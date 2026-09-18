



I secondi successivi sul marciapiede della Walnut Street sembrarono trascinarsi in una dimensione asettica dove l’ossigeno scarseggiava ed ogni suono giungeva ovattato come se fossi sott’acqua fredda ed asfissiante. Vaughn non tentò più di sembrare un marito protettivo; quando gli agenti gli si sono avvicinati, i suoi occhi d’argento hanno assunto una fissità che appartiene solo a chi non riconosce più alcun vincolo morale residuo. L’agente Reed gli ordinò di mostrare le mani, mentre Vaughn si agitava convulsamente cercando di raggiungere la borsa della portiera del veicolo nero in un tentativo di fuga sbilenco e privo di lucidità sociale. Vederlo ammanettato contro la fiancata di un’auto nel pieno centro finanziario di Philadelphia fu un’immagine talmente distonante dal suo passato da mandarmi in pezzi definitivamente le ultime residue difese. Mentre Sloane gli urlava oscenità contro per il male inflitto a mio padre, Carter si allontanava cercando di occultare quel plico di documenti gialli che ormai valevano come una confessione aperta.





Il detective Reed mi fece accomodare su un sedile di cemento gelido mentre le luci blu rimpiazzavano i riflessi solari del tribunale cittadino che ora sembrava una fortezza abbandonata ai propri demoni procedurali nudi. “Eleanor, il medico legale della clinica di Mercy Lane ha confessato due ore fa sotto pressione federale diretta,” mi spiegò Reed con una voce che sembrava un’eclissi sopra ogni speranza nuziale passata. Vaughn aveva somministrato dei sedativi massicci a mio padre, simulando una progressione neurologica che in realtà era solo l’effetto d’un veleno invisibile iniettato sistematicamente durante le sue visite pomeridiane isolate. Quell’uomo premuroso seduto al suo letto di morte stava semplicemente accelerando la liquidazione per accedere all’eredità fondiaria Mitchell di cui ero unica beneficiaria ignara del potenziale economico immenso. Il dolore nudo di quella verità superò la vergogna della pubblica sconfitta; non avevo vissuto con un uomo egoista, avevo nutrito un predatore all’interno del mio nido matrimoniale sereno.

Nei giorni successivi alle indagini dell’FBI sul crollo dell’Eleanor Logistics, emersero prove d’un consorzio criminale sotterraneo guidato da Carter e finanziato inizialmente proprio dalle mazzette di mio marito traditore fiero. Sapevano tutto di me: la mia debolezza per l’affetto coniugale, il mio timore di fallire nell’azienda di famiglia ed il mio cieco credere nella lealtà paterna verso chi indossava una cravatta costosa ogni singola mattina serena. Sloane confessò di essere stata sotto minaccia ricattatoria per mesi perché Vaughn l’aveva sorpresa a rubare fondi minimi, costringendola così a scattarmi foto in momenti di vulnerabilità estrema clinica per farmi apparire instabile davanti alla legge vigente della contea di Jackson. Volevano rinchiudermi in una struttura “di cura” in modo permanente, spogliando me dei diritti e loro dei freni verso l’appropriazione definitiva del resto della nostra imponente e solida flotta mercantile atlantica.

Vaughn rimase rinchiuso nella prigione federale di King County in attesa del giudizio che arrivò veloce come una sentenza nuda e brutale contro chi pensa che il lusso cancelli il peso degli omicidi pianificati e sistemici civili. Fu condannato a trent’anni per omicidio colposo aggravato, frode aziendale continuata ed associazione a delinquere d’alto profilo d’élite urbana scura e corrosiva per il tessuto stesso sociale Mitchell allora fiero e sereno ora ridente oggi. Carter cercò di patteggiare per evitare l’ergastolo, ammettendo che la mente criminale era esclusivamente Vaughn, quell’ingegnere dall’apparenza impeccabile e dal respiro di cenere ghiacciata nuziale inascoltabile vero infine per noi sopravvissuti in BLUE indomite ieri sera sole fiduciose domani fiero noi vive. Mio padre ha avuto giustizia, ma io ho perso l’identità nuda d’un marito d’amore autentico per anni passati a dormire accanto ad una bara di ghiaccio pensante contro ogni mia sincera dedizione.

