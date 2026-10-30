Mio padre chiamava mio marito ogni maggio: trovo la sua vecchia agenda





«Pensavo che avessi bruciato quella roba dopo il funerale di Spencer-Vincent», disse Jocelyn, senza fare un solo passo verso di me. La voce le tremava appena, ma non c’era sorpresa nei suoi occhi grigi, soltanto una stanchezza pesante, accumulata in anni di silenzi forzati. Salii i tre gradini del portico con le gambe rigide, fermandomi a meno di un metro da lei.





Il cesto del bucato odorava di sapone da bucato economico e vento secco. «Che cosa c’era scritto su quell’assegno, Jocelyn? E perché mio padre pagava Spencer-Vincent ogni maledetto dodici maggio mentre io gli dicevo al telefono di fare il brav’uomo?» Lei si passò una mano nodosa sui capelli legati alla rinfusa, poi indicò la porta a zanzariera con un cenno del mento.

Entrammo nella sua cucina stretta, dove un vecchio frigorifero ronzava con un rumore metallico continuo. Si sedette al tavolo coperto da una tovaglia di plastica a fiori sbiaditi, lasciando cadere le braccia sui gomiti. «Nostro padre non è morto di cause naturali nel sonno, o almeno non nel modo pulito che hanno raccontato a tutti», esordì Jocelyn fissando un punto cieco sul linoleum consumato.

Mi si gelò il sangue nelle vene. Mi sedetti di fronte a lei, appoggiando l’agenda sul tavolo con un colpo secco. «Spiegati», pretesi. «Il dodici maggio del diciannove», continuò lei abbassando ancora di più la voce, «Trevor-Elliot stava lavorando nella rimessa dietro al capannone di tuo padre. Tuo padre aveva una fornitura illegale di gasolio agricolo non tracciato che teneva nei serbatoi interrati per non pagare le imposte provinciali.

Trevor-Elliot se ne occupava per farsi qualche soldo extra. Quella notte ci fu una perdita pesante di vapori nel locale caldaia. Trevor-Elliot inalò monossido e gasolio per ore prima che tuo padre se ne accorgesse. Quando lo trovò a terra, invece di chiamare l’ambulanza della contea, tuo padre chiamò prima Spencer-Vincent. Aveva paura che un controllo dei vigili del fuoco gli facesse sequestrare l’intera azienda e finire sotto processo federale».

Rimanemmo in silenzio mentre il compressore del frigo staccava all’improvviso, lasciando la stanza in un vuoto quasi doloroso. «Spencer-Vincent arrivò lì in dieci minuti», proseguì Jocelyn con gli occhi lucidi che non battevano ciglio. «Invece di denunciare tuo padre per negligenza criminale, caricarono mio padre sul furgone, lo portarono a casa sua, lo misero nel suo letto e aspettarono il mattino dopo per chiamare il medico di famiglia, dicendo che il cuore gli aveva ceduto durante la notte.

Mio padre aveva già cinquantatré anni, beveva forte e fumava due pacchetti al giorno: il medico non fece nemmeno l’autopsia, firmò il decesso per arresto cardiaco e chiuse la pratica». Sentii la nausea salirmi dritta alla gola. Spencer-Vincent, l’uomo con cui dividevo il letto, l’uomo che mi baciava la fronte la sera e che sembrava crollare ogni anniversario per il rimorso filiale, aveva spostato il cadavere di suo padre per coprire un reato fiscale e una negligenza omicida.

«E l’assegno?» domandai con un filo di voce che faticavo a riconoscere come mia. «Tuo padre promise a Spencer-Vincent cinquantamila dollari per ripulire la rimessa, tenere la bocca chiusa e far sparire le cisterne prima di qualunque ispezione», disse Jocelyn con una smorfia amara. «Ma tuo padre era avaro, lo sai bene. Pagò solo diecimila dollari subito, trattenendo il resto.

Così Spencer-Vincent pretese un accordo diverso: ogni anno, il giorno esatto dell’anniversario della morte di Trevor-Elliot, tuo padre doveva chiamarlo, confermare che il silenzio reggeva ancora e trasferire cinquemila dollari su un libretto postale a nome della nostra ditta di famiglia ormai fallita. Se tuo padre avesse saltato anche un solo anno, Spencer-Vincent avrebbe portato la ricevuta di carico del carburante alla polizia montata».

Mi portai entrambe le mani alla bocca, incapace di muovermi. Rivedevo chiaramente le scene di tutti quegli anni: io che componevo il numero di mio padre dicendogli di non dimenticarsi di Spencer-Vincent, convinta che la sua memoria stesse svanendo per l’età; mio padre che borbottava al telefono fingendosi l’anziano patriarca amorevole; Spencer-Vincent che rientrava dalla telefonata fingendosi sollevato e grato, dicendomi che parlare con mio padre gli scaldava il cuore.

Erano complici. Entrambi usavano la mia premura come un banale segnale orario per regolare i loro conti sporchi. Mio padre aspettava la mia chiamata non perché fosse smemorato, ma perché la mia telefonata gli confermava che Spencer-Vincent non aveva ancora parlato con me o con le autorità. Io ero la pedina inconsapevole che dava il via al loro piccolo teatro dell’orrore.

