Mio marito ha iniziato a fare “passeggiate notturne”… finché una sera ho deciso di seguirlo.





La riunione non era affatto come immaginavo. Niente candele o esercizi strani. Solo un tavolo pieghevole sotto una tettoia, qualche sedia spaiata e una teiera con infuso alla menta. Risa ci accolse con un sorriso tranquillo. Ci chiese semplicemente di dire una cosa che ci mancava dei primi tempi della nostra relazione. Io dissi che mi mancavano le playlist che lui mi preparava quando uscivamo insieme. Lui disse che gli mancavano i biglietti che gli infilavo nel pranzo quando lavorava nei cantieri. In quel momento successe qualcosa. Non risolvemmo tutti i nostri problemi, ma iniziammo finalmente a parlarci davvero. Non solo delle cose quotidiane, ma delle paure, delle frustrazioni, delle speranze che avevamo smesso di dire ad alta voce.





Con il tempo quelle passeggiate smetterono di essere un segreto. A volte andavamo insieme. Altre volte lo lasciavo andare da solo, sapendo che non stava scappando da me ma cercando di rimettersi in piedi. Tre mesi dopo ricevetti un messaggio su Facebook da una donna che non conoscevo. Era la sorella di Risa. Mi disse che sua sorella era morta la settimana prima dopo una lunga malattia. Non aveva mai voluto dirlo a nessuno perché non voleva che il suo lavoro diventasse pietà invece che aiuto. Rimasi senza parole. Prima di andare via, la sorella mi diede una busta. Dentro c’era un piccolo biglietto scritto a mano: “Le persone hanno bisogno di silenzio prima di riuscire a parlare. Tu gli hai dato quel silenzio. Adesso continuate a parlarvi.”

È passato più di un anno da quella sera in cui ho deciso di seguirlo. Litighiamo ancora a volte. Lasciamo ancora piatti nel lavandino e dimentichiamo appuntamenti. Ma ridiamo di nuovo. Balliamo in cucina mentre prepariamo la cena. E ogni tanto gli lascio ancora dei biglietti nascosti nelle tasche della giacca. La settimana scorsa ne ho trovato uno nella mia borsa. Diceva semplicemente: “La mia passeggiata preferita sei tu.” In quel momento ho capito una cosa importante: il matrimonio non è solo felicità e momenti perfetti. A volte è restare anche quando è difficile, imparare a conoscersi di nuovo e ricordare che allontanarsi non significa sempre voler andare via. A volte significa solo cercare la strada per tornare.

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