«Non è un nostro problema se la sua pensione non arriva. Torni quando avrà qualcosa di concreto da chiedere»: l’impiegato mi liquidò mentre cercavo di pagare l’affitto.





Le parole di Vandamme rimasero sospese nell’aria dell’ufficio, pesanti come piombo fuso. Guardai mia cognata Megan-Vivian, che si era rannicchiata contro il calorifero spento vicino alle scale, con gli occhi arrossati e le mani serrate sul manico della borsa. Quell’alloggio popolare in Rue de la Montagne era stato assegnato a mio suocero negli anni sessanta; quando avevo sposato Marthe, avevamo riscattato insieme una prelazione trentennale versando rate mensili scalate direttamente dalla mia busta paga delle acciaierie Hainaut-Sambre.





Marthe era morta quattordici mesi prima dopo una lunga malattia ai polmoni, lasciandomi solo in quelle quattro stanze fredde con i soffitti alti e il pavimento di legno che scricchiolava a ogni passo. «Marthe non possedeva alcuna quota autonoma cedibile», dissi con voce ferma, piantando i piedi sul pavimento bagnato di pioggia. «Il contratto originale di locazione con patto di riscatto era cointestato esclusivamente tra me e lei, con clausola esplicita di reversibilità totale al coniuge superstite.

Megan-Vivian non ha mai versato un solo centesimo per quell’immobile in tutta la sua vita». Vandamme fece un mezzo sorriso sarcastico, sfogliando rapidamente le prime pagine del faldone verde per estrarre un documento stampato su carta bollata da cento franchi belgi fuori corso, riconvertita con i timbri fiscali recenti dell’ufficio delle entrate di Mons. «Sua moglie ha sottoscritto una procura speciale irrevocabile sei settimane prima di spegnersi all’ospedale civile.

Qui c’è la firma autenticata. Megan-Vivian è stata nominata curatrice fiduciaria dei beni mobili e dei diritti d’opzione locativa. E sua cognata ha ritenuto opportuno rinunciare al rinnovo del vincolo sociale in cambio di un indennizzo per migliorie non ammortizzate». Fissai il foglio che sventolava sotto il mio naso. La firma in calce era una linea spezzata, incerta, chiaramente tracciata da una mano tremante o guidata a forza sopra una superficie rigida.

Ricordavo perfettamente gli ultimi giorni di Marthe: era attaccata a una bombola d’ossigeno giorno e notte, confusa dai farmaci antidolorifici, incapace persino di reggere la tazza del brodo senza rovesciarlo sulle coperte di lana. Megan-Vivian veniva a trovarla ogni martedì pomeriggio, portando riviste illustrate e offrendosi di sistemare le scartoffie accumulate nella scatola di latta sotto la credenza della cucina.

«Marthe non era lucida negli ultimi due mesi», dissi guardando dritto negli occhi mia cognata, che evitava disperatamente di incrociare il mio viso. «Aveva allucinazioni continue per via dei sedativi. Non avrebbe mai firmato una rinuncia alla nostra casa per lasciarmi in mezzo a una strada dopo quarant’anni di matrimonio. Cosa le hai fatto firmare, Megan-Vivian?

Le hai detto che erano i moduli di rimborso per le bombole del gas, vero?». Megan-Vivian aprì la bocca per ribattere, ma la voce le si strozzò in gola. Si portò un fazzoletto di carta stropicciato alla bocca, emettendo un singhiozzo sordo che attirò l’attenzione delle coppie in attesa vicino all’ingresso. Uno dei clienti si alzò dalla sedia, visibilmente a disagio per la tensione che saturava la stanza.

Harrison-Nathan cercò di calmarlo facendogli cenno di sedersi di nuovo, ma l’impiegato era ormai pallido quanto un cencio da cucina. «Signor Delvaux, le discussioni familiari le fate sul marciapiede», intervenne Vandamme alzando il tono della voce per ristabilire la propria autorità. «La procura è stata regolarmente registrata e notificata al nostro ufficio legale. In base a quell’atto, l’amministrazione ha disposto la decadenza immediata della prelazione e ha provveduto a stornare i versamenti pensionistici diretti per compensare le spese

di cancellazione catastale. I soldi della sua pensione non sono spariti: sono stati trattenuti legittimamente per coprire le perizie tecniche ordinarie deliberate dalla curatrice». In quell’istante compresi l’intero meccanismo della trappola. Non c’era alcun ritardo informatico da parte dello Stato. L’assegno previdenziale arrivava regolarmente tramite bonifico telematico sul conto postale intestato a me e a mia moglie; ma la procura fraudolenta consentiva all’agenzia di riscuotere a monte la quota affitto maggiorata con pretese penali inventate, lasciando il mio

saldo corrente in rosso e creando artificialmente la condizione di morosità per giustificare l’intervento esecutivo della forza pubblica. «Quindi avete svuotato voi il mio libretto di risparmio con la banca», affermai con una calma glaciale che sorprese persino me stesso. «Avete incassato la pensione di ottobre e novembre usando la firma estorta a mia moglie mentre moriva di enfisema, e ora pretendete di sbattermi fuori di casa sostenendo che sono io a non voler pagare l’affitto».

