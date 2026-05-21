Questo semplice problema di matematica sta mandando in tilt migliaia di persone

RISOLVI QUESTO SENZA CALCOLATRICE 🤯
Questo problema matematico “semplicissimo” sta ingannando migliaia di persone online, perché quasi tutti commettono esattamente lo stesso errore mentale.
Prova a risolverlo solo a mente — niente calcolatrice 👇
Hai:
1000
- 40
- 1000
- 30
- 1000
- 20
- 1000
- 10
Qual è il risultato? 👀
La maggior parte delle persone risponde subito:
5.000
Ma è sbagliato.
La risposta corretta è:
✅ 4.100
Perché così tante persone sbagliano?
Il cervello riconosce rapidamente il modello ripetuto del “+1000” e, senza accorgersene, tende ad anticipare il risultato finale ignorando i numeri più piccoli.
Quando arrivi a 4.090 e aggiungi 10, molte persone “arrotondano mentalmente” a 5.000 senza rendersene conto.
Il calcolo corretto è:
1000 + 40 = 1040
- 1000 = 2040
- 30 = 2070
- 1000 = 3070
- 20 = 3090
- 1000 = 4090
- 10 = 4100 ✅
Tu avevi trovato la risposta giusta al primo colpo? 😅
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