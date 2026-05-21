Mio padre mi ha chiamata per la prima volta nella vita chiedendomi aiuto. Quella notte non ho dormito — e il giorno dopo ho scoperto perché aveva davvero bisogno di quei soldi.

Quella frase mi aveva colpita in un posto che non mi aspettavo. Non perché fosse sbagliata — era vera, più vera di quanto mia madre sapesse quanto pesasse sentirla detta ad alta voce. Ma perché la versione che avevo sempre avuto di quella storia era che avevo scelto di essere La Responsabile perché ne avevo bisogno, perché l’ordine e i piani e i fogli Excel erano il modo in cui mi sentivo sicura. Non avevo mai pensato a come quella cosa fosse apparsa dall’esterno — a come mia madre avesse passato anni a preoccuparsi di avermi rubato qualcosa.