«Se non sa usare un’applicazione, forse è arrivato il momento di smettere di guidare»: l’addetto al parcheggio mi derise perché non riuscivo a pagare con il telefono.





Patrick-Bennett Deprez scese i tre gradini della rampa a passo di carica, con il cappotto slacciato che svolazzava pesante contro i fianchi. «Metti giù quella borsa, vecchio parassita!», ringhiò, tentando di afferrarmi il bavero prima ancora di capire con chi stesse parlando. Non arretrai di un centimetro. Gli puntai contro il fascicolo ingiallito, lasciando che la luce cruda del neon colpisse il timbro a secco del catasto provinciale.





«Guarda bene questa borsa, Patrick-Bennett», dissi a voce bassa, scandendo ogni sillaba senza tremare. L’uomo si bloccò all’istante, come se avesse urtato una parete invisibile. I suoi occhi piccoli e acquosi corsero dalle mie dita nodose al marchio a fuoco con le lettere D. V., poi salirono dritti al mio viso. Il colorito rubizzo della sua pelle si trasformò in una maschera grigiastra, svuotata di colpo da ogni boria burocratica.

«Tu sei… il fratello», mormorò, lasciando cadere le braccia lungo i fianchi mentre il giovane Miles-Ian usciva dalla cabina, guardandosi attorno disperato verso le auto che continuavano a suonare dietro la sbarra. La coda ormai arrivava al piano superiore, ma nessuno dei due sembrava più preoccuparsi dell’ingorgo. L’arroganza con cui il ragazzo mi aveva ordinato di smettere di guidare era svanita, sostituita da un tremito convulso sulle labbra sottili.

«Mio fratello Defrenne è morto trenta giorni fa convinto di essere un fallito», dissi, aprendo la cartella davanti al suo naso. «Convinto che il debito di dodicimila euro fosse reale. E invece eccola qui, la notifica originale di sgravio fiscale del 2021. L’avevi nascosta tu nella sua cartella personale durante il sopralluogo peritale». Estrassi il foglio con la quietanza dell’erario, protetto da una busta trasparente che il geometra non aveva nemmeno avuto l’accortezza di distruggere.

Patrick-Bennett deglutì a fatica, cercando di recuperare un briciolo di autorità davanti al figlio. «Non sai di cosa parli, Vaneck. Quelli sono atti d’ufficio riservati. Li hai rubati da un veicolo privato. Se non mi riconsegni tutto adesso, finisci dritto in una cella prima di mezzanotte». Il tono era minaccioso, ma le sue mani tradivano un’ansia incontrollabile: continuava a frugarsi nelle tasche del cappotto senza trovare nulla.

«Chiama pure la polizia», risposi facendo un passo verso la telecamera di sorveglianza montata sopra il varco d’uscita. «Dì loro che tuo figlio Miles-Ian, assunto formalmente come guardiano stagionale con salario minimo, ha appena acquistato all’asta un compendio immobiliare da quattrocentomila euro usando un conto corrente cifrato a Lussemburgo». Miles-Ian emise un lamento soffocato, afferrando il braccio del padre con disperazione.

«Papà, avevi detto che era tutto pulito, che non c’erano rischi!». «Stai zitto, idiota!», sbottò il geometra, strattonando via il ragazzo con una violenza che rivelò finalmente la vera natura dei loro rapporti. Non c’era complicità familiare, c’era solo un vecchio funzionario corrotto che usava il proprio figlio come pedina sacrificabile per ripulire le confische giudiziarie truccate dal suo stesso ufficio.

Il ragazzo comprese in quel secondo esatto di essere l’unico intestatario formale di una truffa ai danni dello Stato, esposto in prima linea con la propria firma e il proprio codice fiscale. «Io non sapevo niente delle carte nascoste!», gridò il giovane, indietreggiando verso la corsia mentre due conducenti esasperati scendevano finalmente dalle loro vetture per capire cosa stesse bloccando il transito.

«Lui mi ha detto solo di firmare gli atti dal notaio e di tenere d’occhio l’accesso al garage sotterraneo finché l’appalto non fosse passato al consorzio! Mi ha promesso il cinque per cento sulla rivendita!». Patrick-Bennett gli si scagliò contro con gli occhi fuori dalle orbite, sollevando una mano per colpirlo, ma si fermò a mezz’aria quando una guardia giurata del centro commerciale, allertata dal caos continuo nel seminterrato, arrivò di corsa dal corridoio dei magazzini con la

mano sulla fondina. «Cosa succede qui? Chi ha bloccato il varco tre?». La guardia riconobbe subito il geometra capo, che era una presenza abituale negli uffici direzionali della galleria, ma lo spettacolo davanti a lui non lasciava spazio a equivoci di favore. Io tenevo in mano i registri catastali e la quietanza con il timbro notarile, mentre Patrick-Bennett tentava ancora di strapparmi i documenti e Miles-Ian piangeva appoggiato alla cabina, confessando a mezza voce ogni dettaglio della messinscena.

«Chiami immediatamente la gendarmeria federale», dissi alla guardia con voce ferma, mostrando la patente e la carta di circolazione della mia vecchia vettura. «Qui c’è un’auto con targa contraffatta e documentazione sottratta a un procedimento giudiziario in corso». Patrick-Bennett tentò un ultimo, patetico disperato movimento per salire sul suv e forzare la sbarra manuale, ma Miles-Ian, in preda al terrore di finire in prigione da solo, staccò la chiave magnetica dal quadro di controllo della barriera, bloccando definitivamente

ogni via di fuga. La polizia di Namur arrivò quindici minuti dopo, trovando il geometra chiuso dentro l’abitacolo nel vano tentativo di cancellare i file dal suo tablet di servizio e il figlio seduto sul cordolo del marciapiede, circondato dai curiosi che filmavano la scena con gli smartphone. Quegli stessi telefoni che mezz’ora prima avrei dovuto usare per pagare la mia sosta ora registravano la fine della carriera del funzionario più intoccabile della provincia.

Mi sedetti al volante della mia vecchia station wagon, appoggiai la borsa di cuoio di mio fratello sul sedile accanto al mio e aspettai che gli agenti finissero di raccogliere le prove. Due ore più tardi, il magistrato di turno dispose il sequestro preventivo dell’intero cantiere del parcheggio e la riapertura immediata del fascicolo fallimentare intestato a Defrenne.

Il laboratorio di famiglia non sarebbe mai più tornato a mio fratello, ma la sua memoria era ripulita da ogni accusa infame di negligenza o dissesto colpevole. Mentre accendevo il motore per tornare a casa, Miles-Ian mi guardò attraverso i vetri dell’auto di pattuglia, con la testa china e le manette ai polsi. Non gli dissi una sola parola. Ingranai la prima e superai la sbarra aperta, lasciandomi alle spalle l’ombra scura di quel sotterraneo.

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