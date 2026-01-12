Notte di paura a Pavia: inseguite da cinque persone, due 20enni salvate da un tassista





Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, due giovani di Pavia si sono trovate in una situazione di pericolo mentre tornavano alla loro auto dopo aver festeggiato un compleanno in un locale di piazza Vittoria. Le ragazze, spaventate, stavano cercando di fuggire da cinque sconosciuti quando un tassista di passaggio, Vincenzo Fimognari, ha notato la loro corsa e si è fermato per offrire aiuto. Questo gesto tempestivo ha fatto sì che i cinque giovani si allontanassero, garantendo così la sicurezza delle ragazze.





La madre di una delle due ragazze ha condiviso la sua gratitudine su Facebook, sottolineando come il tassista avesse “salvato le ragazze”. Ha pubblicato vari post nei gruppi social per cercare di identificare l’uomo e ringraziarlo personalmente. “Ho fatto quello che dovevo,” ha dichiarato Fimognari, spiegando che ha atteso che le ragazze salissero a bordo della sua auto prima di ripartire.

La vicenda è emersa pubblicamente quando la madre ha raccontato quanto accaduto, specificando che le ragazze si trovavano nei pressi dell’università quando hanno realizzato di essere seguite. “Si sono messe a correre per cercare di scappare e le ha salvate un tassista che ha capito il pericolo e si è fermato,” ha spiegato la donna. Era circa l’1 di notte quando Fimognari ha visto le due giovani e ha chiesto loro se avessero bisogno di un passaggio.

L’intervento del tassista ha avuto un effetto immediato: vedendo il taxi fermarsi, i cinque uomini si sono allontanati. “Sono un padre, una delle ragazze che correvano avrebbe potuto essere mia figlia,” ha affermato Fimognari. Ha aggiunto che, anche se non fosse stato un genitore, non avrebbe potuto ignorare una situazione così critica. In quel momento, il tassista era stato chiamato per un’altra corsa, ma ha scelto di attendere fino a quando le ragazze non fossero state al sicuro nella sua auto. “Quando ho avuto la certezza che fossero al sicuro, sono ripartito per la mia corsa,” ha concluso.

La madre delle ragazze ha descritto il panico che le ha colte e la paura di essere seguite. Grazie all’azione rapida e decisiva di Fimognari, le giovani sono riuscite a evitare una situazione potenzialmente pericolosa. La comunità di Pavia ha accolto con favore la notizia, esprimendo ammirazione per l’atto di coraggio del tassista.

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nella zona della movida, evidenziando la necessità di maggiore vigilanza per garantire la protezione dei giovani. La vicenda ha anche messo in luce l’importanza di atti di solidarietà e di prontezza da parte dei cittadini, che possono fare la differenza in situazioni di emergenza.

Le autorità locali hanno dichiarato che monitoreranno la situazione per garantire la sicurezza di tutti, in particolare nei luoghi frequentati dai giovani. La storia di Vincenzo Fimognari e delle due ragazze è un esempio di come un semplice gesto di aiuto possa avere un impatto significativo e salvare vite.



