Mio padre ha colpito mia figlia di cinque anni. L’ho portata fuori di casa tra le braccia mentre mia madre gridava che l’avevo imbarazzata.

Quello che non sapevo — quello che Brooke mi aveva detto nella stanza d’attesa e che poi aveva ripetuto agli inquirenti — era che non era la prima volta che succedeva qualcosa del genere con la terza generazione. Brooke aveva documenti: un disegno che sua figlia Chloe aveva fatto due anni prima alla scuola materna con una figura adulta e delle linee rosse che l’insegnante aveva segnalato e che mia sorella aveva spiegato come “fantasia infantile”. Una nota di una maestra delle elementari su un livido sul braccio di Tyler che Ray aveva spiegato come una caduta dalla bicicletta. Due episodi che Brooke aveva minimizzato, archiviato, spiegato a se stessa usando le stesse parole con cui nostra madre aveva spiegato le nostre infanzie.