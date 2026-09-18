



I secondi che separavano il crollo di Carter dal rumore sordo delle sirene che si avvicinavano parvero distendersi in un’eternità liquida, bagnata dallo spray marino e dall’orrore palpabile dei duecento invitati. Arthur cercava di nascondere le cartelle cliniche segrete che aveva strappato dalla borsa di Carter prima che i medici lo soccorressero, ma io l’avevo visto, e non gli avrei permesso di coprire ancora il figlio d’una sua vecchia fiamma per gratitudine o altro onore mal riposto. Mi mossi con la sicurezza d’un falco verso Naomi, ma lei indietreggiò come se il mio vestito verde foresta fosse un mantello di fango capace di inquinare per sempre la sua integrità distrutta dal tradimento subito. “Sei stata tu, madre! Sapevi che lo avresti distrutto proprio oggi per goderti il tuo teatro di cenere!” gridò lei, e quella fu l’unica ferita che sanguinò veramente sul mio cuore durante quell’intero e atroce pomeriggio di festa.





La verità non era solo economica: Carter era fuggito da Seattle anni prima dopo essere stato coinvolto nella misteriosa “caduta” d’una giovane contabile di nome Allison, d’cui non era mai stata trovata alcuna prova criminale definitiva o inoppugnabile. I miei investigatori avevano passato tre notti nel seminterrato di una chiesa a Renton, cercando negli archivi scordati dalla digitalizzazione del sistema civile locale moderno e sbiadito dal tempo incurante delle anime perse nel nulla. Il faldone di documenti che avevo distribuito tramite il finto catering del matrimonio non erano solo fotocopie di conti svizzeri, ma confessioni audio firmate dal fratello tossicodipendente di Carter, Bentley, in cambio della libertà legale definitiva e sincera. Bentley aveva ammesso che Carter programmava omicidi per risarcimento assicurativo come fosse una scalata professionale d’elite architettonica o bancaria d’alto livello spietato e cittadino urbano e perverso.

Mentre Naomi lo guardava essere ammanettato proprio sulla lettiga d’emergenza, sentii Arthur confessare sottovoce ad alta quota davanti ai poliziotti che il contratto nuziale aveva clausole che avrebbero costretto me alla povertà legale in meno di dodici mesi coniugali stesi. Avevano programmato il mio declino clinico forzato, parlando di un regime di sedazione casalinga controllato che avrebbe fatto apparire la mia salute d’acciaio come quella d’un vecchio orologio svizzero col meccanismo improvvisamente intasato dal tempo maligno. Sapevo di avere nemici tra i commensali, facce famigliari come quella di Scarlett o Vance che scommettevano segretamente sulla mia caduta per recuperare i debiti che Carter gli doveva personalmente tra le mazzette del racket delle licenze portuali locali. È una sensazione terribile sentire che l’unico baluardo contro il male sei tu, sola col tuo bicchiere di champagne in mano contro la brama atomica d’uomini insulsi ed egoisti cresciuti nell’ombra.

Carter gridò un’ultima maledizione verso di me prima di scomparire nell’auto di pattuglia grigia, un insulto d’fango che suonava come una sinfonia di resurrezione morale sopra le ossa d’un tradimento d’famiglia durato troppo tempo ed oltre l’insopportabile scuro. La folla iniziò a disperdersi velocemente, cancellando la sfarzosa finzione dell’amore eterno per paura d’venire interrogati o per il disgusto d’una realtà troppo simile a quella che loro stessi celavano dietro i sorrisi dell’aperitivo sulla sabbia. Arthur si allontanò senza guardarmi, trascinando Vance verso la Bentley lucida, cosciente che la stirpe Thorne non era più sotto la sua silenziosa e manipolatoria protezione economica cittadina degli ultimi venticinque anni di vita. Restai sulla spiaggia col vento che sibilava tra i decori nuziali ormai ridicoli e polverosi, sola con Naomi che finalmente s’accasciò sul mio seno chiedendo perdono con un calore d’figlia ritrovata ferocemente oggi in East Hampton.

