Panico dietro le quinte di X Factor: un grido per difficoltà respiratorie gela lo studio, Giorgia si precipita — cosa è successo





Panico dietro le quinte di X Factor: la puntata delle Last Call del 15 ottobre ha vissuto un momento di forte tensione quando, poco prima di salire sul palco, una concorrente ha accusato un malessere che ha richiesto l’attenzione immediata della conduzione e della produzione. Con i Live alle porte e le squadre ormai quasi definitive, la serata — pensata come ultima chance per conquistare un posto — è stata sospesa per alcuni istanti per valutare le condizioni della partecipante.





Panico dietro le quinte di X Factor: l’episodio con Kora e la reazione di Giorgia

La situazione si è concentrata sulla squadra di Irama: il giudice aveva già completato le proprie scelte e ogni nuova esibizione poteva rimescolare le carte. L’ultimo nome atteso per quella serata era Benedetta Cornalba, in arte Kora, che si era guadagnata l’X Pass di Irama e sarebbe salita sul palco come chiusura del turno. Quel ruolo, di solito carico di tensione, si è trasformato in un momento di preoccupazione quando l’ingresso della concorrente è stato posticipato senza spiegazioni immediate.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a X Factor Italia – Sito ufficiale.

Poco prima di esibirsi, Kora ha accusato un improvviso aumento del battito cardiaco. Nel backstage la giovane ha provato a spiegare alla conduttrice cosa stesse provando con parole che hanno reso evidente la gravità della situazione: “Mi sta battendo veramente forte il cuore, vorrei che si calmasse solo un attimo”. La reazione di Giorgia è stata immediata: ha chiesto alla produzione di fermare temporaneamente lo svolgimento della puntata, pronunciando in diretta la diagnosi che stava emergendo — “Aspettate un attimo, è un attacco di tachicardia” — e suggerendo a Kora di prendersi qualche minuto di respiro lontano dal palcoscenico. “Posso consigliarti di fare una camminata, uscire fuori e poi rientrare? Se senti di non farcela, lo dirai”, ha detto la conduttrice, cercando un equilibrio tra esigenze televisive e tutela della concorrente.

La sospensione temporanea ha fatto sì che tecnici, colleghi e membri della produzione attendessero che la concorrente si riprendesse: dopo essersi presa qualche minuto per uscire e prendere aria, Kora ha deciso comunque di affrontare la prova prevista. Tornata sul palco, ha ammesso con franchezza quanto accaduto pochi minuti prima: “Devo essere molto sincera, ho avuto un attimo di tachicardia qui dietro”.

La performance, la scelta del brano e l’esito con Irama

Per la sua esibizione Kora ha portato “Otto miliardi di persone” di Frah Quintale, un brano che la concorrente aveva collegato a una sua esperienza personale e alla sensazione di incomunicabilità nei rapporti umani. Ha spiegato che la canzone “parla dell’incomunicabilità che vivo nei rapporti umani”, affidando così alla performance anche un intento narrativo oltre che tecnico.

Nonostante la volontà di trasformare il disagio in energia artistica, la prova non ha convinto appieno il giudice Irama. Al termine dell’esibizione, Irama ha preso la decisione di non inserirla nella propria squadra per i Live. È un risultato che chiude il percorso di quella serata per la cantante: non è possibile accertare con certezza fino a che punto il malore avvenuto prima dell’esibizione abbia influito sulla resa vocale o sull’interpretazione, ma resta il fatto che la concorrente non è stata scelta per proseguire nella fase successiva del talent.

La vicenda ha richiamato l’attenzione sulle dinamiche tipiche dei format di gara televisivi: la pressione delle selezioni finali, la necessità di esibirsi in prove decisive in poche battute e il peso che un momento di malessere può avere su un esito professionale. L’azione della conduttrice — che ha fermato il meccanismo dello spettacolo per dare priorità al benessere di una concorrente — è stata uno dei passaggi salienti della serata, un gesto che ha mostrato l’attenzione della produzione verso la salute dei partecipanti.

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Dal punto di vista del team di Irama, la scelta finale va letta nel contesto di scelte già complesse: essendo tutti i posti in squadra occupati, ogni nuovo inserimento avrebbe richiesto una rinuncia. In questo senso lo spazio riservato alle ultime esibizioni era particolarmente delicato, e la presenza dell’imprevisto ha complicato ulteriormente la valutazione. Dopo l’esibizione e la decisione, la puntata è proseguita con gli altri momenti previsti, ma l’episodio ha lasciato un segno, ricordando quanto la vita da concorrente in un talent show possa esporre i giovani artisti a sollecitazioni emotive e fisiche intense.

L’uscita di scena di Kora in questa fase finale delle Last Call chiude il capitolo della sua corsa verso i Live in questa edizione del programma. La cronologia degli avvenimenti — attesa come ultima cantante della squadra di Irama, ritardo per un malore nel backstage, intervento della conduttrice con la sospensione temporanea della diretta, la scelta di cantare nonostante il disagio e, infine, la non selezione da parte del giudice — rappresenta la sequenza ufficiale dei fatti.

Più in generale, l’episodio torna a porre domande sul bilanciamento tra spettacolo e tutela delle persone, sulla rapidità con cui si devono prendere decisioni in diretta e sulla capacità di trasformare ansia e disagio in energia artistica. In questo caso il percorso si è interrotto prima dell’ingresso ai Live, lasciando aperte valutazioni sul ruolo che il malore abbia potuto avere nell’esito finale; rimane però chiaro il comportamento adottato sul momento dalla conduzione e dalla produzione, che hanno dato priorità alla salute della concorrente.

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