

Mio figlio aveva passato la maggior parte di quell’anno arrabbiato con tutto ciò che si muoveva. A scuola. Con me. Con il cane. Con il mondo intero, perché gli aveva portato via suo padre.

Ma quel pomeriggio spaccò la legna come un uomo fatto.

E quando alle quattro ci demmo il cambio, disse: «Ho io la leva, mamma. Tu accatasta.» Perché vedeva che mi tremavano le braccia. E non voleva dire che se n’era accorto.

Finimmo la quarta corda alle cinque e quaranta.

Le nuvole erano scese basse sopra i pini. La luce si faceva azzurra.

Spensi la Honda.

Il silenzio calò così in fretta che restammo entrambi lì, immobili, ad ascoltarlo.

Quattro corde accatastate. Una sul cassone del camion. Tre per terra, in file.

Non riuscivo a chiudere del tutto le mani.

«Adesso dobbiamo riportarla indietro», disse Cole.

«Già.»

«È la cosa più stupida che abbia mai sentito.»

«Lo so», dissi. «Agganciala.»

Riportammo lo spaccalegna lungo la strada, con una corda di quercia sul cassone del camion.

Dale uscì dal capanno, asciugandosi le mani con uno straccio.

Guardò la legna sul camion. Lo vidi fare i suoi calcoli. Come avrebbe fatto qualsiasi uomo da queste parti.

«Ne avete fatta un po’», disse.

«Quattro corde.»

«Quattro.»

Guardò Cole, poi tornò a guardare me.

«In un pomeriggio. Voi due.»

«Grazie per avercelo prestato», dissi.

Sganciò lui stesso lo spaccalegna e lo riportò nel capanno, tirandolo per il timone.

Dalla porta del capanno gridò: «Stessa ora la settimana prossima, se vi va.»

«Ti faccio sapere», dissi.

Cole teneva una mano sulla maniglia della portiera. Vedevo che si stava preparando a dire qualcosa.

Gli posai una mano sul braccio. Rimase sul camion.

E proseguimmo dritti lungo la strada. Oltrepassammo il nostro vialetto. Attraversammo il torrente. Fino all’ultima cassetta della posta.

La casa della signora Hartmann è una piccola casa bianca con le persiane verdi e un portico che corre lungo tutta la facciata.

Nella stanza davanti era accesa una lampada.

Nel prato, dalla porta d’ingresso alla cassetta della posta, si era formato un sentiero. Non ce n’erano altri.

Bussai.

Ci mise molto a venire alla porta. Arrivò appoggiandosi al bastone, che teneva in una mano. Sopra un cardigan ne portava un altro, abbottonato.

Quando aprì la porta interna, l’aria che uscì dalla casa non era più calda di quella del portico.

Mi guardò.

Poi guardò oltre la mia spalla, verso il camion con i fari accesi. Verso la quercia ammucchiata sul cassone. Verso Cole, che stava già abbassando il portellone.

«Oh», disse.

Fu tutto, all’inizio. Solo «Oh». Un suono piccolissimo. Mentre portava una mano al colletto del maglione.

«Quest’anno sono in ritardo», dissi. «Mi dispiace, signora Hartmann. Avrei dovuto essere qui due settimane fa.»

«Rebecca.»

Non mi ha mai chiamata Becky, in tutta la sua vita.

«Non pensavo che sarebbe venuto nessuno», disse.

«Lo so.»

«Non gliel’avrei chiesto. Voglio che lo sappia. Mi sono detta: Ilse, quella ragazza ha appena seppellito suo marito. Ti comprerai la legna come tutti gli altri.»

Scosse la testa.

«Ma l’uomo in paese vuole centodieci dollari a corda. E ho pensato di aspettare e vedere quanto freddo avrebbe fatto.»

«E quanto freddo ha fatto?»

«Ho tenuto il propano a cinquantotto», disse. Con grande dignità. «Con un maglione è più che sufficiente.»

