Odifreddi paragona Khamenei al Papa: studio nel caos, Parenzo costretto a fermarlo

Emanuela B.
15/01/2026
Piergiorgio Odifreddi, noto per le sue posizioni ateo-militanti, è al centro di una nuova controversia.  Durante una discussione sull’Iran e la brutale repressione del regime degli ayatollah, che sta attualmente uccidendo i dissidenti, Odifreddi ha formulato un paragone controverso.  Ha paragonato la figura di Khamenei, la guida suprema della repubblica iraniana, al Papa, definendola “un’anacronistica autorità teocratica” e paragonandola per analogia a quella dei pontefici. Questa affermazione ha suscitato forti reazioni, tra cui quella del conduttore televisivo David Parenzo.



