«Se non sa compilare un modulo si faccia accompagnare»: poi cadde la cartella





Dalla porta riservata non uscì il vicedirettore dell’Ufficio Tributi, ma Owen-Graham Dumoulin in persona, con una cartella di pelle nera sottobraccio e l’aria frettolosa di chi è abituato a muoversi nei corridoi istituzionali senza timbrare alcun cartellino d’ingresso. Non appena i suoi occhi incrociarono i miei attraverso il riflesso opaco del vetro divisorio, il suo passo rallentò fino ad arrestarsi completamente.





La sicurezza sfacciata che esibiva sempre alle riunioni di quartiere si spense all’istante, rimpiazzata da una rigidità che gli fece serrare la mascella. Mademoiselle Vandeputte si alzò a metà dalla sedia ergonomica, con le nocche sbiancate dalla pressione sul piano di lavoro. «Che ci fai qui, Marcel?», disse Dumoulin, cercando di recuperare un tono confidenziale che suonò subito falso, metallico.

Avanzò verso lo sportello con le scarpe di cuoio lucido che cigolavano sul pavimento bagnato, ignorando gli sguardi incuriositi delle persone ancora in fila. Nessuno osava fiatare; l’aria nella sala d’attesa si era fatta pesante come piombo. «Tua sorella mi aveva detto che eri bloccato all’officina per una consegna urgente di pistoni. Non c’era bisogno che ti prendessi il disturbo di scendere fino in centro con questa pioggia.

Stavamo sbrigando noi le formalità per evitarti la fila». Allungò la mano sinistra, guantata di pelle scura, verso i documenti che tenevo ancora schiacciati contro la formica dello sportello. Non mi mossi di un millimetro. Ritirai la mano prima che le sue dita potessero sfiorare la carta bollata e feci scivolare il plico dentro la tasca interna del mio giaccone da lavoro, chiudendo la cerniera fino al collo.

«Mia sorella non mi ha detto nulla di tutto questo», risposi a voce bassa, scandendo bene ogni parola affinché rimbalzasse contro il soffitto a cassettoni dell’ufficio. «Heather-Claire mi ha consegnato un modulo di rinuncia spacciandolo per una richiesta di sgravio fiscale. E la signorina qui presente ha pensato bene di insultarmi davanti a quindici persone per convincermi a mollare il colpo e andarmene senza capire cosa stavo firmando».

Mademoiselle Vandeputte deglutì rumorosamente, portandosi una mano al colletto della camicia come se l’aria nella stanza fosse improvvisamente venuta a mancare. «È stato solo un malinteso procedurale», intervenne la donna, ma la sua voce era ormai un filo incerto che tradiva il panico. «Le pratiche relative al fondo Dumoulin seguono un protocollo speciale per la riqualificazione dell’area artigianale di Saint-Léonard.

Credevo che lei fosse al corrente degli accordi privati». Si voltò verso Dumoulin in cerca di supporto, ma l’immobiliarista mantenne lo sguardo fisso sul pavimento, calcolando freddamente la distanza tra sé e l’uscita principale sorvegliata dalla guardia. «Nessun accordo privato può scavalcare una comproprietà ereditaria senza il consenso unanime registrato davanti a un pubblico ufficiale», dissi, estraendo dal taschino il vecchio tesserino d’iscrizione all’albo degli artigiani meccanici, che papà mi aveva fatto rinnovare prima di morire.

«Mio padre vi ha detto di no per dieci anni. Pensavate che bastasse approfittare del fatto che non ho mai amato le carte bollate per farmi firmare la mia rovina con il trucco dell’impiegata scortese? Mi avete trattato da idiota per farmi vergognare, sperando che me ne andassi lasciando qui la delega già siglata da Heather-Claire».

Un paio di persone nella fila cominciarono a mormorare; l’anziano con il cappotto liso si avvicinò di un passo al bancone, squadrando Dumoulin con evidente disprezzo. La porta d’ingresso a vetri si aprì con un cigolio acuto, lasciando entrare una folata di vento freddo e gocce di pioggia. I passi affrettati sui tacchi risuonarono distinti nell’atrio.

Heather-Claire fece il suo ingresso nella sala con l’ombrello gocciolante ancora aperto a metà e il cappotto beige schizzato di fango fino all’orlo. Teneva il telefono premuto contro l’orecchio, ma quando vide me, Dumoulin e l’impiegata immobili davanti alla postazione numero quattro, si fermò di colpo. Il telefono le scivolò dalla spalla, finendo a penzolare dal filo delle cuffie.

La sua pelle chiara divenne grigia come l’intonaco scrostato delle pareti. «Marcel», mormorò, senza muovere un altro passo verso di noi. I suoi occhi cercarono disperatamente quelli di Dumoulin, ma l’uomo d’affari guardava ostinatamente verso le scale che portavano al piano superiore, ignorandola completamente come se non l’avesse mai vista prima in vita sua. «Cosa ci fai ancora qui?