Sono io a riempire il serbatoio del propano della signora Hartmann.

Da tre settimane mi chiedevo perché non ne consumasse.

«Be’,» dissi. «Adesso accatastiamo la legna. Poi Cole le accenderà il fuoco. E dopo potrà abbassare il termostato quanto vuole.»

Rimase sulla soglia, con la porta antitempesta aperta e puntellata contro il fianco, a guardarci trasportare ogni singolo ceppo.

Cole accatastò la legna sul portico come aveva sempre fatto suo padre. Con la corteccia rivolta verso l’alto. Ben stretta contro il muro, sotto la finestra anteriore. E i ciocchi più piccoli per l’accensione in cima alla catasta, dal lato più vicino alla porta, così non avrebbe dovuto allungarsi.

Quando ebbe finito, portò dentro una bracciata di legna e si inginocchiò davanti alla stufa.

Lei gli si mise proprio sopra e gli spiegò esattamente come fare.

E lui la lasciò fare.

Quando il fuoco prese, lei si chinò e gli posò una mano sulla testa.

È alto un metro e ottantatré. Ma era in ginocchio. E lei riusciva a raggiungerlo.

«Accatasti la legna come tuo padre», disse. «Anche in quarta elementare lui la accatastava storta. Non sono mai riuscita a fargli passare quel vizio.»

Gli diede dei colpetti sulla testa.

«Però ha sempre retto.»

Cole non alzò lo sguardo. Rimase a lungo a fissare lo sportello della stufa, limitandosi ad annuire.

Sulla veranda, mentre stavamo andando via, la signora Hartmann mi afferrò per la manica.

«Per undici anni me l’ha portata», disse. «Ogni singola volta gli preparavo una torta. E ogni singola volta lui diceva: “Signora Hartmann, non doveva disturbarsi”. E poi se ne mangiava metà in piedi, nella mia cucina.»

Continuò a tenermi per la manica.

«Stasera non ho preparato nessuna torta, Rebecca.»

«Non mi deve una torta.»

«La devo a qualcuno», disse. «Scoprirò a chi.»

Domenica, dopo la messa, caricammo la seconda corda di legna e la portammo a Donna Peterson.

Donna cercò di dare a Cole una banconota da venti dollari. Lui non volle accettarla.

Portammo la terza corda a Marlene Olson. La trasportammo fino all’ingresso sul retro, una carriola alla volta. Così avrebbe dovuto percorrere solo tre metri con la sua anca malandata per raggiungerla.

Marlene aveva già preparato una torta.

Disse che ne aveva sfornata una ogni domenica di ottobre, per ogni evenienza. E che poi se le era mangiate tutte da sola.

Prendemmo la torta. Erano le regole.

Dei quattro cordoni, ne restava uno per la stufa di casa mia.

E tredici o quattordici cordoni ancora da spaccare, accatastati lungo la mia recinzione.

Domenica sera mi sedetti al tavolo della cucina.

Sulla sedia di Jim.

Avevo davanti a me la ricevuta di Dale, lisciata e stesa sul tavolo. E una scheda presa dal cassetto delle ricette.

Scrissi quattro biglietti diversi. Ne buttai via tre.

Non sono una donna rancorosa. Voglio che sia vero. Perciò ci sto attenta.

Su quella scheda non scrissi nemmeno una parola su Dale.

Scrissi questo.

Quercia spaccata gratis per vedove o persone costrette in casa lungo Otter Creek Road che ne abbiano bisogno prima che nevichi. Si spacca la legna il sabato, con lo spaccalegna di Jim Thorson. Chiamare Becky Thorson.

E il mio numero di telefono.

Era tutto vero, parola per parola. E non c’era una sola parola che mi sarebbe dispiaciuto leggere ad alta voce in chiesa.

Lunedì mattina, alle sette in punto, ero al negozio di mangimi, proprio quando Ray aprì la porta.

