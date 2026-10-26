«Non mi interessa se lavori di notte. In casa mia faccio quello che voglio»: la vicina iniziò a spostare mobili alle sette del mattino, sapendo che ero appena tornata dal turno.





Riconobbi all’istante quelle lettere dorate impresse sulla pelle consumata: M.V., le iniziali di Nora-Zoe Vaneck, la vecchia insegnante di pianoforte che aveva vissuto in quell’appartamento per oltre quarant’anni, fino alla sua scomparsa improvvisa avvenuta lo scorso autunno. Nora-Zoe era un’anziana riservata, senza figli, che mi offriva sempre biscotti allo zenzero quando tornavo dai turni estenuanti della notte.





«Quella roba apparteneva a Nora-Zoe», dissi, con il respiro corto e la voce che mi usciva a fatica. Phoebe-Zoe non cercò nemmeno di negarlo. Si chinò rapidamente sui teloni, raccogliendo i fogli sparsi con gesti frenetici e disordinati, mentre Sean-Grant restava fermo sulla soglia, a metà tra la voglia di fuggire per le scale e la tentazione di strapparmi il telefono dalle dita.

«Nora-Zoe era mia zia, ragazzina», sputò Phoebe-Zoe senza guardarmi, infilando i registri dentro una delle grandi casse da imballaggio. «Solo che quella vecchia egoista non ha mai voluto ammetterlo davanti a un notaio. Ha preferito nascondere tutto il patrimonio di famiglia dentro i muri maestri di questa topaia prima che l’assistente sociale la facesse ricoverare contro la sua volontà».

La guardai mentre cercava di comprimere i faldoni legati con lo spago verde. «Nora-Zoe non è mai stata ricoverata. È morta nel sonno qui dentro, da sola», ribattei. Le mie parole rimasero sospese nell’aria fredda del pianerottolo come una condanna. Ricordavo perfettamente il giorno in cui il medico legale era salito con i barellieri, mentre io tenevo la porta del portone aperta tra le lacrime.

«È quello che vi ha fatto credere il suo caro amico Vanooteghem, vero?», replicò Phoebe-Zoe con un ghigno velenoso, raddrizzandosi di scatto con una cartella stretta al petto. Il suo viso era coperto da una patina sottile di calce bianca che le induriva i tratti. «Lui era il suo esecutore testamentario. Ha dichiarato al comune che la vecchia non possedeva altro che quattro mobili tarlati e una pensione minima».

In quel preciso istante, il rumore metallico della serratura al piano di sotto ruppe il silenzio teso. Sentii i passi lenti e strascicati del Ian-Derek Vanooteghem che saliva le scale con la sua solita baguette sotto il braccio e il quotidiano locale piegato a metà. Sean-Grant si voltò di scatto verso Phoebe-Zoe, con il panico dipinto negli occhi piccoli e scuri.

«Dobbiamo andarcene adesso, Phoebe-Zoe», sibilò l’uomo, afferrando i manici della prima cassa di cartone rinforzato. «C’è troppa gente sveglia. Se quell’uomo chiama la gendarmeria siamo finiti prima ancora di caricare il furgone sul retro». Phoebe-Zoe esitò per una frazione di secondo, poi indicò la porta con un cenno furioso del capo. Vanooteghem arrivò sul pianerottolo del secondo piano, fermandosi a metà rampa non appena vide la porta spalancata, la polvere bianca sul pavimento e la sagoma minacciosa di

Sean-Grant. Aveva settantadue anni, il cappotto di lana marrone sformato e gli occhiali spessi che gli scivolavano sul naso. «Che cosa sta succedendo qui? Paige-Marissa, va tutto bene?», chiese con voce tremula. «La signora sta svuotando il muro divisorio, Ian-Derek Vanooteghem», dissi senza muovermi dalla mia posizione vicino alla ringhiera, tenendo il telefono acceso con la registrazione audio attiva.

«Ha trovato la cassaforte a muro di Nora-Zoe. Dice che le appartiene perché era sua zia, e dice che lei ha nascosto i suoi beni al fisco». Il vecchio impallidì vistosamente. La baguette gli scivolò dalla mano, rimbalzando sui gradini di pietra con un rumore soffice. Phoebe-Zoe ne approfittò per fare un passo avanti, brandendo una cartella marrone ingiallita dal tempo.

«Credevi che non avrei mai trovato il contratto della società immobiliare di Gand, vecchio truffatore? Eri tu che gestivi i suoi affitti in nero». Guardai il Ian-Derek Vanooteghem, aspettandomi una smentita indignata, una reazione di sdegno da parte del gentile vicino che innaffiava le mie piante quando facevo i doppi turni. Invece, il vecchio non disse una sola parola.