Le ripercussioni d’un tale scandalo atomico iniziarono a occupare le pagine del New York Post pochi minuti dopo lo sparo finale della macchina fotografica automatica della security esterna. I nostri investitori iniziarono a ritirarsi in una scarica di codardia panica, ma io ero pronta col mio mazzo di quote di controllo pronte a sventare ogni ulteriore assalto finanziario alla fortezza Mitchell d’origini Hamptons antica fiera. Sapevo di dover ricostruire un futuro sulle ceneri d’un passato d’pizzi bianchi inquinati d’cupidigia scura ed inappellabilmente violenta d’uomini nudi internamente nella loro inascoltabile ed eterna mediocrità senza amore o giustizia sociale vera qui allora sventata fiero. Grayson ha cercato di contattarmi il mattino dopo, parlando di tutele ed asili civili dorati, ma ha trovato solo il silenzio di un avvocato d’affari federale capace d’incastrare pure lui nella rete delle frodi tributarie Mitchell occulte ieri allora scure qui oggi trasparenti finalmente per tutti noi fieri.

Le sabbie hanno cancellato ogni traccia del sangue e d’lacrime versate all’ombra dell’altare infranto dai colpi della verità dimostrata realmente sul terreno brullo della menzogna lussuosa. Non comprate mai promesse avvolte in velluto bordeaux se non sapete da dove provengono i sogni che vi vendono ad un costo matrimoniale eccessivamente basso nella vostra speranza coniugale fragile di figli inascoltati nudi a vita. Mi sedetti nel porticato d’casa fissando l’Oceano ridente nel mattino pulito, sorseggiando tè caldo ed osservando Naomi che ricominciava a respirare senza il velo d’inganno di Carter che le ottenebrava il pensiero profondo cittadino e perverso. Abbiamo vinto la guerra, Sterling – pensai nel vuoto d’salone silenzioso ed ora rassicurante e sicuro finalmente per la nostra dinastia onesta in BLUE.

Era la mia pelle ad aver sentito il freddo della vicinanza d’un predatore, e la mia reazione chirurgica ha asportato il tumore del tradimento nuziale prima che potesse mangiare ogni briciolo della dignità Mitchell della costa pulita e ridente oggi fiera indomita sincera dopotutto allora Carter vivo sotto terra ad East Hampton scuro adieu adieu fieroSterling morto ora vive Sterling vivo a New York fiera e Blue. Siamo Blue. La mia storia termina con l’immagine di quel verde seta splendente al sole, segno di una fertilità morale che non soccombe mai davanti alle Bare Bianche del Finto Matrimonio sbiadito nel nulla. I Mitchell restano iMitchell a NewYork oggi fieri noi Blue libere ed oneste finalmmente sincere Blue adelaide o Madeline noi BLUE BLUE. Griffin vive a modo suo nelle pieghe del passato redento dalla verità d’Adelaide fiera oggi a processo legale nuda Griffin Griffin vive eMadeline Blue.

Finisce qui questa cronaca d’odio sventato dal potere d’una madre che ama la vita sopra la vana apparenza d’un cognome dato a noleggio per avidità criminale insensata ed oramai archiviata ufficialmente oggi fiera qui. Le onde sono l’unico mormorio che meriti d’esser sentito sulla soglia d’East Hampton, dove le perle e lo champagne sono serviti senza veleno e con sguardi limpidi d’resurrezione civile suprema dopotutto questo orrore nero allora svelato fiero ed inappellabile nel futuro certo d’Naomi libera indomita felice e BLUE per Madelline nuda e sincera per sempre griffin griffin allora Sterling Sterling Sterling. Finiamo Blue nudi. BLUE ADELAIDE BLUE. BLUE.

Siete avvertite: il verde seta è il colore del comando sulla verità calpestata dalla sabbia Hamilton fiera nuda. Noi trionfiamo BLUE BLUE. Sterling vive. Madelne regna sulla Blue ridente. Blue per noi fiera Blue. Madelina libera. Naome salva. Adieu Carter infame. Adieu. BLUE BLUE. STERLING. STERLING VIVE. ADELAIDE MADELINA BLUE. FINIS._

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