«Tutto è avvenuto nella più rigorosa legalità formale», ribatté Vandamme con aria di sfida, richiudendo il faldone verde e stringendolo sotto il braccio muscoloso. «Se ritiene di essere stato leso nei suoi diritti patrimoniali, assuma un avvocato e apra una causa civile al tribunale di prima istanza. Ci vorranno cinque o sei anni per la prima udienza di comparizione.

Nel frattempo, giovedì mattina alle nove l’ufficiale giudiziario si presenterà alla sua porta con due fabbri per sostituire la serratura blindata. Ha quarantotto ore per impacchettare i suoi vestiti e lasciare l’alloggio libero da persone e cose». Fece un passo indietro per rientrare nel suo ufficio privato, convinto di aver chiuso la faccenda con la solita arroganza dell’uomo di potere abituato a schiacciare i pensionati indifesi della periferia industriale.

Ma non aveva fatto i conti con un dettaglio fondamentale che la sua ingordigia aveva trascurato del tutto. Mi allungai rapidamente sopra il bancone, afferrando con decisione il colletto del cappotto di Harrison-Nathan prima che potesse allontanarsi dalla postazione informatica. «Harrison-Nathan, ragazzo mio. Apri il registro mastro delle transazioni ordinarie della ditta Vandamme Immobiliare. Quello cartaceo con la copertina telata nera che tieni sotto il ripiano della stampante fiscale».

«Lasciami! È pazzo, chiamo subito la polizia!», urlò il giovane impiegato cercando di divincolarsi, ma la mia presa, temprata da decenni di lavoro con i magli e le cesoie da lamiera pesante, non cedette di un millimetro. «Aprilo subito e guarda la data della procura speciale», ordinai a voce bassa, senza staccare gli occhi dal volto improvvisamente teso di Vandamme.

«Guarda il numero di protocollo notarile segnato sul frontespizio di quel faldone verde». Megan-Vivian crollò a sedere sul gradino inferiore delle scale interne, nascondendosi la faccia tra le mani tremanti. «Ti prego, Trevor-Gavin… non volevo arrivare a questo. Mi avevano detto che avrebbero trovato un piccolo monolocale per te vicino alla stazione, pulito e riscaldato…

mi hanno promesso dodicimila euro per saldare i debiti di gioco di mio figlio Elliot-Harrison… mi dissero che per te sarebbe stato meglio non dover badare a una casa così grande…». «Stai zitta, stupida! Chiudi quella bocca!», ringhiò Vandamme voltandosi verso di lei con gli occhi fuori dalle orbite e la bava agli angoli delle labbra sottili.

La maschera di freddo burate d’affari si era sbriciolata in un secondo, rivelando la pura disperazione di un criminale colto con le mani nel sacco davanti a testimoni estranei. «Harrison-Nathan, leggi quella data», ripetei scrollando leggermente la camicia del ragazzo. «Leggila a voce alta per tutti quelli che sono in questa stanza». Il giovane guardò il suo capo, poi guardò me, spaventato dalla determinazione feroce che leggeva nei miei occhi.

Allungò la mano tremante verso il faldone rimasto sul bordo del ripiano divisorio e lesse la dicitura stampata accanto al sigillo notarile: «Atto rogato in data ventiquattro settembre duemilaventiquattro, innanzi al notaio supplente dell’ufficio distrettuale di Châtelet». Un silenzio tombale calò nell’atrio dell’agenzia. Persino il rumore della pioggia battente contro i vetri sembrava essersi attenuato.

«Marthe è deceduta il quattordici agosto», dissi con voce limpida, scandendo ogni singola sillaba mentre estraevo dalla tasca interna della giacca il certificato di morte rilasciato dall’ufficio di stato civile del comune di Charleroi, timbrato in originale con la ceralacca municipale. «Il ventiquattro settembre mia moglie era sepolta da quaranta giorni nel cimitero monumentale di Marcinelle.

Chi si è presentato davanti al vostro notaio compiacente a firmare la cessione della mia casa? Chi avete travestito con il cappotto di Marthe per rubarmi l’appartamento?». Il viso di Harrison-Nathan sbiancò completamente, assumendo lo stesso colore della carta dei moduli catastali. Si scostò dal bancone con un passo incerto, lasciando cadere la penna sul pavimento di piastrelle lucide.