Dovevo iniziare il giro alle sette e mezza. Così avevo già addosso la giacca della cooperativa.

Qui tutti conoscono la bacheca del negozio di mangimi. È vicino al bancone d’ingresso, accanto alla caffettiera. È lì che si scopre chi vende fieno e chi ha perso un beagle.

Tolsi due puntine da una bacheca.

Ci appesi la scheda.

Poi ci appesi accanto la ricevuta di Dale.

Solo la ricevuta. Sulla sua cartina sottile del negozio di ricambi. Senza nient’altro scritto sopra, a parte quello che aveva scritto Dale.

Ray era dietro il bancone, intento a contare i soldi del cassetto. Alzò lo sguardo quando sentì infilare le puntine.

Fece il giro del bancone e si fermò accanto a me. Aveva gli occhiali da lettura spinti sulla fronte.

Poi se li abbassò.

Lesse la scheda.

Les­se la ricevuta.

Rilesse la scheda.

«Lo spaccalegna di Jim», disse.

Rimase a lungo a guardare la ricevuta.

Non mi fece nemmeno una domanda.

Si tolse gli occhiali e li ripiegò.

«Vuoi un po’ di caffè, Becky?»

«Ho un giro da fare», dissi. «Grazie, Ray.»

E andai al lavoro.

Non ne parlai più con nessuno. Appesi soltanto due pezzi di carta e guidai il mio camion del propano.

Ma in questa contea non puoi riempire un serbatoio di propano senza che qualcuno venga fuori sul portico in pantofole per fare due chiacchiere.

E mercoledì cominciarono a venirmi incontro con un’idea ben precisa in testa.

Un uomo di nome Larry, che abita su Pine Road, mi tenne il tubo mentre riempivo il suo serbatoio. Non l’aveva mai fatto, nemmeno una volta, in sei anni.

«Ho uno spaccalegna da trenta tonnellate», disse. «Potrei portartelo stasera. Potresti tenerlo fino a Pasqua.»

«È molto gentile da parte tua, Larry. Ma ne ho già uno.»

«Così ho letto», disse.

Quella sarebbe stata la soluzione più facile. Per tutti. Anche per Dale.

Ma allora quello rosso sarebbe rimasto nel capanno di Dale per i dieci anni successivi. Con la calligrafia di Jim sopra.

Non volevo lo spaccalegna di Larry. Volevo quello di mio marito.

Quella settimana altri tre uomini mi fecero la stessa offerta.

Anche a casa squillò il telefono. Due chiamate erano per la quercia gratis. Entrambe da persone che abitavano più lontano di Otter Creek Road. Una era di un vedovo che viveva a Spring Lake. L’altra di una giovane madre il cui marito era in missione.

Mi segnai i loro nomi.

Mercoledì pomeriggio Cole tornò a casa da scuola e lasciò cadere lo zaino vicino alla porta.

«A scuola lo sanno tutti», disse. «Tutti. Perché non dici di più? Potresti distruggerlo, mamma. Tutti aspettano che tu lo faccia.»

Ero al lavello, a sbucciare patate.

Continuai a sbucciarle.

«Perché è il fratello di tuo padre», dissi. «Ha insegnato a tuo padre a guidare. Mi è stato accanto alla tomba, e non è riuscito a finire il Padre nostro.»

Posai il pelapatate.

«Qualunque cosa sia successa, lui non è solo questo. Ho messo in bacheca la verità. Ed era una piccola verità. Scritta di suo pugno. Se c’è dell’altro, voglio che sia lui a dirmelo.»

«E se non lo fa?»

«Allora sabato pagherò quaranta dollari», dissi. «E gli chiederò un’altra ricevuta.»

Cole accennò quasi un sorriso.

Era la prima volta da molto tempo.

Ray mi raccontò più tardi cosa era successo giovedì.

Dale entrò nel negozio di mangimi verso le dieci del mattino per comprare raccordi idraulici. A quell’ora il bancone è più affollato.

