Mio marito mi tratta come una macchina per sesso e figli – e io ho detto basta





Quella notte non ho dormito. Sono rimasta sdraiata nel letto matrimoniale, da sola, con le lenzuola ancora fresche del profumo di Daniel. Ho pensato a tutto. A come mi aveva corteggiata a diciannove anni, quando lui ne aveva ventisette e lavorava già. A come mi aveva detto che ero “matura per la mia età”. A come la mia famiglia aveva festeggiato il fidanzamento come se avessi vinto alla lotteria. A come il primo anno di matrimonio ero felice.





Lo ero davvero. Facevamo sesso dappertutto. Ridevamo. Viaggiavamo. Poi è arrivata Chloe. La prima bambina. Lui era in estasi. Mi diceva: “Sei fatta per questo. Guarda come sei bella incinta.” E io ci credevo. Poi è arrivata Emily. Lui ha voluto subito un’altra. “Sono gemelli? No? Peccato, sarebbe stato bello.” E io ho riso, pensando scherzasse. Poi è arrivato Jacob. L’ultimo. Durante il parto ho avuto un’emorragia. Ho perso molto sangue. Il dottore ha detto di aspettare almeno un anno prima di pensare a un’altra gravidanza. Daniel ha annuito davanti al medico. In macchina mi ha detto: “Aspetteremo dieci mesi.” Non uno. Dieci.

Come se fosse un’eroina aspettare dieci mesi invece di uno. La mattina dopo quella conversazione con mia suocera, Daniel è sceso in cucina come se niente fosse. Ha messo il caffè. Ha preso il telefono. Ha detto: “Oggi porto i bambini dalla nonna. Andiamo a pranzo fuori, solo noi due.” Sembrava gentile. Sembrava un tentativo di riavvicinamento. Invece era una trappola. Lo capisco solo adesso. Al ristorante, dopo aver mangiato, ha tirato fuori un foglio. Era il modulo per una consulenza da un medico della fertilità. “Ho già parlato con lui. È il migliore. Possiamo iniziare i controlli la prossima settimana.” Ho guardato il foglio. Ho guardato le sue mani.

Le stesse mani che ogni mattina mi prendevano anche quando dormivo. “Non voglio un altro bambino,” ho detto. Non era forte come avrei voluto. Era quasi un sussurro. Lui ha alzato un sopracciglio. “Scusa?” “Non voglio un altro bambino. Almeno non ora. Forse mai. Il mio corpo è stanco. Io sono stanca.” Daniel ha messo giù la forchetta. Ha piegato il foglio con calma. L’ha rimesso nella tasca della giacca. E ha detto: “Allora dimmi cosa vuoi fare. Perché io voglio una famiglia numerosa. L’ho sempre detto.” “Abbiamo già tre figli.” “Tre non sono numerosi. Sono il minimo.” Ho sentito freddo. Non era la prima volta che diceva cose del genere.

Ma era la prima volta che le sentivo davvero. “E se non volessi più fare sesso tutte le mattine?” ho provato. Lui ha riso. “Dai, smettila. Ti piace.” “Non mi piace. Lo faccio perché ho paura che se smetto, tu mi tratti male.” Silenzio. Il cameriere si è avvicinato con il conto. Daniel lo ha pagato senza guardarmi. Siamo usciti. In macchina non abbiamo parlato. A casa è andato subito nello studio. Io sono salita in camera. Ho aperto l’armadio. Ho preso una valigia.

Non avevo ancora deciso niente, ma volevo vedere come mi faceva sentire tenerla lì, aperta, sul letto. Mia suocera è salita senza bussare. Ha visto la valigia. Si è seduta sul bordo del letto. “Sai cosa ho imparato?” ha detto. “Che gli uomini come mio figlio non cambiano perché gli chiedi di cambiare. Cambiano quando hanno paura di perdere quello che hanno.” “Non ho intenzione di usare i bambini come arma,” ho risposto. “Non i bambini. La tua assenza.” Quella notte non ho preparato la cena. Daniel è uscito dallo studio alle otto, ha visto la cucina vuota, ha aperto il frigo, si è fatto un panino. Non ha detto niente. È salito in camera alle dieci.