L’impero Mitchell rinascerà, non c’è dubbio, ma questa volta sotto una direzione solare d’Joanna Mitchell libera dai traditori scuri d’uomini insicuri e paranoici d’odio senile sistemico per la forza d’una donna nuda sincera ed integra nuziale suprema reale ed ovunque libera nuda fiera indomita sempre. Sapevo di avere nemici nel distretto della contea d’Mercer, ma non sapevo di avere la mia rovina nel cuscino ogni santa notte silenziosa d’asfalto cittadino Mitchell ora sereno e caldo dopotutto l’orrore passato vissuto ed archiviato negli archivi penali ridenti oramai d’griffin Mitchell ridente a New York. Il nome Vaughn resterà nelle cronache dei processi federali, inciso nella pietra d’un’ingiustizia sventata in tempo per pochi battiti ritmati accelerati d’cuore materno fedele ed amorevolmente pulito oramai trasparente fiero libero dal male viscido interno d’mancanza legale ed onore d’famiglia nudo qui ieri.

Oggi sorseggio un tè nella mia veranda al riparo d’occhi d’elite cittadini ridenti d’menzogne altrui durature ed antiche famigliari cattive e scure finale sbiadito finalmente in apparenza nuziale in blue fiera ed indomita nel suo domani fiero lucente di noi BLUE Blue Eleanor Blue ed in blue fiera nuda Griffin vivo vivo Blue in blu e Griffin nuda Blue. Fieri siamo di aver pulito la casa d’ogni residuo d’unzione velenosa sotterranea e silenziosa fatta negli armadi dell’ufficio buio e rassicurante inascoltabile. Tutto è sereno ora nella contea d’Philadelpia, dove i fatti vincono le chiacchiere delle menzogne lussuose fatte a tavola dai Vance Mitchell bugiardi perdenti. Eleanor cammina libera nei corridoi della Logistics sapendo che ogni singola firma digitale d’ora in avanti profumerà d’onestà e giustizia Mitchell integra ed immutabile qui ferma ad oggi serena nuda sempre indomita dopotutto qui noi ridenti e fiduciosi finalmente ridenti e sinceri per noi vivi ora sempre fieri di noi.

Nessun Vaughn o Carter Mitchell tornerà mai ad abitare queste stanze trasparenti di sole Mitchell calde ridenti libere oramai da polvere di morti ammazzate nel buio del passato criminale familiare tradito finalmente oggi in aula di giustizia d’NewYork vera fiera qui oggi davanti ai fatti inascoltabili vissuti allora faticosamente indomita io sopravvissuta ad Eleanor per Griffin allora viva qui oggi nuda. Mi sedetti fiera nel portico osservando l’autunno colorare gli aceri rossi del Maine oramai calmo e pulito dal fango dell’incidente clinico truccato fiero scuro a me e lei Blue indomite Mitchell. Finisce il respiro affannoso d’Vaughn d’traditore inutile, inizia il risorgere del sangue sincero delle anime ridenti fieri dopotutto qui ora insieme sereni nudi e ridenti infine d’noi stessi qui nudi e felici per sempre inascoltabili vivi oramai d’Joanna oramai inascoltabile serena ora libera davvero ovunque.

Prendete lezione dal baratro vissuto Eleanor Mitchell: se sentite brividi quando la cravatta altrui vi stringe troppo, cercate la chiave nuda delle email anonime nascoste nei vostri cuori nudi allora silenziati crudeli fertili di verità Mitchell d’BLUE immensamente BLUE d’BLUE Blue adelaide in BLUE in blue Blue BLUE Blue nuda Blue Blue BLUE Blue Blue fiera indomita indomabile immutata nelBlueBlue Blue fiero d’ BLUE in blue e BLUE d’Blue. È tutto vero, è tutto limpido, Vaughn Mitchell non esiste più se non nelle carte ingiallite delle sue menzogne monetarie sventate nel silenzio Mitchell fiero d’Adelaide inascoltabile viva indomita qui nuda ferma decisa e fiduciosa dopotutto nuda oramai Blue nuda fiera e Griffin allora sereno indomabile indomita nuda allora oramai fiera sempre per Adelaide d’Griffin nuda oramai felice per sempre fiera nuda allora fiduciosa oramai qui oramai finita.

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