C’erano quattro o cinque uomini in piedi lì, con il caffè in mano.

Dale disse buongiorno.

Nessuno fu scortese con lui. Qualcuno disse: «Buongiorno, Dale».

Poi nessun altro disse più niente.

E, uno dopo l’altro, guardarono verso la bacheca.

Poi a terra.

Dale si voltò per vedere che cosa stessero guardando tutti.

Ray disse che lesse il biglietto restando perfettamente immobile. A lungo.

Avrebbe potuto strapparlo dalla bacheca. Nessuno glielo avrebbe impedito.

Non lo fece.

Pagò i raccordi. Lasciò sul bancone una banconota da cinque dollari per un acquisto da tre. E se ne andò senza ritirare il resto.

Venerdì sera stavo lavando i piatti quando vidi i fari di un’auto risalire Otter Creek Road e rallentare in fondo al mio vialetto.

I fari si fermarono. Li vidi restare immobili sulla parete della cucina.

Rimasero lì per quasi un minuto.

Poi ripartirono.

Sabato lavorai mezza giornata. In ottobre tutti si ricordano all’improvviso di avere un serbatoio di propano.

Stavo tornando a casa con il mio pickup, poco dopo mezzogiorno, quando vidi qualcuno camminare sul bordo ghiaioso di Otter Creek Road.

Molto lentamente. Sul lato sbagliato della strada.

Era la signora Hartmann.

Indossava un cappotto di lana e una cuffietta antipioggia di plastica trasparente, annodata sotto il mento. Anche se non pioveva. Piantava il bastone davanti a sé come una donna che conficca pali per una recinzione.

Accostai e abbassai il finestrino.

«Signora Hartmann. Dove sta andando, per l’amor del cielo?»

«Vado da Dale Thorson.»

«È ancora a mezzo miglio da qui.»

«So benissimo dove abita, Rebecca. Ho percorso questa strada per quarant’anni.»

«Chi gliel’ha detto?»

«Giovedì Donna Peterson mi ha accompagnata in città a ritirare la ricetta», disse. «Sono ancora capace di leggere una bacheca.»

Non smise di camminare. Dovetti avanzare piano con il camion, tenendomi al suo passo.

«Può accompagnarmi in macchina. Oppure può seguirmi. Preferirei che mi accompagnasse, perché vorrei arrivare là con ancora un po’ di fiato.»

Scesi e l’aiutai a salire in cabina.

Non pesava nulla. Sapeva di fumo di legna. Ne fui contenta.

«Non voglio che combatta le mie battaglie», dissi, dopo averle allacciato la cintura.

«Non sto combattendo nessuna battaglia», rispose. «Vado a fare una domanda a un mio ex alunno.»

Posò il bastone diritto tra le ginocchia e vi appoggiò sopra entrambe le mani.

«Ho avuto quei due ragazzi nello stesso banco. A tre anni di distanza. Seconda fila, vicino al termosifone. Li conosco entrambi molto meglio di quanto li conosca lei. Con tutto il rispetto.»

Dale era in cortile, quando arrivammo. Aveva il cofano alzato su una Ford di qualcuno.

Vide il mio camion e si raddrizzò.

Poi si aprì la portiera del passeggero.

E spuntò il bastone.

E poi una piccola scarpa nera.

Ho visto mio cognato camminare sul ghiaccio di un lago a marzo, quando nessun altro in questa contea ci avrebbe messo piede.

L’ho visto fare un passo indietro davanti a una donna che non arrivava neanche alla tasca della sua camicia.

«Signora Hartmann», disse.

E si tolse il berretto.

Aveva cinquantun anni. E si tolse il berretto.

«Dale.»

Lei attraversò il cortile e si fermò proprio in mezzo.

Non aveva fretta. Non guardava per terra. La porta del capanno era aperta e lo spaccalegna rosso era lì dentro.