La porta era chiusa. Ha bussato. “Apri.” Non ho aperto. “Ho detto apri.” Non ho aperto. Ha bussato più forte. “Sai che se vuoi entro lo stesso. Questa casa è mia.” Ho aperto la porta. Lui aveva la faccia rossa. “Cosa cazzo ti prende?” “Niente,” ho mentito. “Stanchezza.” “Allora domani riposati. Io porto i bambini da mia madre.” “No.” “No cosa?” “Non voglio che tua madre li prenda. Voglio che restino qui. Con me.” Lui mi ha guardata come se avessi parlato in cinese. “Sei tu che hai bisogno di riposo.” “Non ho bisogno di riposo. Ho bisogno di essere ascoltata.” La discussione è durata un’ora. Lui ha urlato. Io no. Lui ha detto che ero ingrata. Che lui lavorava.

Che mi aveva dato tutto. Che senza di lui sarei stata a vivere con i miei. Io ho ascoltato. E mentre ascoltavo, ho capito una cosa: non era arrabbiato perché lo stavo ferendo. Era arrabbiato perché stavo smettendo di obbedire. La mattina dopo ho chiamato mia madre. Non le parlavo molto. Lei era sempre stata dalla parte di Daniel. “Mamma, posso venire a casa per qualche giorno?” Silenzio. “Litigato?” “Ho bisogno di pensare.” “Pensare a cosa?” “A se voglio ancora essere moglie.” Lei ha pianto. Ho pianto anch’io. Ma ho preso la valigia. Ho preso i bambini. E sono andata via. Non per sempre. Per una settimana.

In quella settimana Daniel mi ha mandato 47 messaggi. I primi erano arrabbiati (“non fare la bambina”, “torna a casa”, “stai esagerando”). Poi sono diventati tristi (“mi manchi”, “i bambini mi mancano”, “la casa è vuota”). Poi disperati (“perdonami”, “non volevo”, “cambierò”). L’ultimo, il quarantasettesimo, diceva: “Non sapevo che stavi così male. Non me lo avevi detto.” E lì ho capito che non avrebbe mai capito. Perché non glielo avevo detto? Glielo avevo detto. Mille volte. Con gli occhi stanchi. Con il corpo che si tirava indietro.

Con i silenzi la mattina. Ma lui non aveva voluto sentire. Quando sono tornata a casa, ho trovato i fiori. Un mazzo enorme. E una lettera. Scritta a mano. “Farò terapia. Leggerò libri. Diventerò migliore. Per te. Per noi.” Ho pianto. Ho creduto che fosse vero. Per circa tre mesi. Poi, una mattina, mi ha svegliata come al solito. “Vieni. Ho bisogno di te.” Non era cambiato niente. Era solo più bravo a fingere.

Allora ho preso una decisione. Non gliel’ho detta. L’ho messa in atto. Ho trovato un lavoro. Part time, da casa. Ho aperto un conto corrente separato. Ho cominciato a dire di no. Una volta. Due volte. Dieci volte. Ogni “no” era una piccola scossa. Il suo viso cambiava. Dallo stupore alla rabbia. Dalla rabbia al silenzio. E dal silenzio a una calma che mi spaventava più delle urla. L’ultima sera che abbiamo passato insieme, lui mi ha guardato mentre allattavo Jacob. Ha detto: “Non sei più felice.” Non era una domanda. “No,” ho risposto. “Non lo sono.” “E cosa vuoi fare?” La domanda che avrei voluto sentire anni prima. “Non lo so ancora,” ho detto. “Ma so cosa non voglio più.

Non voglio essere una bangmaid. Non voglio essere una macchina per fare figli. Non voglio che il mio corpo sia un territorio di conquista. Voglio essere una persona. Con un nome. Con una voce. Con il diritto di dire no senza dover scappare di casa.” Lui ha annuito. Non ha pianto. Non ha urlato. Si è alzato, ha preso le chiavi della macchina, ed è uscito. È tornato dopo tre ore. Aveva gli occhi rossi. “Ho chiamato un avvocato,” ha detto. “Non per divorziare.

Per separare i conti. E per mettere per iscritto che non voglio più figli se non li vuoi anche tu.” Ho alzato lo sguardo. “Perché?” “Perché mia madre ha ragione. E tu hai ragione. E se non cambio ora, tra vent’anni sarò solo e tu mi odierai. E non voglio essere odiato da te.” Non era la dichiarazione d’amore che avevo sognato. Ma era la prima volta in cinque anni che mi ascoltava davvero. Non so se funzionerà. Non so se il cambiamento sarà reale. So solo che per la prima volta da quando mi sono sposata, ho smesso di trattenere il respiro. E piano piano, ho ricominciato a respirare.

Fine.

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