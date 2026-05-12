Paola Caruso si racconta dopo il Grande Fratello Vip: a Verissimo la showgirl parla delle sue fragilità e della rabbia nascosta per anni.





Paola Caruso rompe il silenzio dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e racconta il difficile percorso personale vissuto negli ultimi mesi. Dopo settimane trascorse nella Casa tra tensioni, litigi e momenti di forte fragilità emotiva, la showgirl ha deciso di parlare apertamente delle proprie difficoltà durante un’intervista rilasciata a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.





Nel corso della sua permanenza nel reality di Canale 5, Paola Caruso è stata spesso protagonista di scontri accesi con altri concorrenti. Le sue reazioni impulsive e alcuni confronti particolarmente duri avevano attirato l’attenzione del pubblico, dividendo i telespettatori sui social network.

Con il passare delle settimane, però, molti fan del programma avevano iniziato a notare anche un lato più fragile della concorrente. Dietro alcuni atteggiamenti giudicati eccessivi, infatti, sembrava nascondersi una sofferenza personale mai davvero affrontata fino in fondo.

Dopo l’uscita dalla Casa, la stessa Paola Caruso ha iniziato a riflettere su quanto vissuto durante il reality, arrivando a una maggiore consapevolezza delle proprie fragilità emotive. Intervistata da Silvia Toffanin, la showgirl ha ammesso di sentirsi ancora molto provata dall’esperienza televisiva.

“Sono un po’ frastornata e dispiaciuta, nella Casa non sono stata capita” ha dichiarato nel corso dell’intervista. La concorrente ha poi spiegato di stare cercando di ricostruire un equilibrio personale dopo mesi molto complicati: “Sto rimettendo insieme i pezzi, mi sono resa conto delle mie fragilità”.

Nel raccontare il proprio percorso al Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha anche riconosciuto di aver commesso degli errori durante alcune discussioni avvenute nella Casa. La showgirl ha infatti ammesso di aver utilizzato toni e modi sbagliati nei momenti di tensione con gli altri gieffini.

“Io sono sempre stata vera” ha spiegato, aggiungendo però: “Ma ho sbagliato a esprimermi in determinati litigi e scontri. È uscita fuori una parte che non è la mia, una rabbia che mi sta facendo fare i conti con me stessa”.

Secondo la concorrente, quella rabbia sarebbe il risultato di un dolore interiore accumulato nel corso degli anni e mai realmente affrontato. Durante il confronto con Silvia Toffanin, Paola Caruso ha confessato di aver nascosto per molto tempo emozioni e fragilità profonde.

“Questa rabbia la tenevo nascosta e non l’avevo capito” ha raccontato la showgirl. Un sentimento che, secondo le sue parole, sarebbe rimasto dentro di lei per anni senza essere realmente elaborato.

Nel corso dell’intervista, la concorrente ha spiegato di aver vissuto gli ultimi nove anni cercando continuamente di andare avanti senza affrontare davvero alcune ferite personali. “In questi ultimi nove anni non ho metabolizzato nulla, sono sempre andata avanti su una base fragile” ha dichiarato.

Poi la confessione più intima: “Avevo paura di me stessa, mi sono sentita come un bambino senza terreno sotto i piedi”. Parole che hanno emozionato il pubblico di Verissimo e molti telespettatori sui social.

Accanto a lei, durante l’intervista, era presente anche il figlio Michele, figura centrale nella vita della showgirl. Proprio il legame con il bambino e l’affetto della famiglia rappresentano oggi il punto da cui Paola Caruso vuole ripartire dopo il percorso vissuto al Grande Fratello Vip.

La concorrente ha infatti spiegato di voler lavorare su se stessa per ritrovare serenità e stabilità emotiva. “Voglio ricominciare per essere una Paola migliore” ha dichiarato nel corso del programma.

Spazio anche ai sentimenti e al rapporto con il compagno, che secondo quanto raccontato dalla showgirl sarebbe uscito rafforzato dopo questa esperienza. “Io e il mio compagno siamo più uniti di prima. Penso di amarlo di più e questo sentimento è ricambiato” ha spiegato.

Infine, la promessa più importante fatta davanti alle telecamere: “Ma, soprattutto, non voglio più lasciare mio figlio Michele”.

Le dichiarazioni di Paola Caruso hanno immediatamente acceso il dibattito sui social network, dove molti utenti hanno commentato il percorso della concorrente al Grande Fratello Vip. In tanti hanno apprezzato la sincerità mostrata durante l’intervista, mentre altri hanno sottolineato come alcune fragilità fossero già emerse chiaramente durante la permanenza nella Casa.

Dopo mesi trascorsi sotto i riflettori del reality, la showgirl sembra ora pronta ad affrontare una nuova fase della propria vita con maggiore consapevolezza. E il racconto fatto a Verissimo rappresenta probabilmente il primo passo di questo percorso personale lontano dalle tensioni del Grande Fratello Vip.

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