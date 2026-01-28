“Non ti va bene? Allora fuori dai piedi!” Il compagno del PD provoca Del Debbio, che risponde trascinandolo per le orecchie





In una delle numerose trasmissioni di carattere politico che caratterizzano il palinsesto di Canale 5, l’ospite Pierfrancesco Majorino, eurodeputato del Partito Democratico ed ex assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, ha partecipato a una discussione sull’immigrazione e gli sbarchi. Durante il dibattito, il conduttore Del Debbio ha osservato che “è dura far politica”, aggiungendo che “è dura anche condurre una trasmissione”. Majorino, colto l’occasione, ha replicato con sarcasmo: “è dura fare anche entrambe le cose insieme”, suscitando l’ilarità e l’apprezzamento del pubblico. Il riferimento, è evidente, alle posizioni politiche di centrodestra del conduttore, già candidato del Popolo della Libertà e “collega” di Majorino, che ricoprì l’incarico di assessore durante l’amministrazione Albertini.





– È difficile far politica, ma anche condurre non è facile

– Lo credo, poi lei che fa tutte e due insieme 💀 pic.twitter.com/kHbiVFBLnG — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 27, 2026

Il conduttore Del Debbio ha espresso il suo disappunto, invitando il parlamentare europeo ad abbandonare lo studio qualora non avesse gradito la trasmissione. “Non accetto lezioni e la diffusione di informazioni false nel mio programma”, ha dichiarato con fermezza a Majorino, il quale ha, nel contempo, rivendicato il proprio diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero. “Lo può fare, ma non deve diffondere informazioni non veritiere su di me nel mio programma”, ha ribadito il conduttore. Entrambi, sovrapponendo le voci, hanno continuato a ripetere di non essere intimoriti l’uno dall’altro.

Il confronto è durato alcuni minuti fino a quando, gradualmente, si è ristabilita una relativa calma in studio e si è potuto riprendere il tema centrale della serata.