I suoi occhi si spostarono dalla cartella nelle mani di Phoebe-Zoe alla cavità aperta nel muro maestro, serrando la mascella con un’espressione fredda e calcolatrice che non gli avevo mai visto. «Non hai alcun diritto di toccare quelle carte, Phoebe-Zoe», disse Vanooteghem, e la sua voce non tremava più. Era piatta, metallica, priva di qualsiasi inflessione senile.

Fece un passo deciso sulla rampa, bloccando l’unica via d’uscita verso il portone principale. «Il contratto d’affitto di questo appartamento prevedeva una clausola chiara sulla conservazione dei muri portanti». «Clausola d’affitto?», ripetei io, guardando prima l’uno e poi l’altra. «Phoebe-Zoe ha comprato l’appartamento sei mesi fa all’asta fallimentare. Ha mostrato il rogito all’assemblea condominiale». Il cerchio alla testa mi pulsava più forte.

C’era un tassello orribilmente sbagliato in tutta quella scena, una bugia enorme che stava crollando pezzo dopo pezzo davanti ai miei occhi stanchi. Phoebe-Zoe scoppiò in una risata aspra, priva di allegria. «Non ho comprato un bel niente, Paige-Marissa. Vanooteghem mi ha fatto entrare qui con un finto contratto di comodato per conto di una società fantasma con sede a Namur.

Mi pagava quattromila euro al mese per fingere di abitarci e trovare il punto esatto in cui Nora-Zoe aveva murato le quote societarie prima di morire». Sentii il pavimento mancarmi sotto i piedi. L’odio, le proteste mattutine, la musica, i mobili trascinati alle sette del mattino: era tutta una messinscena calcolata fin nei minimi dettagli.

Vanooteghem sapeva perfettamente quali fossero i miei turni in ospedale. Mi aveva chiesto gli orari per mesi, fingendo premura paterna per il mio riposo. «I rumori servivano a farmi vendere casa», sussurrai, realizzando la portata dell’incubo in cui ero vissuta negli ultimi mesi. «Volevate svalutare l’intero piano. Vanooteghem mi ha offerto ottantamila euro per il mio bilocale appena due settimane fa, dicendo che con una vicina così pazza nessuno avrebbe mai comprato il mio appartamento».

Phoebe-Zoe strinse le labbra, mentre Sean-Grant posava a terra la cassa con un sospiro pesante. «Il vecchio voleva l’intero piano per unire i due alloggi e trasformarli in uffici commerciali prima che il demanio scoprisse la frode fiscale di Nora-Zoe», disse lei, lanciando un’occhiata di disgusto al vecchio sulla rampa. «Solo che ha smesso di pagarmi due settimane fa, pensando che avrei fatto il lavoro sporco gratis».

«Sei un’idiota avida», disse Vanooteghem a denti stretti, senza arretrare di un millimetro. «Potevamo spartire il valore dei titoli di credito senza dare nell’occhio. Ora hai attirato l’attenzione dell’unica persona che doveva restare all’oscuro di tutto. Sei riuscita a rovinare un piano perfetto per scavare con una fretta ridicola a orari impossibili». «Non mi interessavano i tuoi uffici, vecchio», ribatté Phoebe-Zoe alzando la voce.

«Nora-Zoe mi doveva quei soldi. Ero sua figlia, non sua nipote. Mi ha abbandonata in un orfanotrofio a Charleroi cinquant’anni fa per proteggere la sua rispettabile carriera di borghese a Mons, e tu l’hai aiutata a cancellare ogni mia traccia legale per spartirti i suoi beni alla sua morte». Il silenzio che seguì quelle parole fu assoluto, rotto soltanto dal sibilo del vento che entrava dalla porta finestra aperta sul fondo dell’alloggio.

Phoebe-Zoe non era una restauratrice, non era una parente lontana piombata dal nulla per un’eredità contesa. Era il segreto sepolto di Nora-Zoe, tornata a riprendersi quello che riteneva suo con l’aiuto del complice della madre, prima che l’avidità reciproca facesse saltare l’accordo. «Sei identica a lei», mormorò Vanooteghem, e per la prima volta notai un lampo di autentico timore nei suoi occhi annacquati.

«La stessa superbia, la stessa fretta distruttiva. Nora-Zoe almeno sapeva aspettare. Tu hai preferito distruggere tutto in due mesi pur di scappare con i titoli al portatore». Non aspettai che continuassero a rinfacciarsi trent’anni di menzogne e ricatti. Schiacciai il pulsante verde sul mio telefono, portando l’apparecchio all’orecchio senza distogliere lo sguardo dai tre presenti sul pianerottolo.