«Io… io non sapevo nulla di questa data, signor Vandamme mi ha solo detto di inserire i codici di blocco sul terminale previdenziale… io non c’entro niente con le firme false…». Megan-Vivian scoppiò in un pianto dirotto e disperato, scivolando sul pavimento con le ginocchia a terra. «È stato Elliot-Harrison… mio figlio ha portato una sua amica tossicodipendente con la parrucca bionda e la vecchia carta d’identità cartacea di Marthe…

Vandamme ha organizzato tutto nello studio di suo cugino a Châtelet… avevano detto che nessuno avrebbe mai controllato la data del decesso prima della fine dell’anno fiscale…». Vandamme cercò di afferrare i fogli dal bancone per infilarli nella cartella ed eludere qualsiasi contestazione immediata, ma prima che potesse toccarli posai la mia mano callosa sopra i documenti, bloccandoli con tutto il peso del mio corpo.

I due clienti seduti in sala d’attesa si erano alzati in piedi; uno di loro, un uomo robusto sulla quarantina che indossava una giacca della società di trasporti pubblici TEC, tirò fuori il proprio telefono cellulare componendo un numero con decisione. «Sono un controllore delle linee urbane», disse l’uomo squadrando con disprezzo l’amministratore immobiliare. «Sto chiamando adesso il comando centrale della polizia federale di Rue de la Loi.

Ho assistito a tutta la confessione e nessuno esce da questo edificio finché non arriva una pattuglia della sezione truffe». Vandamme tentò una sortita disperata verso la porta secondaria del retrobottega, ma si fermò di colpo quando si rese conto che la grata automatica del magazzino era abbassata e chiusa a chiave dall’interno. Tornò indietro sui suoi passi con il fiato corto, la cravatta storta e il sudore che gli imperlava la fronte rugosa.

«Possiamo sistemare tutto senza fare scandali, Delvaux… è stato un malinteso contabile tra soci… le restituisco subito i due mesi trattenuti con gli interessi legali… le firmo all’istante il rinnovo a vita del canone sociale bloccato a centocinquanta euro al mese…». Lo guardai dritto negli occhi, provando solo un profondo senso di nausea per la miseria morale di quell’individuo che per mesi aveva lucrato sulla disperazione dei vecchi operai del bacino minerario, cacciandoli dalle loro case popolari per

rivendere le mura a società d’investimento straniere senza scrupoli. «Non hai capito, Vandamme», dissi raccogliendo con cura il certificato di morte di mia moglie e la distinta timbrata della pensione statale. «Tu non rinnoverai nessun contratto. Tu oggi stesso consegnerai le chiavi di questo archivio agli ispettori del ministero delle finanze. E spiegherai al procuratore del re come mai la ditta Vandamme incassava fondi previdenziali a nome di persone morte per sfrattare i loro mariti».

Venti minuti dopo, tre volanti con i lampeggianti blu accesi circondarono l’ingresso dell’agenzia su Boulevard Tirou, bloccando il marciapiede davanti agli sguardi incuriositi dei passanti riparati sotto gli ombrelli. Due agenti in divisa presero in custodia Vandamme, confiscando la borsa di pelle nera e ponendo i sigilli provvisori sui faldoni d’archivio custoditi nella stanza retrostante.

Megan-Vivian rimase seduta sul divanetto della sala d’attesa, scortata da un’ispettrice della giudiziaria che le confiscò la borsa per sequestrare il contratto notarile truccato e il documento scaduto di mia moglie. Mentre le mettevano le mani sul cappotto per farla salire sull’auto di servizio, alzò gli occhi gonfi verso di me cercando un briciolo di pietà o un cenno di perdono fraterno.

Rimasi immobile sotto la pensilina dell’uscita, guardandola sfilare senza dire una sola parola, stringendo la mano dentro la tasca dove riposava la fede nuziale d’oro consumato di Marthe. Il capitano della squadra mobile mi restituì personalmente la ricevuta dell’affitto protetto insieme all’ordine di ripristino immediato dell’accredito sul mio libretto postale, assicurandomi che per quell’alloggio non sarebbe mai più arrivata alcuna notifica di sgombero o rescissione forzata.

Uscii dall’agenzia mentre gli operai comunali applicavano i nastri bianchi e rossi della magistratura sulla vetrina principale dell’ufficio. La pioggia di Charleroi continuava a scendere fitta sulla carreggiata di ciottoli scuri, ma per la prima volta da quel maledetto agosto sentii l’aria fresca entrarmi pulita nei polmoni. Presi il tram numero tre delle undici e un quarto per tornare verso la città alta, sedendomi accanto al finestrino rigato d’acqua con la borsa della spesa appoggiata sulle ginocchia.

A casa mi aspettavano i miei libri, la vecchia caffettiera smaltata sul fornello e la consapevolezza che nessuno, finché avessi avuto respiro in corpo, avrebbe calpestato il ricordo di una vita intera vissuta con le mani pulite.

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