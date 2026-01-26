Mio padre continua, a volte, a chiamarmi con il nome di mio fratello morto, e ogni volta mi si spezza il cuore





È stato un padre single per tutta la mia vita: mia madre è morta quando avevo solo pochi mesi, quindi lui è tutto ciò che ho sempre conosciuto. Siamo cresciuti insieme: io, la mia sorella gemella e il nostro fratello maggiore.





Papà è stato il miglior padre che potessimo desiderare. Ci ha sempre amati profondamente, ha sostenuto ciascuno di noi con tutto sé stesso, senza mai fare preferenze.

A luglio dello scorso anno, nostro fratello è morto in un incidente d’auto. Da allora, papà a volte mi chiama con il suo nome. La prima volta l’ho corretto, e lui mi ha risposto che sapeva benissimo che nostro fratello non c’era più… ma che sentiva il bisogno di pronunciare ancora il suo nome, perché gli manca terribilmente. Gli manca quel bambino che teneva tra le braccia, a cui cantava per farlo addormentare. E in quel momento, il mio papà – il mio papà sempre forte – è crollato, in lacrime, davanti a me. E il cuore si è spezzato anche a me.

La maggior parte delle volte mi chiama con il mio nome, ma quando scivola nel nome di mio fratello, lo lascio fare. Sta andando in terapia, e io sono così fiera di lui per questo. Nella nostra cultura la terapia ha ancora un forte stigma, ma anche io e mia sorella abbiamo deciso di iniziare un percorso.

Pensare a mio padre mi stringe il cuore. Ha perso sua moglie, l’amore della sua vita. Ha cresciuto da solo tre figli e ha già dovuto seppellire uno di loro. È molto più forte di quanto io potrei mai essere, e sono orgogliosa di poter dire che è mio padre.

Lo amo profondamente. E mi fa male pensare a tutto ciò che ha dovuto attraversare nella vita. Anche senza queste tragedie, ha avuto un’esistenza dura… e nonostante tutto, è rimasto un uomo straordinario, e un padre ancora migliore.



