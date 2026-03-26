Pamela Genini, femminicidio a Milano: il cadavere della 29enne uccisa dall’ex trafugato e decapitato





Il cadavere di Pamela Genini, la modella 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin, è stato oggetto di un macabro atto di profanazione. Lunedì 23 marzo, ignoti si sono introdotti nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, dove la donna era stata sepolta, e hanno trafugato la bara, decapitando il corpo. L’episodio, che ha destato profonda inquietudine, è stato reso noto il 26 marzo dal programma televisivo “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5.





Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili avrebbero violato la tomba della giovane donna e rimosso il cadavere per poi compiere l’atto di mutilazione. Al momento, il corpo è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria per consentire ulteriori accertamenti. Gli inquirenti stanno lavorando per risalire all’identità degli autori del gesto e per comprendere le motivazioni dietro un’azione così cruenta e inspiegabile.

La vicenda ha suscitato sgomento non solo tra i familiari della vittima, ma anche nella comunità locale di Strozza. La famiglia di Pamela Genini, già provata dalla tragica perdita della giovane donna, si trova ora ad affrontare un nuovo doloroso capitolo. Gli investigatori stanno analizzando ogni indizio disponibile e non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio, vi è anche quella di un possibile rituale o atto simbolico, ma al momento non ci sono certezze.

L’omicidio di Pamela Genini aveva già scosso l’opinione pubblica per la sua brutalità. La giovane modella era stata uccisa dal suo ex compagno, Gianluca Soncin, in un appartamento a Milano lo scorso ottobre. L’uomo, successivamente arrestato, aveva confessato il delitto. Ora, a distanza di mesi dalla sua morte, il corpo della donna è stato nuovamente al centro di un evento drammatico.

Il cimitero di Strozza è stato posto sotto sorveglianza dopo l’accaduto, mentre le autorità locali hanno espresso solidarietà alla famiglia della vittima e assicurato che verranno prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del luogo. Le indagini proseguono senza sosta e coinvolgono anche esperti forensi per raccogliere eventuali tracce utili all’identificazione dei colpevoli.

La notizia della profanazione è stata accolta con sconcerto anche dai media nazionali. La trasmissione “Dentro la notizia” ha riportato l’episodio sottolineando l’urgenza di fare chiarezza su un gesto che appare incomprensibile e profondamente lesivo della dignità umana.

Gli investigatori stanno valutando se l’atto possa essere collegato in qualche modo alla vicenda dell’omicidio o se si tratti di un’azione isolata. Non si esclude che i responsabili possano aver agito con un preciso intento simbolico o ritualistico, ma al momento non ci sono elementi concreti che confermino questa ipotesi.