Si fermò nel punto da cui riusciva a vederlo. Poi si voltò, così da poter vedere lui.

«Brucio la legna di suo fratello da undici inverni», disse. «La sto bruciando anche adesso. Stamattina ho acceso il fuoco con la legna che suo figlio mi ha preparato. Quercia per cui la sua vedova le ha pagato quaranta dollari, per il privilegio di spaccarla.»

Lo guardò.

«L’ho letto su un muro in città. Nella sua calligrafia, che non è migliorata.»

«Signora Hartmann…»

«Non ho finito.»

Non parlava a voce alta. Si dice che in trentquattro anni d’insegnamento non abbia mai alzato la voce nemmeno una volta. E non la alzò neanche allora.

«La conosco da quando aveva nove anni», disse. «Non era un bambino avido. Era orgoglioso. Preferiva prendere zero a un compito piuttosto che chiedere in prestito una matita. Scrissi a sua madre per dirglielo.»

A Dale le orecchie erano diventate rosse.

«Perciò non credo che l’abbia fatto per quaranta dollari», disse la signora Hartmann. «Penso che ci sia qualcosa che non riusciva a chiedere. E vorrei che dicesse a questa ragazza che cos’è. Adesso. Mentre sono qui.»

Si appoggiò al bastone.

«Ho ottantasei anni. Non posso restare qui a lungo.»

Nessuno si mosse.

Un cinciallegra chiamava dai pini dietro il capanno.

Dale guardò lo spaccalegna. Poi abbassò gli occhi sul berretto che teneva in mano.

Infine guardò me.

Era la prima volta che mi guardava dritto negli occhi da aprile.

«Mi doveva seicento dollari», disse.

All’inizio non capii.

«Chi?»

«Jim. A febbraio.»

Le parole gli uscirono a pezzi. Come se dovesse strapparsele fuori da solo.

«Si era rotto il retrotreno del suo camion con l’aratro. Era rimasto fermo e non poteva trasportare legna. Stavano per imporre i divieti di transito. Voi due eravate in difficoltà. Ho trovato un assale al deposito di rottami di Antigo. Seicento dollari. Li ho messi sulla mia carta di credito. E gliel’ho montato io, in due notti. Non gli ho fatto pagare la manodopera. Non l’avrei mai fatto.»

«Non me l’ha mai detto», dissi.

«Non te l’avrebbe detto. Mi ha detto: “Non dire niente a Beck. Ha già abbastanza pensieri. Ti salderò il debito quando riapriranno le strade e riprenderò a trasportare legna”.»

Dale rigirò il berretto tra le mani.

«Le strade riaprirono il ventidue aprile.»

Jim era morto il nove aprile.

«E poi non sapevo come fare», disse Dale.

La voce gli si stava incrinando.

«Non sono bravo in queste cose. Ogni mese arrivava il conto della carta. Ogni mese pensavo: “Vado da lei e glielo dico”. Poi pensavo a entrare in quella cucina. E a chiedere seicento dollari a una vedova. Al tavolo dove lui…»

Si fermò.

«Non ce l’ho fatta.»

Guardò lo spaccalegna.

«Quella settimana mi sono preso lo spaccalegna perché pensavo: “Be’, me lo tengo. Quando me lo chiederà, glielo dirò”. E poi tu me l’hai chiesto. Avevo già pronte tutte le parole. Ma dalla mia bocca è uscito: quaranta dollari a pomeriggio.»

«Quindici pomeriggi», disse la signora Hartmann.

Era sempre stata veloce nei calcoli.

«Sì, signora.»

Dale aveva gli occhi lucidi.

«Quindici pomeriggi, e saremmo pari. E non avrei mai dovuto dirlo ad alta voce. Sul camion mi sembrava una buona idea.»

Mi guardò.

«Non mi è sembrata più una buona idea quando mi hai dato i soldi. E poi mi hai chiesto la ricevuta. Pensavo fossi solo prudente. Mi era sembrato persino divertente.»