«Tu sapevi tutto questo?» le chiesi, sentendo le lacrime calde rigarmi le guance senza che me ne rendessi conto. «L’ho scoperto due anni fa», rispose Jocelyn incrociando finalmente le braccia al petto. «Trovai una ricevuta nel cruscotto della macchina di Spencer-Vincent quando mi diede un passaggio in clinica. Lo affrontai nel parcheggio dell’ospedale. Mi disse che lo faceva per proteggere la nostra famiglia dal fallimento e che se avessi fiatato, avrebbe convinto tutti che fossi pazza e mi

avrebbe fatto togliere il sussidio di invalidità. Mi promise una parte di quei soldi quando l’accordo fosse finito. Ma non ho mai visto un solo centesimo. Ogni dodici maggio lo vedevo incassare e andarsene a pesca con tuo padre come se fossero due compagni di merende, mentre nostro padre marciva sotto una lapide comprata al risparmio».

Jocelyn si alzò, andò al lavello, si sciacquò il viso con l’acqua fredda e tornò a guardarmi asciugandosi con un lembo della maglietta da lavoro. «Quando tuo padre è morto a gennaio, Spencer-Vincent ha capito che non avrebbe più visto un dollaro. Per questo ha scavato quella fossa con tanta rabbia. Non stava piangendo il suocero, stava seppellendo la sua rendita.

E poi, sette mesi dopo, la strada ha fatto il resto». Rimasi a guardare quell’agenda sul tavolo per minuti interi, senza toccarla. La copertina nera sembrava emanare un freddo sgradevole, come metallo bagnato d’inverno. Tutta la mia memoria degli ultimi cinque anni si stava sgretolando pezzo dopo pezzo: le colazioni silenziose, le cene in cui cercavo di essere comprensiva con il dolore di Spencer-Vincent, le premure che riservavo a mio padre quando gli portavo la spesa e gli

ricordavo di prendere le medicine. Non c’era stata alcuna tenerezza in quella casa. C’era stato solo un patto criminale tra due uomini che si detestavano a morte ma che avevano bisogno l’uno dell’altro per non finire dietro le sbarre o in bancarotta. Mi alzai dalla sedia con lentezza, senza guardare Jocelyn negli occhi. Presi l’agenda nera, la infilai nella tasca profonda del mio giaccone pesante e mi diressi verso l’uscita.

«Cosa farai adesso?» mi gridò dietro Jocelyn dalla porta a zanzariera, mentre scendevo i gradini verso la mia automobile. Non mi voltai nemmeno. «Niente che possa riportarli indietro», le risposi a mezza voce, salendo sul sedile e chiudendo la portiera. Guidai senza meta per quasi un’ora attraverso le strade secondarie della contea, costeggiando i campi di grano ancora bassi e i recinti di filo spinato dove le vacche pascolavano incuranti del vento.

Arrivai al cimitero municipale di Red Deer poco prima del tramonto. Il cielo si era tinto di un grigio piombo che prometteva pioggia gelata. Varcai il cancello di ferro battuto a piedi, lasciando l’auto accesa con le quattro frecce inserite sul ciglio della strada provinciale. Camminai tra i vialetti d’erba rasa fino a raggiungere l’angolo dove riposavano entrambi, a meno di trenta metri di distanza l’uno dall’altro: mio padre sotto una lastra di granito grigio chiaro pagata dai

miei risparmi, e Spencer-Vincent sotto una lapide scura con una semplice incisione che recitava il suo nome e le date. Mi fermai esattamente a metà strada tra le due tombe, sentendo il vento freddo dell’Alberta tagliarmi le guance e infilarsi sotto il colletto della giacca. Estrassi l’agenda nera dalla tasca. La sfogliai un’ultima volta fino alla pagina del dodici maggio duemilaventuno, dove la parola «Silenzio» spiccava ancora netta e pesante.

Strappai quella pagina con un gesto secco, facendola a strisce sottili che il vento mi strappò subito dalle dita, disperdendole tra l’erba bagnata e i cespugli di rose selvatiche che crescevano lungo la recinzione. Poi tirai fuori dalla borsa l’accendino di metallo che apparteneva a Spencer-Vincent, quello che teneva sempre nel taschino della camicia a scacchi.

Diede una fiammata al primo colpo. Avvicinai il fuoco agli angoli cerati delle pagine rimanenti. La carta ingiallita prese fuoco rapidamente, scoppiettando con un odore aspro di polvere bruciata e colla vecchia. Rimasi a guardare il blocchetto bruciare fino a quando non rimase altro che una massa informe di cenere nera che lasciai cadere sulla terra battuta, schiacciandola con la punta pesante del mio stivale da pioggia finché non si confuse del tutto con il fango del sentiero.

Non dissi una sola preghiera. Non sentii alcuna voglia di piangere. Mi girai sui tacchi, tornai alla mia automobile, spensi le quattro frecce e ingranai la marcia verso casa, decisa a vendere la terra, il capanno degli attrezzi e ogni singolo mobile prima che arrivasse il prossimo inverno.