«Pronto, centrale di polizia? Sono Paige-Marissa Laurent. Mi trovo in Rue des Arquebusiers 14, secondo piano. C’è stata un’effrazione, una violazione strutturale dell’edificio e un tentativo di estorsione in corso». Sean-Grant fece un balzo in avanti per strapparmi il telefono, ma Phoebe-Zoe gli afferrò il braccio con violenza inattesa. «Lasciala stare, Sean-Grant. È finita. Se tocchi lei, ci prendiamo anche l’accusa di aggressione aggravata e sequestro di persona».

La donna lasciò cadere a terra la cartella marrone, che si aprì rivelando vecchi certificati di nascita e cedole bancarie risalenti agli anni Settanta. Vanooteghem provò a voltarsi per scendere le scale, ma l’età e il peso degli anni gli giocarono contro. Le sue ginocchia cedettero sul terzo gradino e dovette aggrapparsi alla ringhiera di ferro battuto per non cadere rovinosamente, ansimando pesantemente con la faccia grigia come la calce che copriva il pavimento di sopra.

I quindici minuti successivi passarono in una sospensione irreale. Nessuno parlò più. Sean-Grant rimase seduto sulla cassa di legno con le mani tra i capelli, mentre Phoebe-Zoe si appoggiò allo stipite sbrecciato della porta, fissando il vuoto con uno sguardo spento, privo di qualsiasi scintilla di quella rabbia arrogante con cui mi aveva accolto poche ore prima.

Quando le sirene della polizia municipale e della gendarmeria tagliarono l’aria limpida del mattino di Mons, sentii le ruote delle pattuglie frenare bruscamente sul ciottolato del cortile condominiale. I passi pesanti dei poliziotti che salivano le scale a due a due fecero vibrare la tromba dell’edificio con un ritmo rassicurante e perentorio. Due agenti entrarono nell’appartamento sventrato, mentre un commissario in borghese ci faceva scendere tutti nell’atrio per raccogliere le prime deposizioni.

Consegnai immediatamente il telefono con la registrazione audio integrale della discussione, compresa l’ammissione esplicita di Vanooteghem sulla truffa immobiliare e il finto disturbo per svalutare il mio alloggio. I vigili del fuoco arrivarono mezz’ora dopo per verificare i danni strutturali. La parete portante era stata scavata per una profondità di oltre quaranta centimetri, mettendo seriamente a rischio il sostegno del solaio superiore.

L’appartamento di Phoebe-Zoe venne immediatamente posto sotto sequestro giudiziario con i sigilli rossi della procura, mentre Vanooteghem veniva scortato via su un’ambulanza per un principio di collasso cardiocircolatorio sotto la custodia di un agente. Ci vollero quasi sei mesi di udienze preliminari, perizie tecniche e decine di testimonianze per chiarire l’intera rete di corruzione e falsi documenti che Nora-Zoe e il suo esecutore avevano costruito nel corso di quattro decenni.

Phoebe-Zoe fu rinviata a giudizio per danneggiamento aggravato ed effrazione, ma le sue dichiarazioni permisero alla magistratura di confiscare l’intero patrimonio occulto di Nora-Zoe Vaneck, stimato in oltre ottocentomila euro tra titoli e proprietà mai dichiarate. Il Ian-Derek Vanooteghem non tornò mai più a vivere nel condominio. I suoi parenti misero in vendita il suo appartamento per coprire le spese legali e il risarcimento danni stabilito dal tribunale per i lavori di consolidamento statico della palazzina, che richiesero

l’installazione di putrelle d’acciaio pesanti per oltre tre settimane. Oggi il secondo piano è di nuovo silenzioso. Non ci sono più passi affrettati alle sette del mattino, non c’è più lo stridio feroce di mobili trascinati per mascherare il colpo sordo dei picconi contro la roccia. La porta dell’appartamento di fronte alla mia è chiusa con una targa nuova, e la vita ha ripreso il suo ritmo lento e prevedibile fatto di turni ospedalieri e ore di sonno

finalmente rispettate. L’altra mattina, mentre rientravo dal turno di notte alle sette e un quarto, mi sono fermata per un istante sul pianerottolo del secondo piano. Lo stipite di legno scuro della porta di Nora-Zoe porta ancora i segni leggeri dei tasselli usati per rinforzarlo, ma la polvere è sparita del tutto. Mi sono infilata la chiave nella toppa della mia porta, ho chiuso la mandata e mi sono stesa sul letto senza usare i tappi per le orecchie, respirando finalmente il silenzio pulito della mia casa.