«Lo so», dissi.

«Non fa ridere, scritto su quella tavola.»

«No. Non fa ridere.»

Rimasi lì, nel suo cortile, e sentii svanire tutta la certezza di aver avuto ragione per un’intera settimana. Come l’aria che esce da una gomma.

Non tutta.

A un uomo che gli deve seicento dollari lo si dice. Non si porta via l’attrezzatura di un morto dal cortile della vedova e le si fa pagare ogni giorno. L’avevo pensato allora. Lo penso ancora.

Ma pensai anche a Jim, seduto al tavolo della cucina a febbraio. Che non me l’aveva detto. Per risparmiarmi la preoccupazione.

E a suo fratello, laggiù per la strada, che non me l’aveva detto. Perché si vergognava troppo a parlarne.

Erano identici.

Seconda fila. Vicino al termosifone.

«Aspettate qui», dissi.

«Becky, io non…»

«Aspetta qui, Dale.»

Lasciai la signora Hartmann in piedi nel suo cortile. Dale andò a prenderle una sedia pieghevole dal capanno.

Feci mezzo miglio fino a casa.

Entrai in cucina. Allungai una mano sopra il frigorifero e presi la lattina del caffè.

Quelli erano i soldi della legna.

Ogni autunno Jim vendeva qualche corda di legna da ardere ai villeggianti delle baite sul lago. Novanta dollari a corda. E ogni singolo dollaro finiva in una lattina di Folgers sopra il frigorifero.

Non toccavo quella lattina da aprile.

Non riuscivo nemmeno a trovare il coraggio di togliere il coperchio.

Tornai da Dale. E tolsi il coperchio proprio lì, sul portellone del mio camioncino. Con tutti e due che guardavano.

Dentro c’erano seicentoquaranta dollari.

Per lo più banconote da venti. Morbide e un po’ impolverate di segatura.

Contai seicento dollari sul portellone del camioncino. Allineai bene la pila.

E glieli porsi.

«Non posso prenderli», disse Dale.

«Puoi. E li prenderai.»

Tenni il braccio teso.

«Non sono miei. Sono suoi. Sono i soldi della legna. E te li avrebbe portati lui stesso il giorno in cui avessero riaperto le strade. Lo sai che l’avrebbe fatto.»

Dale non si mosse.

«Jim pagava quello che doveva», dissi. «Sempre. Per tutta la vita. Non permetterò che sia l’unico uomo di questa strada a non averlo fatto.»

Li prese.

La sua mano tremava.

Quella volta non se li mise nel taschino della camicia. Si limitò a tenerli in mano.

Poi infilò l’altra mano nel taschino.

E ne tirò fuori due banconote da venti. Piegate una volta.

Le stesse due.

«Non le ho mai spese», disse. «Me le sono portate dietro tutta la settimana. Non riuscivo a convincermi a cambiarle.»

Guardai quelle due banconote nella sua mano.

Avrei potuto dirgli di tenerle. Che era affitto, regolare e senza trucchi, e che avevo una ricevuta. Una settimana prima, forse l’avrei fatto.

Le presi.

Le misi nella lattina del caffè. E rimisi il coperchio, premendolo bene.

«Mi dispiace, Becky», disse Dale. «Mi dispiace di averle portate via dal tuo cortile. Mi dispiace per i quaranta dollari. Jim avrebbe…»

Scosse la testa.

«Non so cosa avrebbe fatto Jim.»

«Ti avrebbe dato dello stupido testardo», dissi. «E poi ti avrebbe spaccato la legna.»

Feci un cenno verso la rimessa.

«Attaccala per me.»

La attaccò.

Appoggiò il timone sul gancio. Agganciò le catene di sicurezza.

E stavolta non mi disse a che velocità guidare.

