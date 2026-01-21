Muore a 44 anni per un malore improvviso: Enrico trovato morto sul divano





Il tragico ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi: Enrico è stato trovato senza vita sul divano di casa. Inutili i soccorsi, prontamente intervenuti con ambulanza e automedica: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono stati disposti ulteriori accertamenti, poiché la causa della morte è stata attribuita a un malore improvviso.





Originario di Limone sul Garda, dove ha vissuto per molti anni, Enrico era profondamente legato al territorio. Era Alpino e da oltre vent’anni faceva parte del gruppo delle Penne Nere di Limone, dove era molto apprezzato. Chi lo conosceva lo ricorda come “un bravo ragazzo, sempre disponibile”, “una persona sorridente e genuina”.

A piangerlo sono il figlio Damiano, la madre Oriana, le nonne Rita e Maria, oltre a zii e cugini. La salma è composta presso la Domus Funeraria Rodella di Salò.

Il funerale sarà celebrato giovedì 22 gennaio nella chiesa parrocchiale di Limone sul Garda.



