Passeggiata in bici finisce in tragedia: 36enne incinta travolta da un’auto, muore anche la bimba nel grembo





Un tragico incidente ha colpito la famiglia di Regan Cole-Graham, una donna di 36 anni al settimo mese di gravidanza, che sabato stava pedalando con il marito Matt e i loro due bambini nel quartiere di Playa del Rey, a Los Angeles. La bicicletta elettrica di Regan è stata investita da un’auto, causando un impatto devastante. La donna è stata sbalzata a terra e, nonostante i pronti soccorsi del Los Angeles Fire Department, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove purtroppo non è riuscita a sopravvivere. Nella notte tra domenica e lunedì, è deceduta anche la bambina che portava in grembo.





Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha avviato un’indagine sull’incidente, affidata alla West Traffic Division. Le prime verifiche non hanno rivelato elementi “sospetti” riguardo all’accaduto, ma la polizia sta ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente. Sarà analizzata la velocità della berlina bianca coinvolta e saranno ascoltati i testimoni presenti al momento del tragico evento.

Regan Cole-Graham è stata descritta dai familiari come una “moglie amorevole e devota, madre gioiosa e appassionata, sorella leale e divertente e figlia bellissima e determinata”. Durante queste ore di dolore, la famiglia ha condiviso fotografie che immortalano momenti felici, come immagini di Matt e Regan con i figli sulla spiaggia al tramonto e un ricordo del loro matrimonio, mano nella mano, che testimonia la vita affettuosa che avevano costruito insieme.

Amici e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio per la perdita. Un amico ha scritto: “Matt, mi dispiace tantissimo per la tua perdita. Non riesco a immaginare il dolore che state vivendo, ma sappiate che vi penso in questo momento difficile.”

La notizia dell’incidente ha suscitato una forte reazione nella comunità locale e oltre. Molti si sono uniti nel piangere la morte di Regan e della sua bambina, evidenziando la fragilità della vita e l’importanza della sicurezza stradale. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei ciclisti nelle aree urbane, un tema già molto discusso a Los Angeles e in altre città americane.

La famiglia di Regan ha chiesto a tutti di rispettare il loro dolore e la loro privacy in questo momento difficile. La comunità si sta mobilitando per offrire supporto alla famiglia, con iniziative di raccolta fondi e messaggi di solidarietà che stanno circolando sui social media. La perdita di una madre e di una futura bambina ha colpito profondamente chi la conosceva e chi ha sentito parlare della sua storia.

Mentre l’indagine continua, ci si aspetta che emergano ulteriori dettagli sull’incidente. La polizia sta lavorando per raccogliere tutte le informazioni necessarie per chiarire le circostanze esatte e garantire che giustizia venga fatta per Regan e la sua bambina. Gli amici e la famiglia sperano che la sua memoria possa vivere attraverso le storie e i ricordi condivisi, ispirando una maggiore attenzione alla sicurezza stradale per tutti.