La signora Hartmann aveva guardato tutta la scena dalla sua sedia pieghevole. Quando il perno del gancio fu inserito, si alzò appoggiandosi al bastone.

«Ci sono tredici corde di legna tagliata in pezzi accatastati lungo la staccionata di questa ragazza. E un ragazzo che l’aiuta. Tu hai una motosega e un camion.»

«A voi il resto», disse.

E mi lasciò aiutarla a risalire in cabina.

Accompagnai prima a casa la signora Hartmann.

Poi guidai fino in paese, con lo spaccalegna rosso che sobbalzava dietro di me. E parcheggiai proprio davanti al negozio di mangimi.

C’erano tre uomini al bancone. S’interruppero tutti quando entrai.

Andai alla bacheca.

Tolsi la puntina dalla ricevuta di Dale. La piegai. La rimisi nel taschino sul petto della camicia di flanella e abbottonai il taschino.

Lasciai il cartoncino al suo posto.

La quercia gratis era ancora gratis.

Ray guardò dalla vetrina lo spaccalegna attaccato al mio camion. Poi guardò lo spazio vuoto sulla bacheca.

«Tutto a posto?» chiese.

«Tutto a posto», dissi. «A quanto pare Jim doveva a Dale un asse. Da febbraio. Adesso è saldato.»

Lo dissi abbastanza forte perché i tre uomini al bancone sentissero.

Avrebbero sparso la voce per tutta la contea prima di cena.

Era giusto così.

Avevo messo una verità su quella parete. Dovevo alla città l’altra.

Il camion di Dale era nel mio cortile alle otto del sabato mattina seguente.

Non bussò.

Sentii avviarsi la motosega.

Quando uscii con una tazza di caffè, lui era già in fondo alla fila. Tagliava a metà i pezzi più grossi, così Cole poteva sollevarli e metterli sulla trave.

Quel giorno spaccammo legna in tre fino a buio.

E anche il sabato dopo.

E quello ancora dopo.

Preparammo tutta la legna che mi serviva per l’inverno. E ne avanzarono cinque corde.

Quelle cinque corde andarono alle persone di cui avevo annotato i nomi durante le telefonate. Il vedovo di Spring Lake. La giovane madre il cui marito era oltreoceano. E altri tre.

Quel primo sabato Dale e Cole si dissero poco.

Il secondo sabato Dale gli stava mostrando come affilare la catena della motosega.

Il terzo sabato Cole lo contraddiceva.

In quella famiglia, è così che capisci che andrà tutto bene.

Era un anno fa.

Questo ottobre avevo tirato fuori lo spaccalegna dalla mia rimessa. Al suo posto, come dev’essere.

Entrai nel capanno e riscrissi da capo l’elenco sulla parete, a matita da carpentiere. Stavolta lo feci io. Premendo forte, come faceva sempre Jim.

Per tutta la settimana mi ero chiesta se avessi il diritto di aggiungere qualcosa.

Il primo sabato del mese, prima ancora che tirassi la corda d’avviamento, un camion svoltò in fondo al vialetto.

Nessuno lo aveva chiamato. Nessuno glielo aveva chiesto.

Dale scese con la sua motosega in una mano.

E una torta nell’altra. Dentro una teglia di latta, con la pellicola trasparente ben tesa sopra.

«L’ha mandata la signora Hartmann», disse. «Dice che ha capito a chi la doveva.»

Me la porse.

«Dice che è per chiunque accatasti la legna.»

Cole adesso ha diciassette anni. È più alto di entrambi loro.

Prese la torta e la motosega dalle mani di suo zio. E gli porse un paio di guanti da lavoro.

Tornai nel capanno a prendere la tanica dell’acqua.

Rimasi lì a guardare la parete per un minuto.

Poi staccai dal chiodo la matita da carpentiere.

E sotto i tre nomi, con la mia calligrafia, scrissi una quarta riga.

Dale porta la motosega.

Non è ordinata come la scrittura di Jim.

Ma reggerà.



