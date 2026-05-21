​​


FacebookWhatsApp

Questo semplice problema di matematica sta mandando in tilt migliaia di persone

Emanuela B.
21/05/2026
Add comment
FacebookWhatsApp


RISOLVI QUESTO SENZA CALCOLATRICE 🤯

Questo problema matematico “semplicissimo” sta ingannando migliaia di persone online, perché quasi tutti commettono esattamente lo stesso errore mentale.



Prova a risolverlo solo a mente — niente calcolatrice 👇

Hai:

1000

  • 40
  • 1000
  • 30
  • 1000
  • 20
  • 1000
  • 10

Qual è il risultato? 👀

La maggior parte delle persone risponde subito:

5.000

Ma è sbagliato.

La risposta corretta è:

4.100

Perché così tante persone sbagliano?

Il cervello riconosce rapidamente il modello ripetuto del “+1000” e, senza accorgersene, tende ad anticipare il risultato finale ignorando i numeri più piccoli.

Quando arrivi a 4.090 e aggiungi 10, molte persone “arrotondano mentalmente” a 5.000 senza rendersene conto.

Il calcolo corretto è:

1000 + 40 = 1040

  • 1000 = 2040
  • 30 = 2070
  • 1000 = 3070
  • 20 = 3090
  • 1000 = 4090
  • 10 = 4100 ✅

Tu avevi trovato la risposta giusta al primo colpo? 😅

Visualizzazioni: 60


FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti