Odifreddi paragona Khamenei al Papa: studio nel caos, Parenzo costretto a fermarlo





Piergiorgio Odifreddi, noto per le sue posizioni ateo-militanti, è al centro di una nuova controversia. Durante una discussione sull’Iran e la brutale repressione del regime degli ayatollah, che sta attualmente uccidendo i dissidenti, Odifreddi ha formulato un paragone controverso. Ha paragonato la figura di Khamenei, la guida suprema della repubblica iraniana, al Papa, definendola “un’anacronistica autorità teocratica” e paragonandola per analogia a quella dei pontefici. Questa affermazione ha suscitato forti reazioni, tra cui quella del conduttore televisivo David Parenzo.





Scontro Parenzo-Odifreddi sull’Iran: il professore di sinistra paragona Khamenei al Papa (VIDEO)

“L’Aria che tira”. Odifreddi ne spara un’altra: l’ayatollah Khamenei come il Papa pic.twitter.com/JFna2HnNJc — DC News (@DNews10443) January 14, 2026



