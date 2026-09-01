Misteriosa “isola” appare in Canada, ricoperta di alberi e in movimento: “L’origine è sconosciuta”





Una misteriosa isola galleggiante è stata avvistata nel lago Williston in Canada, suscitando curiosità per il suo aspetto lussureggiante e il suo movimento.

Nel cuore del lago Williston, uno dei più grandi bacini artificiali del mondo, è stata scoperta una sorprendente isola galleggiante. Questo fenomeno ha attirato l’attenzione non solo per la sua capacità di spostarsi all’interno del lago, ma anche per il suo aspetto verde e rigoglioso, ricoperto di alberi e vegetazione apparentemente in ottima salute. A differenza di un’isola tradizionale, questa “isola” galleggia e si muove continuamente, creando l’illusione di un’arca della biodiversità.





I primi avvistamenti di questa isola sono stati effettuati all’inizio di agosto 2026 da appassionati di navigazione, che hanno prontamente condiviso le immagini sui social media. Tra questi, Rocky Avery, un residente della zona, ha contattato la società BC Hydro, responsabile della gestione del lago e della diga WAC Bennett, dopo essere stato avvisato da un diportista. Come riportato da Bob Gammer, portavoce di BC Hydro, inizialmente c’era scetticismo riguardo alle segnalazioni e alle immagini della presunta isola, un atteggiamento comprensibile in un’epoca in cui i contenuti generati dall’intelligenza artificiale sono sempre più realistici.

Nonostante i dubbi iniziali, BC Hydro ha deciso di indagare e ha analizzato le immagini satellitari catturate dal satellite Sentinel-2 della missione Copernicus, gestita dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dalla Commissione europea. Le indagini hanno rivelato che il 21 luglio, prima dell’inizio delle segnalazioni, un nuovo lembo di terra emersa era apparso a ovest di Finlay Bay, a circa cento chilometri dalla diga. Nella successiva immagine del 5 agosto, l’isola non era più presente, suggerendo che essa fosse reale e in movimento all’interno del lago Williston, situato nella British Columbia.

Grazie a ulteriori immagini e video, è stato stimato che l’isola si estende per circa 10.000 metri quadrati, con dimensioni di 140 metri di lunghezza e 70 metri di larghezza. Recentemente, Rocky Avery ha confermato che l’isola è riapparsa nella zona di Ospika.

Con la sua esistenza ora accertata, molti si chiedono come possa essersi formata un’isola galleggiante così lussureggiante. La formazione di queste “zattere” piene di vita non è una novità per i grandi laghi artificiali, dove il sollevamento di torbiere e appezzamenti di terreno costiero a seguito dell’innalzamento del livello dell’acqua è un fenomeno conosciuto. Questo tipo di evento è stato segnalato in diverse occasioni in Nord America, Africa e in altre parti del mondo. In questo caso, si ritiene che l’innalzamento del livello dell’acqua, che quest’anno ha raggiunto la sua massima capacità dopo 14 anni, abbia contribuito alla formazione dell’isola.

Gammer ha spiegato a CBC News che i detriti accumulati lungo la costa del lago Williston avrebbero permesso l’attecchimento di alberi e piante; quando il livello dell’acqua li ha raggiunti, ha sollevato questa massa, consentendole di galleggiare. Il vento ha poi contribuito a spostare l’isola, creando l’affascinante fenomeno di un’isola che appare e scompare nell’orizzonte della British Columbia. “Non abbiamo avuto un bacino idrico pieno per 14 anni,” ha affermato Gammer. “Non riusciamo a individuare l’origine di quest’isola galleggiante, ma questa è una spiegazione che sembra plausibile,” ha aggiunto l’esperto.

Negli ultimi tempi, sono state scoperte diverse nuove isole in varie parti del mon

do, tra cui una artificiale di 1.200 anni creata con scarti alimentari alle Fiji, un’altra nel Mare di Weddell in Antartide, e un’altra ancora nel lago Alsek in Alaska. Queste isole sono tutte reali e ben documentate, non generate dall’intelligenza artificiale.

Un’isola galleggiante come quella scoperta nel lago Williston potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per la navigazione o per il funzionamento della diga stessa. Tuttavia, al momento BC Hydro non segnala rischi specifici, concentrando l’attenzione sul fascino di questa scoperta piuttosto che su eventuali pericoli. Nei prossimi giorni, Rocky Avery e i suoi amici tenteranno di filmare l’incredibile spettacolo di questa lussureggiante arca della biodiversità.

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