Ti avevo detto di lasciargli la busta e tornare subito al capannone per la consegna dei ricambi». La sua voce tremava impercettibilmente, tradendo quel terrore freddo che si prova quando un castello di menzogne costruito per mesi crolla in un secondo sotto il peso della realtà. «La busta si è aperta quando la signorina ha deciso di spiegarmi quanto fossi stupido», le dissi, voltandomi verso di lei senza alcuna fretta.

«Ho visto gli assegni della banca di Namur. Ho visto il preliminare per la cessione dei diritti di passaggio e l’abbattimento dell’officina per costruire il parcheggio del nuovo centro commerciale. Centocinquantamila euro intestati solo a tuo nome, Heather-Claire. Mentre a me lasciavi il debito fiscale della chiusura attività e le spese di bonifica del terreno».

Heather-Claire aprì la bocca per ribattere, ma nessun suono uscì dalle sue labbra; le sue dita si strinsero attorno all’impugnatura bagnata dell’ombrello con una forza tale da far sbiancare le nocche. «Non capisci, Marcel», balbettò infine, tentando un passo incerto verso di me con gli occhi lucidi di una disperazione calcolata. «L’officina è finita. Papà non voleva ammetterlo, ma i debiti con i fornitori di Gand ci avrebbero portato via anche la casa di mamma entro l’estate.

Owen-Graham mi ha offerto una via d’uscita pulita prima che arrivassero i pignoramenti. Ho dovuto farlo per salvarci entrambi». La falsità delle sue parole galleggiava pesante nell’aria della stanza. Non c’era alcun debito a Gand; avevo saldato personalmente l’ultima fattura di rettifica tre settimane prima con i proventi delle lavorazioni dell’inverno. «I fornitori sono pagati, Heather-Claire», risposi, guardandola dritto negli occhi per la prima volta da quella mattina.

«Ho le ricevute timbrate nel cassetto del banco da lavoro. I debiti di cui parli sono le rate della tua seconda auto sportiva e delle vacanze a Marbella che papà si rifiutava di finanziare. Volevi vendere la fatica di quarant’anni per cancellare i tuoi insoluti personali, facendomi credere che la colpa fosse della crisi del settore».

Mademoiselle Vandeputte tentò di far sparire sotto una cartella nera la copia del modulo di notifica interna, ma io posai il palmo aperto sul foglio, bloccandole la mano contro la scrivania. «Lasci stare quel foglio», le dissi senza alzare la voce. «Chiami il responsabile dell’ufficio adesso. O preferisce che chieda al signore qui accanto di spiegare perché un privato cittadino esce dagli archivi catastali riservati con gli atti di compravendita ancora in corso di trascrizione?».

La guardia giurata, che fino a quel momento era rimasta a guardare con le braccia conserte, si staccò dal muro e avanzò lentamente verso il bancone, posizionandosi esattamente tra Dumoulin e l’uscita di sicurezza. Il funzionario non ebbe altra scelta che premere il tasto dell’interfono interno, chiamando il direttore di settore con una voce rotta dal pianto.

Dumoulin fece un ultimo tentativo di riprendere il controllo della situazione. «Possiamo parlarne nel mio ufficio a Liegi, Marcel. C’è margine per rinegoziare la tua quota. Possiamo raddoppiare la cifra degli assegni e chiuderla qui senza coinvolgere gli avvocati della circoscrizione». Parlava sottovoce, con l’ansia che gli incrinava il tono arrogante di sempre, cercando di escludere Heather-Claire dalla trattativa con una facilità spaventosa.

Mia sorella lo fissò, scioccata dalla rapidità con cui il suo complice era pronto a sacrificarla pur di salvare la propria licenza di mediatore. «Mio padre non ha mai fatto affari con i ladri», gli dissi, guardandolo negli occhi fino a quando non distolse lo sguardo verso le piastrelle scheggiate. «E io non comincerò certo oggi».

Quando la porta dell’amministrazione centrale si aprì per far passare il dirigente di turno e due ispettori interni della divisione amministrativa, Heather-Claire si accasciò su una delle sedie arancione della sala d’attesa, coprendosi il volto con le mani ancora bagnate di pioggia. I tre assegni circolari e il contratto preliminare finirono sul tavolo dell’ispettorato insieme al modulo non firmato che avrebbe dovuto segnare la mia fine.

Uscii dall’edificio tributario mezz’ora dopo, mentre il furgone della polizia locale parcheggiava a sirene spente davanti all’ingresso principale per raccogliere le dichiarazioni sui fascicoli manomessi. La pioggia su Liegi si era trasformata in un nevischio sottile che si scioglieva a contatto con l’asfalto fumante. Raggiunsi il mio vecchio furgone parcheggiato lungo la banchina della Mosa, gettai la cartellina grigia rotta sul sedile del passeggero e girai la chiave nel quadro.

Il motore diesel a sei cilindri si accese al primo colpo, con quel rombo pieno e regolare che mio padre mi aveva insegnato a registrare a orecchio. Non c’era più alcuna sorella ad aspettarmi a casa, ma l’officina di Rue des Carmes era ancora mia, in piedi su ogni singola vite.

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